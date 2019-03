Două tulburătoare poveşti de iubire amestecată cu ură s-au desfăşurat, independente una de cealaltă: una în localitatea Livada – comuna Iclod şi alta în municipiul Câmpia Turzii. În prima, protagonişti au fost „actorii” unui triunghi conjugal: soţul încornorat, soţia şi amantul acesteia, tărăşenia sfârşindu-se printr-o bătaie administrată încornoratului, de către amant, când soţul s-a „prins” de conexiune. În cealaltă, eroi au fost Cătălin, un ins puriu de 43 de ani, iubita lui – o fată tânără şi năbădăioasă în vârstă de 21 şi mama fetei – de aceeaşi vârstă cu amorezul. Finalul relaţiei a avut loc abia când mama fetei a hotărât să tranşeze situaţia cu un cuţit, străpungându-i bărbatului piciorul, la doar doi centimetri de artera inghinală, punându-i bine de tot viaţa în primejdie!

Tatăl soţului: „Au tras „liniuţă”, în maşină, lângă Căminul Cultural”!

Ovidiu – Alban, un tânăr în vârstă de 28 de ani păşeşte precaut în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, însoţit de tatăl său, Traian, o figură pitorească a Clujului, chitarist de trupă, care a cântat de-a lungul anilor cu majoritatea soliştilor vocali şi instrumentiştilor din oraş, în special cu regretatul Iuliu Merca. Iar întâmplarea nefericită a fiului său ne-a prilejuit o întâlnire de suflet printre amintiri şi „umbre” ale Clujului, minute la rând acesta oferindu-mi, mie şi fiului său neascultător, un adevărat recital de înţelepciune şi vorbe de duh, rostite cu limbaj neaoş, care rivalizează – păstrând totuşi proporțiile – cu „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”… Bine „şifonat” în zona feţei, fiul său se învârte prin coridor, asemeni unui leu în cuşcă, aşteptând să fie invitat în cabinetul de consultaţii. Apuc, totuşi, să-l întreb ce-a păţit, la care tânărul îmi răspunde, precipitat: „Probleme cu Crina, soţia mea”… Îl rog să fie mai nuanţat, la care tânărul îşi începe mărturisirea, încurajat şi de tatăl său, care dă din cap cu înţelegere superioară: „Sâmbătă seară am mers acasă la văru-meu din sat, Dumitru, om trecut de 40 de ani, să bem împreună o bere. Apoi a venit şi nevastă-mea, zicând să serbăm cum se cuvine „Dragobetele” şi, după cum se va vedea mai încolo, chiar l-am „sărbătorit”! Am mai stat, am mai băut şi la un moment dat ni s-au terminat ţigările, la care – deşi băuse – el s-a oferit să meargă împreună cu nevastă-mea după ţigări, la magazinul din sat. S-au întors însă după mai bine de o jumătate de oră, deşi drumul până la magazin era de cinci minute – pe jos, nu cu maşina”… Este întrerupt rapid de taică-său, cu acelaşi aer înţelept: „Care-i problema, au tras şi ei o „liniuţă” în spatele Căminului Cultural sau chiar în cămin, care-i deschis – după care au venit liniştiţi acasă”! Tânărul se cutremură din cauza durităţii vorbelor tatălui, parcă nevenindu-i să creadă că acest lucru ar fi fost posibil tocmai cu soţioara lui în vârstă de 18 ani. Dar până la urmă acceptă ideea, asta după ce tatăl îi explică faptul că locul e ideal pentru o partidă de sex, fiind ferit de ochii lumii… Apoi continuă: „Până la urmă mi-am dat seama că ceva se întâmplase între ei şi i-am luat serios la descusut. Şi – deşi eram teribil de moleşit fiindcă Mitică îmi băgase ceva în băutură – acesta mi-a mărturisit că trăieşte cu nevastă-mea de mai demult, deci iubirea dintre ei e o chestie veche. Iar când am început să mă cert cu ea, a intervenit Mitică – ajutat de ginere-su şi alţi doi băieţi, aflaţi în casă – şi mi-a ars câţiva pumni şi picioare în cap”. Îl întrerupe din nou, hâtru, taică-său conchizând că precis văru-său i-a pus ceva lui în băutură deoarece e specialist în droguri şi chestii de-astea, lucrând pe un şantier împreună cu un cunoscut dealer de substanţe interzise din zonă… „Oare nu i-o fi pus şi ei ceva în pahar, ca s-o excite şi apoi să se culce cu ea? Că nici eu nu puteam să ajung în aşa hal numai din cinci-şase beri, dacă nu-mi punea ceva acolo” – întreabă, cu un licăr de speranţă, tânărul. Este adus din nou cu picioarele pe pământ de taică-său, care-i reaminteşte că relaţia dintre Mitică şi nevasă-sa e veche, aceasta nemaiavând nevoie de stimulente pentru a „percuta” la avansurile lui Mitică.

