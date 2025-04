Interimarul number one al României este de o ipocrizie fără margini. Luni, a doua zi de Paște, la începutul discursului pe care l-a rostit la parada megalomană organizată la Oradea, Ilie Bolojan a cerut asistenței păstrarea unui moment de reculegere în memoria Papei Francisc. Pe care l-a denumit „un prieten al românilor”. Iar, marți, a doua zi de Paște, a anunțat că va participa la funeraliile Papei organizate sâmbătă la Vatican.

Toate acestea, după ce timp de mai bine de un deceniu, în calitate de primar al municipiului Oradea, nu s-a dovedit deloc a fi un prieten al deosebitului și regretatului Părinte Pontif și al slujitorilor Vaticanului, persecutând și batjocorind, singurul ordin papal din țara noastră și pe abatele acestuia. Îmi dau tot mai bine seama de ce, de câte ori îl văd pe Bolojan, îmi vine în minte „Dark Side of the Moon” (Fața Întunecată a Lunii), una din piesele emblematice ale legendarei formații Pink Floyd. În aceste condiții, prezența sa la funeraliile de la Vatican poate fi interpretată drept un act de sfidare post-mortem a ilustrului Papă și nu este exclus să primească cel puțin admonestări din partea reprezentanților Sfântului Scaun. Un președinte mai apropiat de baptisti, penticostali și… mormoni.

Președintele interimar și ilegitim al României a fost mai bine de un deceniu lider județean și mai mulți ani lider central (vicepreședinte, prim-vicepreședinte și președinte interimar) al PNL, partid ce face parte de un deceniu din Partidul Popular European, care are o orientare creștin-democrată și este mai apropiat de bisericile și cultele religioase creștine decât alte formațiuni politice. În Germania, alianța de dreapta Uniunea Creștin-Democrată/ Uniunea Creștin Socială (UCD/UCS) au fost și sunt foarte apropiate de Biserica Luterană și de Biserica Catolică. Partidul Popular din Spania, Partidul Conservator din Portugalia și Partidul Lege și Justiție din Polonia sunt foarte apropiate de Biserica Catolică. Partidele populare din Belgia, Olanda și Danemarca sunt partide de sorginte creștin-democrată sau creștin-socială apropiate de bisericile tradiționale catolice sau protestante. În Italia a fost strâns legat de Biserica Catolică Partidul Democrat-Creștin, care a fost partid de guvernământ aproape cinci decenii, iar actualmente are afinități cu această biserică partidul premierului Giorgia Meloni, Fratelli d”Italia. Partidul guvernamental din Ungaria, FIDESZ, este un partid conservator care are afinități cu Biserica Catolică și cu Biserica Reformată din țara vecină.

După ce a devenit primar al municipiului Oradea (în 2008) și apoi președinte al Consiliului Județean Bihor (în 2020), Ilie Bolojan a manifestat o atitudine destul de distantă și reticentă, uneori chiar necivilizată și ostil-agresivă față de bisericile creștine tradiționale (romano-catolică, greco-catolică și chiar ortodoxă). Deși a fost botezat ortodox și provine dintr-o zonă majoritar ortodoxă (nord-estul județului Bihor), ca să compară proamerican și progresist, în timpul administrațiilor democrate Obama și Biden, Bolojan a virat și a vibrat mai mult spre cultele neoprotestante, baptist și penticostal, care sunt culte majoritare în Statele Unite ale Americii. Nu a făcut-o însă din pură credință, ci din interese politicianiste și electorale, având în vedere extensia înregistrată în Oradea și în Bihor de aceste culte neoprotestante, care au adus și aduc grosul voturilor pentru PNL și el însuși de vreun deceniu și jumătate încoace. Tot mai mulți politicieni români cred că, dacă treci la aceste culte neoprotestante, poți câștiga mai ușor încrederea establishmentului american și poți face mai repede carieră politică la nivel înalt. Este în relații prietenești cu șefii locali ai acestor culte, îndeosebi cu liderul informal al comunității baptiste, Călin Popoviciu, care este stabilit în Statele Unite.

A sprijinit aceste culte să-și construiască numeroase lăcașuri de cult în Oradea și în județul Bihor. Biserica Baptistă a construit în Oradea cel mai mare, mai impozant și mai modernist lăcaș de cult din România. Biserica Penticostală a construit la Oradea un campus ce include primul liceu teologic penticostal și prima facultate teologică penticostală din țara noastră, precum și un teren și o sală de sport. Conform unor informații de ultimă oră, Bolojan cochetează de o vreme cu Biserica Mormonă, care este prezentă la Oradea printr-un un grup de mormoni constituit relativ recent, printre care se află persoane ce-i sunt foarte apropiate. Punctul de atracție ar fi cică faptul că un bărbat poate avea mai multe soții, ca la musulmani, cunoscută fiind apetența interimarului nostru pentru sexul frumos.

