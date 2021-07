Paradele LGBT continuă, de această dată, însă, chiar în postul Sfintei Marii. Într-o țară preponderent ortodoxă, asemenea acte atacă intruziv valorile creștine și sfidează eforturile Bisericii de a păstra armonia.

Legat de acest subiect, am discutat cu Înalt Preasfințitul Andrei Andreicuț, care a continuat să își arate compasiunea, dragostea și speranța pentru oameni: „În orice caz, să le dea Dumnezeu minte la toți oamenii și să fie cuminți, să fie buni, să se realizeze frumos, să întemeieze familii bune, oh, Doamne, cât am vrea. Noi ne dăm toată silința, cât putem, să-i educăm pe tineri să fie oameni normali, realizați frumos, oameni care întemeiază cămine și care își fac o profesie așa cum se cuvine, noi asta încercăm, nu urâm pe nimeni. Am vrea să-i vedem pe toți mergând pe calea cea normală și bună. Cum am spus, ne dăm toată silința să îi ducem pe calea cea bună, să vadă ce frumoasă e viața normală, să îi putem face și pe ei să aibă o viață normală. Ne rugăm Lui Dumnezeu să-i îndrepte.”



