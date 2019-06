Tot mai multe semne de întrebare privind alegerile europarlamentare au început să apară și tot mai multe personaje vorbesc despre o posibilă fraudare. Primul semn și o întrebare care a planat în rândul specialiștilor și a oamenilor de rând este legat de rezultatul UDMR care a reușit să treacă pragul electoral de 5% și să obțină 476.777 de voturi la nivel național. În mod miraculos, o parte din aceste voturi au fost obținute în județe în care nu există deloc comunitate maghiară. Chiar dacă este extrem de ciudat, nu se poate spune, deocamdată, de ce a apărut această situație. Mai mult, trei oameni care nu sunt membri de partid și nu au fost implicați în campania electorală au cercetat și analizat documentele oficiale ale acestor alegeri, iar investigația acestora scot la iveală nenumărate nereguli la numeroase secții de vot.

Cazul voturilor greu de explicat pentru UDMR au ridicat primele semne de întrebare legate de alegerile europarlamentare. Partidul a obținut mii de voturi în localități fără niciun locuitor maghiar şi fără organizaţii ale acestui partid.

Plecând de la acest aspect, Ionuţ Apahideanu, Dan Şelaru și Răzvan Vastea au cercetat documentele oficiale ale alegerilor europarlamentare. Aceste cercetări duc spre o concluzie simplă: avem de-a face cu o fraudă! În mii de secții de votare analizate de aceștia, cheile de verificare nu se închid, adică prezența totală la vot nu este egală cu suma buletinelor din urnă. Diferențele încep de la câteva voturi și ajung la cifre de ordinul zecilor sau sutelor pentru fiecare secție. Potrivit proceselor verbale, în multe dintre cazuri, numărul de votanți de pe listele suplimentare nu se regăsește deloc în urne.

Milioane de voturi apărute ca ciupercile după ploaie

Investigația a fost începută de către Ionuț Apahideanu, doctor în științe politice și Dan Șelaru, doctor în matematică. Cei doi au analizat săptămâni întregi cifrele puse la dispoziție de către BEC. Rezultatele investigației sunt publicate în timp real, pe Facebook, iar până acum au verificat 12.000 din cele 19.000 de secții de votare.

Scormonirea documentelor scot la iveală că avem de-a face cu o fraudă în primul rând în ceea ce privește numărul de alegători. Spre exemplu, Dan Șelaru, doctor în matematică a făcut un calcul și afirmă că au apărut din pălărie 1,4 milioane de voturi: „În 1992 eram 22,8 milioane, în 2002 eram 21,7, o scădere cu 0,11 milioane anual; în 2011 eram 20,1 milioane, o scădere de 0,16 milioane pe an. Au trecut 8 ani, suntem cu 1,3 milioane mai puțin, adică suntem în țară cam 18,8 milioane.

În aprilie s–au plătit 3,56 de milioane de alocații, ne răman 15,3 milioane de cetățeni cu drept de vot.

La o prezenta de 50% înseamnă ca au venit la vot cam 7,6 milioane de cetățeni, nu 9 milioane cat reiese din listele electorale unde sunt trecuți 18,2 milioane de electori.

Atâtea voturi au apărut din pălărie, 1,4 milioane”.

O zi mai târziu, Dan Șelaru vine cu cifre care întăresc afirmațiile de mai sus: „Numărul de alegători de pe liste permanente:

1990 17,2 milioane

1992 16,4 milioane

1996 17,2 milioane

2000 17,7 milioane

2004 18,4 milioane

2008 18,5 milioane

2009 18,3 milioane

2012 18,4 milioane

2014 18,3 milioane

2016 18,4 milioane

2019 18,2 milioane



Să-mi explice si mie sociologii, pufoși sau nu, cum intre 1992 și 2004 a crescut numărul de electori cu 2 milioane în timp ce populația a scăzut cu în jur de 1,3 milioane. Chiar nu pricep

Cum nu pricep cum în înca 15 ani, deși populația a mai scăzut cu aproximativ 1,7 milioane, numărul de electori e relativ constant.

Aici e cheia și lacata rezultatelor de la alegeri din 2004 încoace”.

Totodată, cu privire la acest aspect și senatorul ALDE, Daniel Zamfir a declarat în urma audierii preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, că pe listele Autorităţii Electorale Permanente (AEP) sunt 700.000 de persoane în plus faţă de datele INS, care constată o scădere a populaţiei cu 70.000 de persoane pe an.