Tatăl: „I-am tot zis să nu-şi ducă soţia la bărbaţi singuri”…

Îl întreb apoi pe tânăr care-i ocupaţia lui de bază, la care acesta răspunde, cu jumătate de gură, că obişnuieşte să meargă la muncă în Italia pentru câteva luni şi apoi trăieşte normal tot restul anului. Apoi îşi aminteşte încă un lucru, care-l determină să izbucnească: „Acuma înţeleg de ce nenorocita mi-a cheltuit în numai câteva zile cei 600 de euro pe care i-am trimis din Italia – i-a băut şi mâncat cu el, asta în timp ce eu trudeam în ploaie, vânt şi frig!” Povesteşte în continuare că după ce-a încasat bătaia nevastă-sa a plecat de-acasă la părinţi, la Palatca, lăsându-i copilul, iar el s-a prezentat la poliţie şi a povestit ce a păţit sdin partea vărului. De acolo a fost îndrumat să se prezinte la I.M.L.Cluj, ceea ce a şi făcut. „Nu-i nicio problemă, îl vom îngriji cu drag pe copil şi-l vom creşte, că-i al nostru. Iar despre fiul meu nu-mi fac probleme, îşi va găsi până la urmă şi el o femeie, că asta nu era întreagă cu capul – după cum am văzut-o eu”, intervine din nou tatăl său, cu seninătatea conferită de vârsta şi experienţa de viaţă. Tânărul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L., prilej pentru bătrânul chitarist să mă poarte prin lumea muzicii, vorbindu-mi despre chitară, instrumentul care l-a fascinat dintotdeauna, deşi provine din mediul rural, unde preponderente sunt instrumentele care se folosesc în domeniul muzicii populare. Exlică acesta, devenind brusc intransigent: „Am iubit mult muzica italiană, engleză sau franceză – asta pentru că muzica populară şi-a pierdut controlul, nu mai e ce-a fost odată. Plus că cererea mare vine atunci când e vorba de muzică uşoară. Chiar şi acum cânt în fiecare seară la Cluj, la Pizzeria Toskana şi lumea nu se mai satură de acest gen de muzică. Eu, de Gherla şi de satele din jur sunt sătul, că acolo nu există oameni fini, culţi şi manieraţi, numai ţărani sadea”! Apoi, revenind la necazul fiului, concluzionează: „I-am tot spus de-a lungul timpului băiatului să nu-şi ducă niciodată soţia la bărbaţi singuri, că precis iese rău de tot, unul dintre ei până la urmă i-o încalecă! Şi i-am mai zis ceva, încă de anul trecut, s-o lase că nu-i de el, plus că eu cred că femeia l-a pus pe Mitică să-i dea peste bot – numai ca să scape de el, că-i şi cam băutor. De asemenea nu înţeleg, în ruptul capului, de ce nu m-a chemat în ajutor imediat după scandal fiindcă eu locuiesc la o aruncătură de băţ de locul respectiv. Cât despre urmaşele Evei, ascultaţi-mi părerea personală: bani nu se dau niciodată la femei, doar să le cumperi ce le trebuie în casă – zahăr, ulei, mâncare – fiindcă dacă nu eşti atent, ele îi dau pe toţi la alții care o „regulează” mai bine ca tine”. Mă interpelează în continuare la fel de fermecător şi detaşat, pe o mulţime de teme – viaţă personală, politică, probleme general-umane – dar se arată interesat şi de poezie. Îi răspund cu plăcere, la rândul meu, încântat că am de-a face cu un muzicant atât de cult şi cu o atât de „adâncă” şi frustă ştiinţă a vieţii. Între timp apare şi Ovidiu-Alban, ţinând în mână un certificat în care legiştii i-au recomandat câteva zile de îngrijiri medicale. Şi, în timp ce se pregăteşte de plecare, acesta concluzionează: „Mă supără mult faptul că nevastă-mea trăieşte cu el, de aceea n-o să-l iert pe văru-meu. Voi face plângere la poliţie împotriva lui şi voi aştepta să văd ce dă legea”! Apoi cei doi bărbaţi – tată şi fiu – se urnesc şi părăsesc, în tăcere, sediul instituţiei medicale clujene…

