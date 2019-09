Atunci cand ajungi cu avionul pe unul din marile aeroporturi ale tarii, precum Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca, prima problema pe care o vei intampina va fi transportul pana la hotelul sau restaurantul la care trebuie sa ajungi, moment in care oferta de rent a car din orasul respectiv isi va dovedi necesitatea. Celelalte doua variante disponibile, serviciile de taximetrie si transportul in comun, sunt neperformante si ofera un minimum de confort. Astfel, daca vrei sa iei autobuzul pana la destinatia finala, vei avea de gasit rutele potrivite si de parcurs distantele pana la statie pe jos, iar disconfortul va fi chiar mai mare daca vei calatori cu un bagaj voluminos. In cazul taxiurilor, nu vei reusi sa estimezi costurile de transport, iar daca folosesti acest serviciu pentru toate drumurile pe care le vei face pe perioada sejurului, sumele cheltuite vor fi destul de ridicate.

Companiile profesioniste de rent a car Cluj-Napoca vizeaza oferirea unui mijloc de transport cat mai eficient, sigur si confortabil, astfel incat ofertele si pachetele de servicii se vor modifica constant in functie de preferintele si necesitatile clientilor. Pentru a te bucura de cele mai bune servicii, iata ce trebuie sa asigure o firma serioasa de inchirieri auto:

1. Masini noi si sigure. In primul rand, atunci cand calatoresti cu masina, prima grija este asupra sigurantei tale si a pasagerilor pe care ii transporti, astfel incat oferta de inchirieri auto pe care o alegi ar trebui sa cuprinda masini mai noi de 5 ani, cu toate reviziile tehnice la zi si cu cele mai noi sisteme si tehnologii de siguranta si confort. In plus, vei dori sa eviti si riscul folosirii exagerate a respectivului vehicul inchiriat.

2. Transparenta preturilor. Cu toate ca pe piata autohtona exista numeroase firme de inchirieri auto care inca practica costuri ascunse si taxe suplimentare comunicate dupa semnarea contractului, o companie serioasa se va asigura ca site-ul afiseaza intotdeauna pretul final de inchiriere, suma ce include RCA, full Casco si rovinieta. La prima vedere, pretul poate parea mai mare decat al altor oferte, insa vei constata ca taxele suplimentare aplicate in celelalte cazuri vor schimba aceasta situatie.

3. Masini din toate clasele. O oferta buna de inchirieri auto va trebui sa cuprinda masini din gamele economy, luxury, business, SUV, dar si microbuze cu 8+1 locuri. Fiindca nevoile clientilor sunt variate, trebuie sa ai la dispozitie atat o masina cu consum mic, cat si un SUV de calitate sau un microbuz pentru teambuilding.

4. Servicii standard de calitate. Te poti lovi de situatia in care anvelopele de iarna vor fi incadrate, intr-o oferta neserioasa de inchirieri auto, la capitolul “dotari premium”. Acesta nu va fi niciodata cazul unei firme profesioniste, astfel incat masina rezervata va veni intotdeauna echipata perfect pentru conditiile de drum ale perioadei (cauciucuri de vara/iarna, lichid de parbriz pentru temperaturi extreme, etc.).

5. Eficienta. Chiar si atunci cand calatoresti in scop personal, timpul de care dispui trebuie consumat cat mai eficient. Astfel, o companie de inchirieri auto cu adevarat serioasa va avea proceduri simple si rapide, oferind promptitudine si profesonalism inca de la primul contact. In acest sens, procesul de rezervare (telefonic sau online) va dura maximum 5 minute, iar masina aleasa va fi livrata la adresa precizata de tine in cel mult 3 ore. In plus, in cazul unui eveniment nedorit, autoturismul avariat va fi inlocuit gratuit in maximum 5 ore de la contactarea call-center-ului cu program 24/7.

