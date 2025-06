Sile Pușcaș, omul de afaceri clujean și adversar declarat al primarului Emil Boc, acuză o presupusă „vânătoare de vrăjitoare” după ce firma sa a fost vizată de percheziții. Acesta susține că descinderile autorităților din Bihor au fost motivate politic, ca urmare a apropierii sale publice de liderul AUR, George Simion.

Pușcaș a devenit o figură controversată după ce a câștigat în instanță un proces cu Primăria Cluj-Napoca privind exproprierea unui teren, despăgubirile crescând de la 2 milioane la 17 milioane de euro. În prezent, el mai are un proces deschis împotriva primăriei pentru un alt teren cedat forțat în fața centrului comercial Platinia.

Conform unor surse, prejudiciul investigat în cazul firmelor controlate de Pușcaș se ridică la peste 800.000 de euro. Afaceristul susține că este vorba despre o creanță câștigată legal, în urma unui litigiu cu Primăria Oradea.

„Este o execuție publică, fără dovezi. Am fost tratați ca niște infractori, iar imaginea companiei a fost afectată grav. Totul pare legat de susținerea mea pentru George Simion”, a declarat Pușcaș într-o intervenție la Realitatea PLUS.

”Ieri dimineață (joi, 5 iunie), administratorul companiei m-a sunat și m-a anunțat că avem percheziții la companie din cadrul poliției județene Bihor. Au venit să facă o percheziție, să verifice și să ridice acte. Evident, nu am știut absolut nimic despre ce e vorba. Am fost total surprinși. În același timp am fost și liniștiți pentru că știm că nu avem absolut nimic ilegal, n-am făcut activități ilegale. Tot, tot ce facem noi operăm printr-un control foarte atent al actelor, lucrăm numai cu companii de avocatură și suntem foarte bine pregătiți și pe parte juridică.

Spre surprinderea noastră, a apărut într-un timp foarte scurt după ce a avut loc acest, această percheziție, pe toată presa. Adică, mi s-a părut extrem de suspect acest interes imens al presei centrale vizavi de o companie mică de salubrizare față de restul companiilor, concurențe mari, care își desfășoară activitatea în România.

O imensă publicitate negativă. Am fost aduși în fața televizorului ca și niște oameni care desfășurăm activitate infracțională”, a transmis Sile Pușcaș, în direct la Realitatea PLUS.

”Pe mine m-a șocat când am văzut acest document în care scrie foarte clar că aceste acte au fost ridicate ca să se stabilească întreaga activitate ilegală care o desfășoară. Cum adică întreaga activitate infracțională? Adică, nu din cauza că au venit pentru cercetarea documentelor, pentru cercetarea înscrișilor, pentru verificarea legalității actelor, pentru a avea o viziune clară asupra cauzei. Nu…ei au venit pentru stabilirea întregii activități. Unde este prezumția de nevinovăție?

A fost, din punctul meu de vedere, primul șoc pe care l-am avut…și prezentarea întregii situație. Aici am fost iar foarte surprins. În primul rând, ca să fie foarte clar…este vorba de o creanță care a apărut în urma unui proces câștigat de companie cu primăria Oradea. Simplu. Într-adevăr, această creanță este de circa a 800.000 de euro și a fost gestionată de către Drusal, câștigătoarea creanței. Nouă ni se face percheziții ca și la infractori”, a mai completat Sile Pușcaș.

Ce spune Sile Pușcaș despre imaginile din aeroport alături de George Simion?

”Deci, sunt absolut sigur că este vorba de această vânătoare de vrăjitoare, întrucât nu există absolut nicio urmă de vreun act infracțional sau o tentativă sau o gândire infracțională care am desfășurat-o vreodată. Acum, excluzând faptul că eu public am zis că votez cu George Simion. După câte știam eu, asta nu cred că este încă o infracțiune în România.

A fost o percheziție la întreaga societate, dar nu asta m-a îngrijorat. M-a îngrijorat faptul că societatea…și mă îngrijorează în continuare…societatea Drusal este și își desfășoară activitatea în Maramureș, Baia Mare. Știind că aparține de Curtea de Apel Cluj. Societatea Drusal S.A este înregistrată în municipiul Cluj. Atunci mă întreb, cum a ajuns în competență, cu o autoritate de control, de urmărire penală în Bihor, când raza teritorială care ar trebui să aibă, din punctul meu de vedere, competența clar pe zona Maramureș sau Cluj.

Din punctul meu de vedere, este clar vânătoare de vrăjitoare. Toată problema asta a apărut după publicarea pozelor, în aeroport, cu mine alături de George, în acea dimineață de luni. După turul 2 sau 1 de scrutin a început acest mediatic, să spun așa. Am intrat în lumina reflectoarelor datorită relației de prietenie pe care o am cu George. Deci, din punctul meu de vedere este foarte clar…că undeva, cuiva, nu-i place chestia asta”, a transmis Sile Pușcaș.