Distant față de Biserica Ortodoxă, ostil față de Biserica Greco-Catolică, Ilie Bolojan nu a avut însă, în calitate de primar și de președinte al Consiliului Județean, o relație apropiată cu episcopul ortodox al Oradiei, Șofronie Drincec. Dovadă în acest sens este faptul că, înainte de parada megalomană din a doua zi de Paști, a participat, alături de candidatul prezidențial Crin Antonescu, oficiali locali și de la București, la slujba religioasă oficiatș la biserica ortodoxă la care este preot paroh fiul unui bun amic de chefuri și de afaceri, Ioan Crișan, care a fost două decenii președintele Uniunii Județene a Cooperației de Consum (UJCC) Bihor și este, de vreun deceniu, președintele CENTROCOOP (funcție deținută înainte de Revoluție de înaltul activist comunist Paul Niculescu Mizil). Acest Crișan este acuzat că ar fi acaparat deloc ortodox o parte substanțială a activelor cooperației de consum bihorene, fiind bun de anchetat și chiar de legat. Este un sponsor important al PNL și al lui Bolojan, la parada de luni afișându-se tot timpul lângă acesta. Masa și danțul (la care s-a remarcat o eminență galben-roșcată, pe care Bolojan a dus-o la București) au avut loc la complexul Belvedere, mai cunoscut sub denumirea Ciuperca, care a aparținut UJCC Bihor, dar a fost acaparat de ciraci ai fostului edil șef.

Coincidența face că, după ce Ilie Bolojan a devenit primar în urbea de pe Crișul Repede, a urmat prigonirea judiciară nemiloasă a episcopului greco-catolic de Oradea, Virgil Bercea, de către ,,unitatea de elită” a DNA de la Oradea, condusă de procurorul-șef Ciprian Man, aflat în cercul de apropiați ai edilului șef. Motivul îl constituie faptul că s-a luptat și a obținut retrocedarea palatului episcopal greco-catolic din Piața Unirii, situat la 25-30 de metri de primăria în care trona Bolojan, pe care pusese ochii camarila sa. Taman lipit de palatul episcopal , înspre primărie, era sediul UJCC Bihor, tot un palat, în care stăpân era amicul Ioan Crișan. Camarila a reușit să pună mâna pe fostul sediu cooperatist, la care se efectuează de câteva luni lucrări de reparații și de modernizare în vederea amenajării unui restaurant de lux. Pentru că nu au vrut să coopereze la acest proiect consumerist, episcopul Bercea și administratorul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea au fost inculpați și trimiși în judecată de către DNA pentru fapte imaginare de corupție în 2014, la scurt timp după ce amicul lui Bolojan a preluat șefia DNA Oradea, fiind tracasați până în 2018, când au fost achitați definitiv. Din cauza stresului și a umilințelor la care a fost supus, episcopul Bercea a suferit un atac vascular cerebral și s-a aflat câțiva ani în stadiul de legumă, fiind salvat în extremis la spitalul Vaticanului din Roma. După ce a fost achitat definitiv, a avut parte de o nouă nenorocire: incendierea palatului episcopal. Până astăzi nu a fost depistat vreun autor, dar au planat și planează bănuieli legitime.

Batjocorirea și acapararea unor lăcașuri sacre ale Vaticanului

Om din popor și din topor, primarul Ilie Bolojan s-a comportat cel mai ostil și necivilizat cu reprezentanții Prepoziturii Ordinului Canonic Premonstratens din Promontoriul Oradea, entitate pontificală cu personalitate juridică proprie, parte integrantă a cultului romano-catolic, subordonată direct Sfântului Scaun. Ordinul Canonic Premonstratens a fost înființat în 113o, sub hramul ,,Sfântul Ștefan, Primul Martir” (nu are legătură cu primul rege creștin al Ungariei, ci cu primul martir creștin din Roma imperială). Prepozitura Ordinului Premonstratens din Oradea este recunoscută oficial conform adresei Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C/623 din 8 septembrie 1997, beneficiind de regimul juridic și protecția conferite lăcașurilor de cult recunoscute oficial în baza Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor din România.Ordinul Premonstratens a deținut și deține în proprietate în zona centrală a orașului, pe strada Roman Ciorogariu (la nr.14, respectiv la nr. 16-18) o biserică, o mănăstire, un liceu/gimnaziu și un parc, cu terenul aferent, pe care le-a primit prin donație regală în anul 1802, când Oradea și restul Transilvaniei se aflau în componența Imperiului Habsburgic. Edificiile sacre sunt în principiu Biserica Romano-Catolică ,,Maica Îndurerată” și Mănăstirea Premonstratensă. În gimnaziul Ordinului a funcționat într-o perioadă o academie (facultate) de drept, iar de câteva decenii funcționează Liceul/Colegiul Mihai Eminescu din Oradea.