„Preşedintele INS a lămurit pentru mine un lucru care este elocvent. Populaţia României este într-un proces de scădere. Avem un spor negativ de circa 25% pe an. Asta înseamnă că populaţia României se împuţinează cu circa 70.000 de persoane pe an. Asta e ceea ce ne-a confirmat preşedintele INS. Eu am ridicat o problemă. Am verificat listele electorale de la referendum din 2012 şi am văzut acolo că sunt 18,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot. Coroborând cu ceea ce ne spunea preşedintele INS, că populaţia INS scade cu 70.000 de persoane pe an, ar fi trebuit să scădem cu circa 500.000 în această perioadă. În 2019, văzând persoanele înscrise pe listele electorale, am constatat că numărul a crescut cu 700.000. În loc să ne împuţinăm cu 500.000 aşa cum spune INS, pe listele AEP constatăm că sunt 700.000 de persoane în plus.”, a declaratDaniel Zamfir, preşedintele Comisiei Economice din Senat.

Eroarea BECSTS-ului

O altă mare problemă o reprezintă procesele verbale în care numărul participanților la vot nu se potrivește cu numărul voturilor introduse în urnă. Miile de procese verbale cu nereguli întocmite de secțiile de votare au fost descoperite de Ionuț Apahideanu, doctor în științe politice. Acesta a sesizat nereguli inclusiv la secțiile de votare din Cluj, publicând pe rețeaua de socializate documente, însoțite de explicații punctuale:

”În județul Cluuuj, la secția de votare nr. 626 din celebra comună Suatu, s-au prezentat la urne 540 localnici pe listele permanente, plus 193 de votanți pe listele suplimentare.

Cum un asemenea aflux de persoane nu s-a mai înregistrat în comună din Neoliticul timpuriu, localnicii, copleșiți fiind, au mai comis și câteva greșeli. Nu doar că, în circumstanțele date, ei merită cu prisosință înțelegerea și simpatia noastră, dar, ca un exemplu cu adevărat lăudabil, și-au recunoscut eu înșiși, cu candoare, micile erori 🙂

Iată, pentru conformitate, mențiunea din procesul verbal: ”În listele electorale permanente la nr. crt. 567 și 613 s-a semnat din greșeală, alegătorii neparticipând la vot”.

”Continuăm.Același minunat județ Iași, secția de votare nr. 13 (Ghinion!, vorba clasicului)

– 784 alegători înscriși în listele permanente;

– 784 buletine de vot întrebuințate;

– 784 voturi valabil exprimate plus nule.

Ce e în plus?

Fix cei 173 ”omuleți verzi” de pe listele suplimentare”, arată Ionuț Apahideanu într-o altă postare.

Nereguli în secțiile de votare din Cluj

Un alt exemplu este tocmai în Cluj-Napoca la secția de votare nr. 35. Ionut Apahideanu arată că PSD figurează cu 0 voturi în fișierul SIMPV (sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal) și cu 90 de voturi în procesul verbal.

„Asta în pofida prevederii explicite a art. 3(11) din decizia 73/D/14.5.2019 a BEC, conform căreia președintele biroului electoral al secției de votare ”[s]e va asigura că datele consemnate în aceste procese verbale sunt identice cu cele introduse anterior în aplicația informatică de la pct. 7)”.Dar în țara lui ”s-a semnat din greșeală”, asta chiar nu cred că e vreo mare problemă”, precizează Ionuț Apahideanu.

POZA ”SECTIA DE VOTARE 35 CLUJ”

De asemenea, în comuna Aiton, județul Cluj a fost semnalat un caz similar. În fișierul SIMPV, apare la numărul buletinelor de vot primite cifra 8414, iar în procesul verbal 414, document care este semnat inclusiv de președintele Biroului Electoral a secției de votare.

Ionuț Apahideanu demonstrează negru pe alb cum s-au falsificat voturile și de ce nu se închid cheile acelea. Mai mult, confruntați cu aceste documente, cei de la BEC au început să șteargă de pe site secțiile de votare cu probleme.

Au dispărut mii de voturi

Pe baza documentelor prezentate de Ionuț Apahideanu și Dan Șelaru, jurnalistul Patrick Andre de Hillerin notează că procesul-verbal final al BEC privind centralizarea voturilor și repartizarea mandatelor de europarlamentar ne spune foarte clar că au votat 9.352.472 de cetățeni. Au fost 9.069.822 de voturi valabile și 274.415 voturi nule. În total, 9.344.237 de voturi. Practic, au dispărut, nu se știe cum, 8.235 de voturi.

Problema este vizibilă și în procesul-verbal final pentru centralizarea voturilor din diaspora. Au fost prezenți la vot 384.943 de cetățeni. Voturi valabil exprimate: 379.466. Voturi nule: 4.229. În total, 383.695 de voturi. Și aici au dispărut, nu se știe cum, 1.284 de voturi.

