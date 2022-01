In ziua de astazi exista pe internet zeci de casinouri online licentiate in Romania. Bineinteles ca acesta este un mare avantaj pentru pasionatii de jocuri de noroc, care astfel pot alege platformele care li se potrivesc cel mai bine. Totusi, pentru un jucator incepator alegerea unui casino online se poate dovedi o chestiune dificila, tinand cont de numeroasele site-uri existente.

Tocmai din acest motiv vreau sa iti prezint in randurile ce urmeaza cateva sfaturi utile de care sa tii cont atunci cand alegi un casino online, in cazul in care nu ai mai jucat niciodata pana acum jocuri de noroc pe internet.

Cum sa alegi un casino online?

Pentru a putea alege cu usurinta o platforma de casino online pe care sa iti deschizi cont trebuie sa ai in vedere cateva lucruri de baza, pe care ti le voi prezenta in continuare:

Licenta

Primul si cel mai important aspect pe care trebuie sa il iei in considerare este licenta de operare. In momentul de fata romanii au voie sa isi deschida cont si sa parieze doar in cadrul casinourilor licentiate. Asadar te sfatuiesc si pe tine sa alegi doar site-urile cu licenta ONJN, fiindca in caz contrar risti sa primesti o amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 RON.

Poti sa afli foarte usor daca un site este licentiat. Trebuie sa gasesti pe pagina acestuia numarul licentei si valabilitatea acesteia. De asemenea, poti verifica si pe site-ul ONJN lista operatorilor aprobati si sa vezi daca site-ul in cauza este aprobat. Daca totul este in regula, atunci iti pot deschide linistit cont si sa te distrezi la jocurile din oferta.

Bonusuri si promotii

Toate casinourile online licentiate in Romania isi intampina jucatorii noi cu bonusuri si promotii care de care mai interesante, uneori chiar si cu bonus fara depunere.

Bonusul de bun venit este un criteriu destul de important in alegerea casinoului la care sa te distrezi. Evident, un bonus cat mai consistent este de preferat, insa in acelasi timp trebuie sa analizezi si conditiile de rulaj impuse de operator, fiindca degeaba vei incasa un bonus foarte mare, daca acesta este greu de rulat si nu il vei putea transforma in bani reali.

Daca nu ai prea multi bani pentru a depune, atunci te poti orienta catre bonusurile care includ si rotiri gratuite, deoarece prin intermediul acestor runde gratis ai sansa de a obtine castiguri frumoase, daca prinzi o serie buna de invartiri. Daca in schimb ai un buget mai consistent poti opta pentru un procentaj de bonus cat mai ridicat, fiindca exista oferte de pana la 200% bonus.

Tine cont si de bonusurile si promotiile pentru clientii existenti, astfel incat, dupa ce beneficiezi de bonusul de bun venit sa poti incasa si alte oferte, destinate jucatorilor care au deja cont pe site.

Oferta de jocuri

In alegerea unui casino online la care sa te distrezi este foarte important sa analizezi oferta de jocuri. Operatorul la care vrei sa iti deschizi cont trebuie sa iti puna la dispozitie o gama cat mai variata de jocuri de noroc, astfel incat sa nu te plictisesti niciodata si sa gasesti mereu noi jocuri la care sa te distrezi.

In ceea ce priveste pacanelele, numarul de titluri din oferta ar trebui sa fie cat mai mare. Cele mai bune casinouri de pe internet ofera peste 1.000 de sloturi video. Orienteaza-te si catre un casino care are in oferta jocurile de la cei mai importanti furnizori de pacanele, cum sunt Novomatic, EGT, Pragmatic Play sau NetENT, de exemplu. Astfel te asigur ca vei avea acces la cele mai populare sloturi online.

Sloturile sunt cele mai populare, insa daca te intereseaza si alte jocuri de noroc, precum poker, ruleta, blackjack, jocuri cu dealeri live, loto sau table asigura-te ca site-ul pe care vrei sa te inregistrezi le are in oferta.

Modalitatile de plata

Daca detii un card bancar atunci poti neglija acest aspect, deoarece pe toate site-urile de jocuri de noroc vei putea depune si retrage bani utilizand cardurile bancare. Daca insa nu detii un cont bancar atunci poti alege un casino licentiat care iti ofera posibilitatea de a depune bani cash: fie prin intermediul unor locatii stradale, fie prin Paysafecard, de exemplu.

O lista cat mai mare de metode de plata acceptate iti va asigura faptul ca vei putea depune bani oricand doresti. Metodele alternative de plata iti pot fi utile si atunci cand ai ramas fara bani pe card, de exemplu.

In concluzie, ti-am prezentat asadar cele mai importante lucruri pe care sa le urmaresti cand vrei sa iti deschizi cont la un casino online. Pe langa cele amintite anterior poti citi si pareri ale jucatorilor despre respectivele platforme, astfel incat sa afli recenzii reale ale celor care au testat deja respectivul casino online.