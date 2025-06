Ca șocant pentru senatorul Ciprian Rus. O cantitate de droguri de mare risc a fost identificată de procurorii DIICOT din Cluj. Substanțele fac parte din noua generație de stupefiante sintetice și formula utilizată la drogurile senatorului fusese introdusă pe lista interzisă cu numai două luni în urmă.

60 de grame de MMC

Sub mașina senatorului Rus Vasile Ciprian au fost identificate 60 de grame de MMC (Methylamino Methylphenyl Propan. Acestea sunt stupefiante sintetice de mare risc, iar cantitatea găsită este una din care se pot prepara mai multe doze.

Descoperirea a avut loc vineri, iar au ieșit analizele de laborator care au confirmat faptul că este vorba de substanța respectivă. Substanța este o catinonă sintetică cu efecte psihostimulante și a fost identificată prima dată într-o captură realizată de poliția din Suedia.

Substanța se administrează prin inhalare, la fel ca și cocaina sau pe cale orală, sub formă de pastile conform unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

Senatorul a sunat la poliție

Senatorul Vasile Ciprian Rus a declarat că a descoperit drogurile în momentul în care a dus mașina la un service auto. „Eu am sunat la 112 și am chemat poliția. La service mi-au spus că am sub mașină un dispozitiv GPS și am decis să chem poliția” a declarat senatorul USR în exclusivitate pentru Lumea Politică.

El spune că nu are pașaport diplomatic și a dus mașina la service înainte de a pleca într-o excursie cu familia în Ungaria. Ciprian Rus este de părere că cineva i-a pus drogurile acolo, dar nu crede că voiau să-l transforme în curier pentru că știa puțină lume despre călătoria pe care urma să o facă.

„Este exact cantitatea care depășește limita dintre posesie și trafic, iar dacă aș fi fost identificat cu ea în străinătate s-ar fi transformat în trafic internațional” spune senatorul lăsând să se înțeleagă că ar putea să fie vorba despre o răzbunare politică.

A cuvântat de două ori

Cu toate acestea este greu de crezut că discretul senator ar putea să determine pe cineva să facă o asemenea operațiune în condițiile în care el a vorbit în parlament de numai două ori. Ciprian Rus a luat cuvântul o dată când a depus jurământul și a mai vorbit 20 de secunde când a cerut 100 de milioane de lei pentru centura Clujului.

Ciprian Rus a mai fost consilier local USR și este la primul mandat în senatul României. El este inginer software și a lucrat, până să ajungă în Senat, Softvision, Evozone și jPard Solutions. Rus a încasat înainte de intrarea în parlament 360.000 de lei ca persoană fizică autorizată.

Sursa: Lumea Politică