Inca un avocat s-a alaturat principalei miscari a momentului si a depus o declaratie pe propria raspundere ca nu a colaborat si nu colaboreaza cu serviciile secrete. Este vorba despre avocatul Mihnea Stoica, prodecanul Baroului Bucuresti, care arata ca nu a fost, nu este si nici nu intentioneaza sa devina agent, colaborator sau delator al politiei sau al niciunui alt organ judiciar, inclusiv al DNA.

Avocatul a tinut sa precizeze ca nu poate exclude o eventuala colaborare cu agenti sau colaboratori ai Securitatii sau seviciilor contemporane de informatii, evident neintentionata, savarsita fara stiinta sa in exercitarea atributiilor functiei de prodecan sau a celei de consilier al baroului sau al uniunii, in masura in care unii dintre confratii sai ar fi sau ar fi fost inregimentati si in serviciile secrete sau ar fi sau ar fi fost afiliati unor asemenea servicii.

Iata declaratia avocatului Mihnea Stoica:

“Subsemnatul, Stoica C.D. Mihnea Octavian, cu

datele de identificare verificate de confratele care a atestat prezenta declaratie, cunoscand dispozitiile art.326 din Codul penal (a caror incidenta o gasesc totusi indoielnica) si apreciind efectul dezastruos asupra reputatiei implicat de eventuale afirmatii necorespunzatoare adevarului, declar din nou urmatoarele:

Sunt avocat din 1997 si nu am exercitat vreodata alta profesie. Multumesc lui Dumnezeu ca m-a ajutat sa fac o alegere inspirata cu privire la profesie (fiindca foarte putini tineri absolventi pot miza pe altceva decat inspiratie in alegerea profesiei). Intrucat exercit neintrerupt profesia de 22 de ani, am ajuns sa inteleg importanta secretului profesional si natura de indatorire a acestuia. Astfel, am devenit adeptul rigid al secretului profesional, intr-o asemena masura incat nici sotiei nu ii divulg macar identitatea clientilor cu care am interactionat, nici continutul informatiilor de care iau cunostinta in calitate de consilier al baroului si, mai nou, al uniunii. Mai mult, am propus si sustin in continuare amendarea juramantului profesional prin includerea unei referiri la pastrarea secretului profesional – ‘jur … sa nu destainui nicio informatie dintre cele incredintate de client’. Prin urmare, nu m-as cobori sa incalc secretul profesional recurgand la cea mai josnica forma a abaterii disciplinare – delatiunea.

Nu am fost nici agent, nici colaborator al fostei securitati ca politie politica. De altfel, la revolutie abia implinisem 17 ani de cateva zile si fusesem crescut intr-un spirit contrar colaborationismului cu autoritatile comuniste (care mi-ar fi impiedicat oricum accesul la studii de drept in considerarea dosarului de cadre specific vrajmasilor oranduirii – deloc departe de adevar).

Nu am fost, nu sunt si nici nu intentionez sa devin nici agent, nici colaborator al vreunui serviciu de informatii, fara a deosebi dupa autoritatea sub tutela careia functioneaza. Cu atat mai putin, nu am fost, nu sunt si nici nu intentionez sa devin agent sau colaborator al vreunui serviciu strain de informatii, intrucat sunt patriot.

Evident, repet declaratiile date anterior potrivit carora nu am fost si nici nu sunt ofiter acoperit. Subliniez ca nici nu as putea fi din moment ce in ierarhia militara sunt soldat neincorporat (perfect apt dar omis la incorporare). Prin urmare, declar ca nu sunt nici soldat neincorporat acoperit.

De asemenea, declar ca nu am fost, nu sunt si nici nu intentionez sa devin agent, colaborator sau, fara menajamente, delator al politiei sau al niciunui alt organ judiciar, inclusiv al DNA.

