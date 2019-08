Serviciile de catering nu mai au nevoie de nicio introducere, cu totii stim ce presupun si, cu siguranta, macar o data am avut nevoie de astfel de servicii, fie ca a fost vorba despre un eveniment fastuos, precum o nunta, fie ca a fost vorba despre o simpla masa intre colegi la munca.

Serviciile de catering comercial sunt printre cele mai solicitate servicii de acest fel si acopera o gama foarte larga de evenimente, de la petreceri corporate sau petreceri private, la nunti, botezuri, aniversari, inmormantari, expozitii, lansari, conferinte, petreceri tematice etc.

Dezvoltarea puternica a industriei alimentare din ultimii ani ne pune azi in fata unor servicii de distribuire a preparatelor culinare extraordinar de specializate, atente la o paleta larga de criterii, precum tipul de eveniment pentru care sunt solicitate, preferintele si restrictiile alimentare ale consumatorilor (tip vegetarian sau vegan, fara gluten, fara sare s.a.) etc.

Astfel, in contextul actual in care aceasta piata de desfacere a ajuns la o asemenea anvergura – peste 3 milioane de euro –, o firma de catering poate fi o idee buna de afacere, mai ales ca are o amortizare rapida a investitiei. Desigur, trebuie sa ai in vedere investitia initiala pentru ca, la fel ca in oricare alta afacere, ea este direct proportionala cu dimensiunile afacerii si serviciilor pe care intentionezi sa le oferi.

Cateringul este probabil cel mai flexibil serviciu alimentar dintre toate serviciile din domeniul HoReCa. E drept ca ai nevoie de o locatie comerciala insa spre deosebire de un restaurant, de exemplu, unde amplasamentul este un factor-cheie, cu o firma de catering poti incepe de oriunde. Iti poti pune bazale afacerii intr-o locatie modesta, urmand sa iti dezvolti afacerea pe parcurs.

Iar daca vorbim despre locatie, vorbim, evident, despre echipamente de bucatarie. Pe acestea le poti lua de la TOPK.

TOPK pune la dispozitia clientilor sai o gama variata de echipamente profesionale pentru domeniul alimentar. Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru restaurante, catering, fast-food, cafenele, pizzerii, baruri, covrigarii, patiserii, gelaterii, cofetarii, brutarii, magazine alimentare, supermarket-uri, macelarii, carmangerii, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice.

De la consultanta, planificare, montaj si service, TOPK ofera clientilor sai toate facilitatile necesare, inclusiv posibilitatea de a plati in rate prin leasing sau de a inchiria prin Grenke – optiuni foarte solicitate de antreprenorii la inceput de drum.

Odata pusa la punct bucataria, urmeaza sa te ocupi de alimente. Din fericire, inventarul de alimente nu ar trebui sa-ti dea prea multe batai de cap pentru ca, de regula, vei sti in avans pentru cate persoane trebuie sa gatesti.

Unele firme de catering se specializeaza intr-un anumit tip de preparat, cum ar fi prajiturile si produsele de patiserie, in timp ce altele ofera o gama larga de servicii, inclusiv aranjamente florale, elemente de recuzita specializate sau costume pentru petreceri tematice.

Din fericire pentru tine, cateringul de evenimente este cel mai flexibil si mai creativ serviciu de acest fel, asa incat il poti personaliza in functie de serviciile pe care iti permiti sa le oferi, urmand sa testezi si sa iti dezvolti afacerea din mers.