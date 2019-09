De 30 de ani, luna septembrie este sărbătorită de întreaga lume ca fiind „Luna Recuperării” de la adicții și dependențe de substanțe sau comportamente. Problema abuzului de alcool a jocurilor de noroc sau a consumului de droguri este foarte răspândită însă numărul centrelor de consiliere și asistare a persoanelor afectate direct sau indirect este infim la nivel național. Acesta este momentul când oamenii Clujului intervin, aflându-se la cea de-a doua ediții, acest proiect își propune să facă cunoscută problema la nivel cât mai larg, ca un pas înainte spre rezolvarea ei.

Proiectul „Luna Recuperării” îi reunește pe toți cei pentru care cuvântul „recuperare” are o însemnătate majoră. Consilieri în adicții, medici, psihologi, preoți, dar și persoane în recuperare vorbesc despre reușitele lor în stoparea dependenței și își împărtășesc experiența cu membrii comunității din care fac parte. Ei fac asta pentru a transmite mesajul de speranță celor care suferă încă și își ascund problemele din rușinea și teama de a nu fi stigmatizați.

Claudia Varga, coordonatorul proiectului, ne-a acordat un interviu prin care ne-a oferit toate detaliile acestui proiect, de la motivele care au stat la baza implementării sale, până la reușitele obținute în cea dintâi ediție.

De unde a pornit ideea acestui proiect?

Suntem o echipă care a lucrat în ultimii 19 ani la adaptarea culturală a celui mai eficient model de recuperare din orice formă de adicție, Modelul Minnesota. Am investit ani de studiu și experiență practică în misiunea de a oferi și în România o soluție pentru cei care suferă de boala alcoolismului, a dependenței de substanțe sau comportamente. Dovada reușitei sunt oamenii care ne trec pragul, la Programul Sf. Dimitrie, oameni care reușesc să iasă la lumină și să se recupereze, să-și schimbe viața și să trăiască liberi și abstinenți.

Astfel, încercăm să stăm aproape de comunitatea internațională care susține recuperarea și modelele bazate pe studii de eficiență. În Statele Unite, există o istorie de 30 de ani în aniversarea lunii recuperării, în România suntem la a doua ediție. „Alătură-te celor ce susțin recuperarea din adicții – Împreună suntem mai puternici!” este sloganul sub care Asociația ARCADe promovează înțelegerea tulburării abuzului și dependenței de substanțe sau comportamente ca fiind o boală din care ne putem recupera.

Care este scopul principal al proiectului?

Sărbătorirea lunii septembrie ca LUNA RECUPERĂRII din dependență își propune să crească conștientizarea publicului general asupra faptului că adicția este o boală, să demonteze stigma asociată bolii și recuperării, să informeze publicul larg despre resursele din comunitate pentru recuperare. Acțiunile promovează mesajul că există o soluție pentru cei care suferă de dependența de droguri, alcool, comportamente și că putem lupta împreună ca și comunitate și în familie pentru prevenirea instalării acestei boli.

Cine este publicul țintă?

Grupul țintă e reprezentat de comunitatea clujeană și autoritățile publice și private, persoanele afectate de abuz sau dependența de alcool sau alte substanţe, membrii familiilor persoanelor care consumǎ, fac abuz sau sunt dependențe de alcool sau alte substanţe și comunitatea profesioniştilor din domeniul medico-social.

Cum au fost selectate activitățile proiectului?

Prin activități am încercat să impactăm cât mai mult publicul larg despre ce este dependența, dar și către sutele de mii de persoane afectate direct sau indirect de abuzul sau dependența de substanțe. Astfel, activitățile sunt gândite în scopul de a educa comunitatea despre beneficiile aduse de programele de prevenire și recuperare din dependențe și promovarea a 3 mesaje cheie: „Prevenirea funcționează. Consilierea e eficientă. Oamenii se recuperează”.

Cine sunt persoanele implicate în proiect și cum au fost selectate ?