Din aceste motive, tocmai pentru a evita expunerea fata de asemenea autoritati, nu am cerut vreodata autorizarea de a accesa informatii secrete si nici nu intentionez sa o fac vreodata in viitor.

Nu in ultimul rand, o declaratie completa impune si formularea a doua rezerve, dupa cum urmeaza:-Nu pot exclude o eventuala colaborare cu agenti sau colaboratori ai Securitatii sau seviciilor contemporane de informatii, evident neintentionata, savarsita fara stiinta mea in exercitarea atributiilor functiei de prodecan sau a celei de consilier al baroului sau al uniunii, in masura in care confratii impreuna cu care am alcatuit compunerea organelor colegiale ar fi sau ar fi fost inregimentati si in serviciile secrete sau ar fi sau ar fi fost afiliati unor asemenea servicii, dupa cum profesorii CL Popescu si Ghe Piperea au lasat deja sa se inteleaga ca suspecteaza (de-a dreptul rezonabil, in opinia mea);

-Cu toate ca promovez aproape fanatic secretul profesional, nu as avea nicio ezitare sa colaborez cu autoritatile in exercitarea indatoririlor prevazute de lege in ceea ce priveste informarile pe linia de combatere a terorismului (in conditiile in care eu nu cumpar nici “shawerma” ca sa nu finantez terorismul).

Saga continua fiindca cel putin varsta imi confera luxul de a adauga la declaratia recomandata de conducerea profesiei urmatoarele:

Nu am fost nici membru al vreunei organizatii comuniste cu exceptia UTC, unde am fost inclus fortat in cursul clasei a X-a, fara a imi manifesta vointa de a adera. Astfel, arat ca eludasem vreme de aproape doi ani aflierea pretinzand ca fusesem deja convertit din pionier in UTC-ist in clasa a VIII-a, asa cum fusesera elevii din celelalte doua clase ale scolii generale pe care o urmasem. Nu pretind ca m-as fi opus vehement afilierii fortate, insa colegii mei pot atesta ca ma mandream de-a dreptul ostentativ ca ii pacalisem atata vreme.

Subliniez ca eu nu am fost membru al Asociatiei Studentilor Comunisti, nici al succesorilor sai postrevolutionari, insa am fost un membru remarcabil al Ligii Studentilor. In consecinta, pot sa afirm ca mi-am petrecut o mare parte a anilor de studii in Piata Universitatii sau in alte locuri vizate in secundar de manifestatiile studentesti. In aceasta privinta regret ca obiectivele miscarii studentesti din ani ‘90 nu au fost atinse si (abia acum, la batranete) regret ca nu am petrecut la fel de mult timp si in biblioteca facultatii.

Pe langa participarea in conducerea profesiei, am mai fost implicat numai in urmatoarele organizatii neguvernamentale pe care le enumar in ordinea preferintelor: Liga Studentilor, Federatia Romana de Fotbal, ADSA si ASPEC. As fi vrut sa ma implic si altfel decat redirectionand banii de impozit in Asociatia Sportiva a Avocatilor.

Prin urmare, nu datorez fidelitate decat sotiei, patriei (in temeiul art.54 al Constitutiei, nu al vreunui juramant) si profesiei si as fi satisfacut sa apuc efectele lustratiei macar ca urmare a cauzelor naturale.

In fine, in ceea ce priveste raportul dintre servicii si justitie, opinez in felul urmator: omisiunea de a colecta informatii din justitie constituie o veritabila deindeplinire a atributiilor de serviciu, iar imixtiunea in justitie (dincolo de formularea unui denunt impusa oricarui functionar sub sanctiuni penale) constituie o incalcare grosolana a acelorasi atributii. Cu atat mai mult insist asupra conservarii ermetice a secretului profesional de catre orice avocat, coduita contrara fiind devastatoare pentru intreaga profesie, nu numai pentru reputatia acelui individ..

Atat declar, sustin si semnez,avocat Mihnea Stoica”

Sursa : www.juri.ro