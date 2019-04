Victor Ponta este departe de a fi un rebel care s-a enervat brusc pe locul caldut pe care il avea in PSD si a plecat sa isi faca partid. Dimpotriva, fostul premier pare sa fie tinut foarte strans in latul unor baieti care vor sa-l controleze pe el si toata Romania odata cu el, scrie national.ro.

Asa ca i-au construit lui Ponta un partid si l-au si umplut cu oameni. Bineinteles tot de-ai lor. Si culmea, fostul presedinte Traian Basescu a fost unul dintre cei care au tras un semnal de alarma. “La Ponta stiam chiar de la ofiteri de rang foarte inalt. A fost o discutie informala. Era trecut in rezerva. Mi-a spus ofiterul care l-a recrutat”, a declarat Traian Basescu, la inceputul anului trecut. Fostul presedinte a spus ca are dovezi, din partea unor ofiteri de prim rang de la SIE, ca Victor Ponta, fostul premier al Romaniei, a fost ofiter acoperit al SIE, dar, in perioada mandatului de la Palatul Victoria era in rezerva.

Basescu spune ca poate demonstra ca Ponta e ofiter acoperit

De altfel, astfel de afirmatii a facut Basescu si inaintea alegerilor prezidentiale din 2014

“Unul dintre candidati trebuie sa recunoasca ca este ofiter acoperit, pentru ca alt fel, ii va ranji in fata fostul sef. Ii va ranji, cand va fi presedinte. Ca ii ranjeste acum, cand este prim-ministru, inca mai merge… Victor Ponta trebuie sa recunoasca ca in perioada 1997-2001 a fost ofiter acoperit al SIE, ceea ce explica si propulsarea lui de la Parchetul de la Judecatoria de sector direct in Parchetul General. Nu este nicio bomba, este o realitate pe care eu sunt gata sa o demonstrez!”,spunea atunci Basescu. La inceputul acestui an, declaratii in acest sens au venit si de la Gabriela Oprea, seful UNPR. “Va spun eu cum au crescut Pro Romania si PLUS. Sunt partide de intelligence.“, spunea Gabriel Oprea, explicand de ce au crescut atat de repede partidele conduse de Ponta si de Ciolos.

Legendele din subsoluri

Ce putem noi intelege acum?

E simplu: serviciile au iesit la lupta politica pe teren si si-au confectionat partide. Nu s-au mai multumit sa le controleze din interior, prin acoperiti – ca in cazul PSD, PNL, PMP si UDMR. Acum au propriile lor partide. Asa apar sondaje cu ProRomania la 9% si PLUS la 15%, asa aflam ca Ciolos a fost un premier senzational si ca Ponta nu face parte din statul paralel. Asa se nasc legendele, cu PR facut in laboratoarele din cine stie ce subsoluri sau case conspirative. Alegerile europarlamentare vor arata exact cat multa sustinere reala are Ponta, in cazul lui Ciolos nu se mai aplica acest principiu, pentru ca el a gasit un partid pe care sa-l capuseze.

Material preluat din national.ro