Toate aceste bunuri au fost întabulate de Ordinul Premonsratens în anul 1887 și au fost reîntabulate în 1941, dar în 1948 au fost naționalizate de regimul comunist. Timp de peste șapte decenii nu au fost efectuate reparații sau renovări majore la aceste clădiri. După ce Ilie Bolojan a devenit primar, începând din anul 2009, Primăria Oradea a realizat mai multe operațiuni frauduloase de dezmembrare și de alipire și a solicitat înscrierea acestora în Cartea Funciară, cu municipiul Oradea proprietar, realizând astfel spolierea patrimoniului și prejudicierea Ordinului Papal prin radierea nelegală a dreptului acestuia de proprietate. Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OJCPI) Bihor a înscris aceste acte fictive în Cartea Funciară, dar aceste transferuri de proprietate au fost realizate administrativ, fără temei legal și fără un act autentic translativ de proprietate. Mai mult, după intrarea în pandemie, profitând de faptul că au fost introduse restricții de deplasare și acțiunile autorităților erau mai puțin vizibile, Primăria Oradea a afectat sacralitatea și a pus în pericol structura de rezistență a Bisericii ,,Maica Îndurerată” prin construirea unui garaj supra etajat la o distanță de numai 20 de metri de aceasta. Construită în stil baroc, biserica constituie monument de patrimoniu și este unicat în România.

Ordinul Canonic Premonstratens a avut și are mai multe litigii cu Primăria municipiului Oradea, având ca obiect anularea înscrierilor de carte funciară întocmite fictiv, fraudulos prin operațiunile de dezmembrare si de alipire realizate de Primăria Oradea. Litigiile au demarat în 2009, la un an după ce Ilie Bolojan a devenit primar, iar până în prezent au fost derulate cinci procese pe rolul instanțelor orădene. În toate aceste procese au fost pronunțate hotărâri favorabile primăriei. Atât autoritatea administrativă locală cât și justiția orădeană au manifestat o atitudine reticentă și ostilă, fiind vizibil că judecătorii investiți se aflau sub controlul sau la comanda fostului edil șef, actualmente președinte interimar. Fostul edil șef a luat unele procesele pe persoană fizică, prezentându-se inclusiv personal în instanță, cu scopul de a influența completul de judecată.

Prigonirea abatelui papal

Primarul Bolojan s-a exprimat, la un moment dat, că ,,trebuie să terminăm cu popa ăsta si cu unguroaica asta”, referindu-se la abatele (prelatul) ordinului și la o reputată juristă maghiară, ljcențiată și în istorie, care reprezintă ordinul în fața instanțelor judecătorești. La adresa abatelui și a apărătoarei Ordinului au fost declanșate mai multe canonade amenințătoare și denigratoare, cu iz de șantaj, de către ziarul Bihoreanul, care se află la cheremul și în solda neotitanului politic de Bihor, despre care se vehiculează că l-ar finanța îndeosebi printr-o organizație neguvernamentală (ONG). Se poate vorbi de constituire de grup infracțional organizat și șantaj la vedere. Si mai grav este că abatele ordinului a primit vizite cu iz amenințător din partea a doi adjuncți ai chestorului Vasile Popa, cunoscut ca amic de pahar și frățior de lojă masonică al primarului Bolojan, în perioada în care acesta era șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor. Ulterior, a avut parte de vizite amenințătoare din partea unor lucrători ai Poliției Locale Oradea, care sunt subordonați primarului urbei. Mai recent, l-a vizitat un individ care a afirmat că este de la SRI și i-a solicitat să înceteze slujbele religioase și să închidă biserica.

Abatele Anzelma se simte de multă vreme urmărit, fotografiat, provocat și amenințat, făcându-și griji pentru siguranța personală și integritatea sa fizică. Trăiește permanent cu teama că va fi evacuat din biserica în care slujește și că aceasta va fi ocupată și închisă. Înainte de Săptămâna Mare a sesizat în premieră că este folosită și ultima tehnologie împotriva sa, fiind spionat cu o dronă care zbura în jurul lăcașurilor sacre. În mod firesc, a sesizat superiorii săi de la Vatican cu privire la toate aceste nereguli și prigoniri. Zilele trecute au fost sesizate Departamentul de Stat al SUA și principalele ambasade occidentale la București. Actele iresponsabile ale lui Bolojan și ciracilor

săi ar putea avea consecințe grave pentru România.

Valer Marian