Înjunghiere la Câmpia Turzii. Iubita de 21 de ani „juca” pe trei planuri

Cătălin, bărbatul cu nume parcă predestinat de amorez aşteaptă cu nerăbdare, miercuri 27 februarie, să fie consultat de legiştii de la I.M.L. Cluj. Are un aer misterios şi îmi răspunde, roşind uşor, când îl întreb despre scopul „vizitei”, dar până la urmă declară că a fost înjunghiat la picior de mama fostei sale iubite, o femeie de aceeaşi vârstă cu el, 43 de ani. Observând aerul de perplexitate din privirile mele vine cu lămuriri şi, pe nesimţite, îmi oferă o istorioară pe cinste, despre o câteva teme eterne – iubirea, trădarea şi ura – dar şi despre ce e în stare o tânără de 21 de ani, nu prea sfântă, atunci când i-au fost aflate „micile” secrete, adică relaţia cu alţi doi sau trei bărbaţi de vârsta lui, asta în condiţiile în care el se considera stăpânul absolut al inimii fetei… Arată acesta, cu o urmă de regret întipărită pe chip: „Ne-am cuplat anul trecut şi, recunosc, am reuşit să o cuceresc destul de dificil – fiind o fată extrem de frumoasă şi curtată de mulţi – dar a „căzut” doar după ce i-am oferit cadouri şi diverse atenţii. E originară din Soporu de Câmpie, dar stă în gazdă în Câmpia Turzii, unde are un loc de muncă, nu ştiu exact unde. Ei bine, ne-am certat îngrozitor după ce am aflat că mai are alţi doi-trei iubiţi pe rol, exact în acelaşi timp cu mine. Culmea, cu toţii inşi maturi, cam de vârsta mea, cu poziţie socială şi plini de bani. Lucrul acesta m-a indignat teribil, aşa că i-am scris nişte mesaje pe telefonul mobil, am înjurat-o şi i-am zis, practic „de noroc”. Am fost teribil de dezamăgit fiindcă, vă rog să mă credeţi, îmi povestise toată viaţa ei de până atunci – inclusiv faptul că a fost victima unei tentative de viol, care a marcat-o profund. Chiar m-am ataşat de ea şi ajunsesem să vorbim la telefon câte şapte-opt ore pe zi, împărtăşindu-ne unul altuia secretele. Dar, după ce-am aflat adevărul gol-goluţ şi-am înjurat-o, atât verbal cât şi prin sms-uri, ea m-a pârât mamei, zicându-i că o ameninţ şi la scurt timp a avut loc şi incidentul care m-a adus aici, la I.M.L.Cluj”.

Înjunghiat în faţa unui magazin

Cătălin mărturiseşte, mai departe, că în urmă cu câteva zile se afla întâmplător, în faţa unui magazin din Câmpia Turzii, când brusc s-a trezit atacat de două femei: mama şi bunica iubitei. „Numa` m-am trezit că baba de 80 de ani scoate o pungă şi-mi aruncă sare în ochi, să nu văd, în timp ce maică-sa urlă la mine să-i las fata în pace, că are doar 21 de ani! Şi m-a şi luat la palme, gest la care n-am replicat fizic fiindcă, într-adevăr, le meritam pentru cuvintele urâte pe care i le-am adresat fetei. Dar nici n-am apucat să-i spun că, într-adevăr, fata ei are 21 de ani dar şi o experienţă vastă de viaţă c-o văd cum scoate, rapid, din poşetă un cuţit. Nu m-am speriat, crezând că vrea doar să mi-l fluture prin faţa ochilor, ca să mă sperie, dar am observat cum încearcă să mi-l înfigă în burtă. M-am tras în ultima clipă din faţa cuţitului, dar el mi-a străpuns piciorul, făcându-mi o rană adâncă, lungă de cinci centimetri, la doar doi centimetri de artera inghinală. Dacă mă atingea acolo, desigur, la această oră eram mort şi deja îngropat”. Cătălin spune că nu ar fi avut de gând să o reclame pe femeie la poliţie, dar a aflat că aceasta, în ciuda vinovăţiei sale a depus plângere pe numele lui, pentru ameninţare. Aşa că tocmai din acest motiv s-a şi prezentat, după ceva vreme la I.M.L., dar numai cu intenţia să se apere şi el cumva! Cătălin este poftit în cabinetul de consultaţii şi se întoarce, după scurt timp, cu un certificat în care i-au fost recomandate între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Concluzionează acesta, în timp ce se pregăteşte să părăsească instituţia medicală clujeană: „Acum, după acest gest al mamei sale nu cred că mai poate fi vorba de vreo împăcare. Ştiam că e o diferenţă mare de vârstă între noi, ştiam şi că o să se termine cândva iubirea noastră – dar nu-mi închpuiam că într-un mod atât de rapid şi de brutal. Nici acum nu le vreau celor două răul, dar mi-am scos hârtia asta ca să mă pot apăra fiindcă văd că femeile astea au gânduri mari legate de mine şi sunt extrem de determinate”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„Acest bărbat s-a prezentat iniţial la poliţie, sesizând neînţelegeri cu iubita şi familia acesteia, dar nu a sesizat niciun aspect de natură penală. Practic, şi-a rezervat dreptul de a formula plângere penală la poliţie în termenul prevăzut de lege, de trei luni. În schimb, mama fetei a făcut plângere penală împotriva sa pentru ameninţare” -a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Pompaş, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.