Numai aceste lucruri, încă neexplicate nici de BEC și nici de către AEP, pot constitui începutul unei anchete de amploare.

Până acum au fost semnalate probleme la peste 2.000 de secții de votare. Povestea continuă.

au anulat mai multe buletine de vot decât era posibil

Demersului celor doi s-a alăturat și Răzvan Vastea care arată pe pagina de Facebook că în Săcele, județul Brașov la secția de votare 225 s-au anulat mai multe buletine decât ar fi fost posibil. Concret, procesul verbal arată că numărul total al alegătorilor înscriși snt 1.589, din care s-au prezentat la vot tot atâția, adică o prezentă de 100%. Alte 76 de alegători s-au înscris pe lista suplimentară. Numărul total al buletinelor de vot primite este de 1700 și s-au anulat 1851, adică mai multe buletine decât ar fi posibil. Același proces verbal arată că doar 838 de voturi au fost valabile și 10 anulate de la 1665 de persoane, numărul total al persoanelor înscrise în listele electorale.

”<<Errare humanum est, sed perseverare diabolicum>>. Așa rapid, că trag copiii de mine și trebuie să ajung și la biserică. Din fișierele .csv puse la dispoziție de BEC și STS mie nu mi se închid datele pentru 1178 de secții de votare din țară. O fi mult, o fi puțin? O fi…normal? Dau consultanță BEC, dacă e nevoie (gratis)…Și nu am intrat pe diaspora….”, afirmă Răzvan Vastea cu privire la acest aspect.

Și în cazul diasporei, Răzvan Vastea demonstrează aceleași nereguli prezentate și mai sus. Spre exemplu, la o secție de votare din Germania, în fișierul SIMPV apare la 0 în dreptul coloanei ”numărul voturilor nule”, iar în procesul verbal apar 20 de voturi nule?

”Unde e poliția, vreau să plâng și eu cu ea…” – cântec popular.Din Germania în care polițiștii plâng duios că nu pot românii să voteze avem următoarea situație. Dooj de voturi nule dispar din PV întocmit în secție. Și, bineînțeles, marea întrebare: Cum faci ca de la 1747 de persoane prezente să ai doar 1719 voturi? Aia cu diferența dintre buletinele de vot primite și folosite, care nu se regăsește nicăieri e deja clasică…

Acum plâng eu, că am copii de crescut și mai sunt și în sesiune și trebuie să plec la serviciu…iar în loc să-mi văd de viața mea verific treaba BECSTS-ului!”, spune Răzvan Vastea.

Până la ora redactării acestui material, Răzvan Vastea spune că a găsit 1178 de alte secții de votare la nivel național unde sunt diferențe între numărul de persoane intrate să voteze și numărul de voturi valabil exprimare împreună cu cele anulate.

Ce caută un serviciu secret în alegeri?

Senatorul PSD Șerban Nicolae a declarat la Antena 3 că Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „nu mai are ce căuta în procesul electoral”, spunând că ar trebui să se revină la formula declarației pe proprie răspundere atunci când se votează pe liste suplimentare.

„Singurul răspuns rațional este că o dată nu partidele fac anchete, cel mult noi putem să facem sesizări, dar cu certitudine va trebui să redefinim regulile de votare. Nu, nu am avut numărătoare paralelă. Îmi cereți să îl întreb acum pe Liviu Dragnea de ce nu a realizat numărătoare paralelă? Habar nu am. În schimb, la alegerile următoare cu certitudine va trebui să eliminăm acele tablete cât se poate de dubioase. Poate au fost cu bună intenție, dar rezultatele sunt cât se poate de dubioase”, a afirmat Șerban Nicolae.

În opinia acestuia, STS nu mai trebuie să fie implicat în procesul electoral iar acele tablete folosite în secțiile de votare la europarlamentarele din 26 mai ar trebui să dispară la următoarele alegeri.

„STS nu mai are ce să caute în procesul electoral. Am avut alegeri cu participare mult mai numeroasă, cu participarea a 10 milioane de români cu drept de vot la alegerile trecute și nu a fost nevoie de niciun STS și de intervenția acestor discutabile tablete care țin totul pe loc. Aș insista să revenim la formula cu angajamentul cu declarație pe proprie răspundere. Sub regimul sancțiunii penale nu pentru fals, ci pentru infracțiune electorală de vot multiplu, falsul și uzul de fals devin infracțiuni concurente. Cel care vrea să voteze pe listă suplimentară să depună în scris hârtie, sub semnătură privată că nu a mai votat în altă parte în ziua respectivă. Și să știe că dacă va comite o fraudă, poate că cel pentru care o comite își va lua funcția și va fi foarte bine, dar cel care comite frauda merge la pușcărie”, a mai afirmat Nicolae.

