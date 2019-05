Airsoft este un sport minunat, dar poate fi si periculos. De accea este important ca incepatorii sa cunoasca regulile esentiale de siguranta, pe care sa le urmeze neaparat in airsoft.

Protectie pentru ochi

Ai nevoie neaparat de o pereche de ochelari de protectie. Majoritatea incepatorilor cauta cea mai ieftina pereche de ochelari, pentru a economisi bani pentru alte lucruri interesante. Dar este foarte important sa achizitionezi inca de la inceput o pereche buna de ochelari de protectie. Asta inseamna sa alegi un produs care are un strat suplimentar anticeata.

Incaltaminte

Un al doilea lucru esential in airsoft, caruia multi jucatori nu-i acorda atentie, este incaltamintea. Multe persoane intra pe campul de lupta cu adidasi si, cu putin ghinion, ajung sa se raneasca la picioare si chiar sa isi luxeze gleznele. Exista o multime de obstacole sau chiar gauri mici in pamant, care te pot face sa-ti rasucesti cu usurinta gleznele. Si asta inseamna sfarsitul unei zile distractive de airsoft. Daca doresti sa te poti bucura in siguranta de o zi intreaga de airsoft, cumpara bocanci militari de calitate pentru protectia gleznelor si picioarelor.

Protectie pentru dinti

Al treilea si ultimul produs esential de siguranta, este pentru protectia dintilor. Daca se intampla sa fii vreodata impuscat in fata, de aproape, de un pistol Airsoft, cu siguranta nu vrei sa stii cum se simte asta. Cand vei fi impuscat in fata, vei intelege imediat nevoia de protectie a fetei si dintilor. Probabil este incomoda si nu foarte racoroasa o masca de protectie, dar este cu siguranta extrem de utila. Gasesti in magazin airsoft multe modele de masti de protectie.

Pozitia corpului

Cei mai multi incepatori in airsoft, nu-si dau seama ca tintirea si impuscarea sunt foarte afectate de modul in care isi pozitioneaza corpul. O pozitie corecta se face stand cu umerii in linie cu genunchii, si cu genunchii in linie cu degetele picioarelor. In timp ce genunchii sunt usor indoiti, picioarele tale trebuie sa faca un unghi de aproximativ 80 ° unul fata de celalalt. Aceasta pozitie stabila, dar agresiva, te va ajuta sa te mentii bine pe picioare, si sa nu fii daramat cu usurinta. Acesta pozitie iti permite, de asemenea, sa treci rapid la o pozitie ingenuncheata sau chiar intinsa.

Nu reutiliza niciodata BB-urile

Sa nu refolosesti niciodata BB-uri care au fost trase deja, sau care au cazut pe pamant. Acestea vor fi cel mai probabil murdare si chiar ar putea contine crapaturi mici pe care nu le poti vedea, si asta e suficient pentru a le desparti cand tragi din nou cu ele. Daca le reutilizezi, teava interioara se va murdari si vei provoca daune si zgarieturi in arma.

Folosirea armei

Majoritatea oamenilor care nu au folosit niciodata o arma, nu cunosc regulile generale de siguranta a armelor. Una dintre cele mai importante reguli, este sa nu tii niciodata degetul declansator pe tragaci, daca nu doresti sa tragi. In acest fel exista o sansa mai mica de trageri accidentale sau nedorite.