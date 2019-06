Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) „nu mai are ce căuta în procesul electoral”, precizând că ar trebui să se revină la formula declaraţiei pe proprie răspundere atunci când votezi pe liste suplimentare, transmite Mediafax.

„Singurul răspuns raţional este că o dată nu partidele fac anchete, cel mult noi putem să facem sesizări, dar cu certitudine va trebui să redefinim regulile de votare. Nu, nu am avut numărătoare paralelă. Îmi cereţi să îl întreb acum pe Liviu Dragnea de ce nu a realizat numărătoare paralelă? Habar nu am. În schimb, la alegerile următoare cu certitudine va trebui să eliminăm acele tablete cât se poate de dubioase. Poate au fost cu bună intenţie, dar rezultatele sunt cât se poate de dubioase”, a afirmat Şerban Nicolae, luni seară, la Antena 3.

Social-democratul a precizat că STS nu mai trebuie să fie implicat în procesul electoral iar acele tablete folosite în secţiile de votare la europarlamentarele din 26 mai ar trebui să dispară la următoarele alegeri.

„STS nu mai are ce să caute în procesul electoral. Am avut alegeri cu participare mult mai numeroasă, cu participarea a 10 milioane de români cu drept de vot la alegerile trecute şi nu a fost nevoie de niciun STS şi de intervenţia acestor discutabile tablete care ţin totul pe loc. Aş insista să revenim la formula cu angajamentul cu declaraţie pe proprie răspundere. Sub regimul sancţiunii penale nu pentru fals, ci pentru infracţiune electorală de vot multiplu, falsul şi uzul de fals devin infracţiuni concurente. Cel care vrea să voteze pe listă suplimentară să depună în scris hârtie, sub semnătură privată că nu a mai votat în altă parte în ziua respectivă. Şi să ştie că dacă va comite o fraudă, poate că cel pentru care o comite îşi va lua funcţia şi va fi foarte bine, dar cel care comite frauda merge la puşcărie”, a explicat Nicolae.