Parlamentarul PSD a susținut că există destule dovezi care chiar dacă sunt neoficiale indică faptul că la europarlamentare au existat fraude.

„Există suficiente dovezi deocamdată prezentate neoficial, dar categoric imbatabil, în legătură cu fraudele de la acest vot, cu 1,5 milioane de oameni care au votat pe listele suplimentare, cu comune care nu au văzut în viața lor cetățean străin pe acolo și s-au trezit cu autocare cu cetățeni care mureau de dorința de a vota la secția de votare din nu știu ce sat, ș.a.m.d. Nici pe listele de la Parlamentul European. Sunt că vreo 2.000 de procese verbale unde nu se închid cheile, nu se potrivesc cifrele. Aritmetica râde de cei care s-au jucat cu votul cetățenilor, și-au bătut joc de votul cetățenilor. Eu nu pot să fac o plângere preventivă, să spun « vedeți că deși nu ați constatat nimic, eu cred că veți constata fraude». Atunci îi las să semneze, să închidă să îmi spună că totul e în regulă. BEC trebuie să își finalizeze procedura cu toate procesele verbale”, a completat liderul senatorilor PSD.

Nicolae a dat și un exemplul unei persoane care a votat în Spania, dar atunci când i-au fost verificate datele din buletin s-a dovedit că acesta ar fi votat deja în Ialomița, precizând că acesta este un caz asupra căruia a fost depusă o plângere penală.

„Acesta este motivul pentru care nu se va întoarce rezultatul (faptul că europarlamentarii și-au primit mandatele – n.r.). Chiar dacă se va constata o fraudă, vor fi sancționați cei care au fraudat votul. Vă dau un exemplu la două secții diferite și avem plângere penală pe cazul unui cetățean care a votat în Spania. Când s-a dus cu buletinul i s-a spus «păi, ai votat în Ialomița, acum două ore, la 3.500 km depărtare». Și s-a făcut o plângere penală. Așteptăm să vedem rezultatul”, a conchis Șerban Nicolae.

Serviciile secrete decid câștigătorii alegerilor

Implicarea STS în alegerile a fost dur criticată, inclusiv de către avocați. Spre exemplu, Gheorghe Piperea dezaprobă implicarea serviciului secret în procesul electoral. În opinia avocatului Piperea, cei din STS „sunt securiști chiar mai adânci si mai insidioși decât cei care se ocupă cu protocoalele “pã justiție”.

„Eu nu înțeleg de ce în România este implicat în alegeri un serviciu secret – serviciul de telecomunicații speciale (STS)?Cred că suntem singura țară membră a UE care implică niște securiști în colectarea și PROCESAREA voturilor și în ajustarea rezultatelor alegerilor.Cei din STS sunt securiști chiar mai adânci și mai insidioși decât cei care se ocupă cu protocoalele “pã justiție” și cu oligopolizarea economiei pentru a putea fi mai ușor controlată. Acești securiști utilizeazăși acum niște softuri create în 2009 de firmele lui Sebastian Ghiță, firme care s-au ocupat și cu softul necesar cardului electronic de sănătate, având în serverele proprii (foarte probabil, share-uite cu STS) o enormă bază de date pe baza căreia algoritmii au ajuns să ne cunoască mai bine și mai precis decât ne cunoaștem noi înșine.

Șimai e ceva ce nu înțeleg: cum este posibil să ai 19 milioane de votanți și 16 milioane de cetățeni cu vârsta de minim 18 ani, adică, vârsta de la care existăși drept de vot?

Cred că, pentru a nu mai avea fraude, falsificări ale votului și suspiciuni de trucare a rezultatelor votului, guvernul este obligat că, prin ordonanța de urgență, să elimine naibii securiștii din procesul democratic al votului, dând AEP competențele și banii necesari pentru a implementa un sistem electronic propriu de colectare a voturilor, independent de STS și de ceilalți securiști, procesarea rezultatelor fiind data în competența judecătorilor.

În caz contrar, riscăm să avem în continuare un președinte – marionetă a securiștilor sau un bufon, pe “modelul” ucrainian”, spune Piperea.

În concluzie, putem afirma că votul românilor nu contează atâta timp cât SRI manipulează naivii prin Facebook, SIE instigă ”diaspora” și STS numără voturile.