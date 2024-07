Locuitorii din Florești sunt exasperați de faptul că bețivanii din localitate au invadat locurile de joacă pentru copii unde consumă alcool. O clujeancă a încercat să îi facă pe cei din poliția locaă Florești și pe cei din IPJ Cluj să ia atitudine, însă s-a izbit de mârlănia lor. Femeia, stabilită în America și vezită în vizită la părinții ei, care locuiesc în Florești, a rămas consternată de reacția lui Cristi Mandi, șeful Poliției Locale Florești, atunci când a reclamat că locurile de joacă sunt invadate de persoane care consumă alcool.

”La recomandarea Dnului viceprimar com Floresti jud Cluj, față de ingrijorarea mea privind siguranta publica si deranjarea ordinii publice, am mers la Poliția Locală Florești pentru a sesiza că locurile de joacă pentru copii sunt ocupate de persoane care consumă alcool. Mi s-a transmis ca sunt doar 30 de politisti la 70000 de locuitori. Am intrebat daca au cerut suplimentari , a spus ca a cerut dar de la Minister, dar nu i se aloca.

Dnul Mandi a precizat printre altele ca se ocupa de „drumurile publice”. Cand am adus in discutie ca ma simt foarte in nesiguranta la Floresti, m-a contrazis vehement de 2 ori, ca el sta de 33 de ani si e foarte bine in Floresti, insinuând sa ma mut „De ce stai?” , ” si „Sa imi iau Penthouse in Cluj, la banii mei de american!”. Asta este abordare normala de a rezolva problemele din comunitate?!

Nici nu a vrut sa se uite la video-ul cu betivii (unul din ei la bustul gol) care beau ca la carciuma langa parcul de copii si sub balconul meu, pe unde trec copii catre si dinspre parc pe drumul public, pe care trec constant persoane si masini, ca e drum public.

De gastile de cartier care se aduna constant in parcul de joaca pentru copii (aparent parc de joaca) deranjând linistea publica si dupa orele 22:00pm, s-a facut ca nu stie, cu toate ca e domeniul public apartinand de primaria Floresti.

Apoi ne-a amenintat, ne-a dat afara din birou, pe mine și pe mama mea, urlandla noi două ca „Am lucrat 30 de ani cu mascații!!!”.

Noi am iesit repede ca el tot urla si ne era frica ca ne bate s-au cine stie ce poate face cu noi. A mai zis parca si de ceva lupte, si ca „Eu imi apar patria!”. Parerea mea este ca are ceva probleme de ordin mental. Eu nu am intalnit asa ceva si nici mama mea !

Culmea ca mai tarziu tot azi (08 iulie 2024) am vazut in alt parc de copii alta persoana de gen masculin care bea alcool de fata cu 2 minori. Anterior ne-a atras atentia acelasi barbat care bea bere mergand pe strada singur si-i ademenea pe copii să vină cu el.”, Spune femeia care a avut prezența de spiurit să înregistreze crizele de furie făcute de șeful polițioei locale din Florești.