Cei care lucrăm în implementarea proiectului suntem voluntari care activăm în domeniul social, suntem implicați în proiecte de consiliere în adicții. 1 coordonator de proiect cu experiență în derularea de proiecte europene și naționale, 4 consilieri în adicții (asistenți sociali și lucrători sociali) cu responsabilități directe în implementarea activităților proiectului, 1 responsabil administrativ și minim 10 voluntari (persoane dependente în recuperare, studenți la facultatea de asistență socială).

Care este obiectivul pe care vreți să-l atingeți până la finalul proiectului?

Cel mai important obiectiv este acela de informare și conștientizare a publicului și bineînțeles aceste mesaje să ajungă și la cei care suferă, adică să nu le mai fie rușine sau teamă să iasă din întuneric și să ceară ajutor. Acest ajutor chiar există.

Dorim să ne arătăm în fața comunității ca o forță unită a celor care susțin recuperarea, fără să mai fim priviți ca o sectă, ca ceva enigmatic și misterios. Vrem să deschidem porțile noastre tuturor celor care doresc sa se recupereze și nu știu cum sau nu știu unde. Manifestări de acest gen derulate constant vor contribui pe termen lung la creșterea coeziunii și scăderea stigmatizării persoanelor cu abuz, dependență de substanțe.

Acest program a ajutat zeci de oameni, schimbându-le viața radical. Una dintre poveștile de viață, care a avut un mare impact asupra proiectului este cea a lui B. care la 20 de ani și-a revendicat și recucerit viața, după un consum de 6 ani de alcool și droguri. După ce a obținut o notă bună la evaluarea națională din clasa a VIII-a, a simțit că merită să se premieze consumând alcool: „acuma pot să-mi permit să-mi deschid și eu ochii și să văd cum e lumea”. După doar 2 luni, a inclus și drogurile „legale”. „Etnobotanicele” au fost cele care îi ofereau mai repede și mai intens decât alcoolul euforia și starea de evadare pe care le căuta. Deși inițial a simțit că are control și că se poate bucura de droguri fără consecințe negative, acestea nu au întârziat prea mult.

„Superman” care reușea să învețe și să consume își găsise kriptonita. „Știam că fac rău, simțeam că fac rău, dar după un timp reluăm consumul”, chiar dacă era controlat și monitorizat de familie. Au urmat cele 5 internări la psihiatrie, locul în care în România se poate urma tratamentul sevrajul și cura de dezintoxicare. Fiecare internare se termina cu promisiunea de a nu mai reveni acolo vreodată, cu dorul de a-și relua adolescența așa cum o vedea trăită de alți tineri și cu prăbușirea reluării consumului. A mai fost nevoie de trecerea printr-un centru rezidențial din afara țării, prin două programe de consiliere la Cluj-Napoca și de sprijinul zilnic al grupurilor de suport ale Alcoolicilor Anonimi și Narcoticilor Anonimi pentru a învăța cum să trăiască fiecare zi la rândul ei în abstinență și cum să îndure durerea prezentului de dragul unei fericiri mai profunde, construită pas cu pas, de dragul lui însuși – „Cetatea lui” sau „Kiralysag-ul” personal.

La 22 de ani, B. are acum peste 500 de zile de abstinență continuă de la alcool sau droguri. E curat, pedant și are grijă de sănătatea lui. Și-a reluat studiile universitare și are rezultate grozave. Are mașină și șofează. Are prieteni, respectul și admirația celor care îl întâlnesc. Are valori curate și luptă în fiecare zi să se ridice la înălțimea principiilor lui. E un frumos exemplu de om care a muncit din greu pentru ce are.

Povestea lui B. e doar una dintre cele care au trecut pragul proiectului „Luna Recuperării”. Iar evenimentele organizate în cadrul proiectului intenționează să aducă la cunoștința publicului gravitatea acestei probleme, pentru a reduce cât de mult se poate numărul „ victimelor”.