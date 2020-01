Simona Halep s-a calificat în semifinalele Australian Open, miercuri, după ce a învins-o pe estona Anett Kontaveit, scor 6-1, 6-1. Românca a făcut un joc aproape perfect, a rămas fără set pierdut la Melbourne şi a ajuns pentru a opta oară în penultimul act al unui turneu de Mare Şlem.

Partida a inceput cu doua game-uri pe propriul serviciu realizat de ambele jucatoare, insa echilibrul s-a rupt imediat. Halep a practicat un joc excelent la serviciu si a castigat de trei ori pe serviciul lui Kontaveit, adjudecandu-si rapid primul set, dupa doar 30 de minute.

Jocul aproape de perfectiune al Simonei a continuat si in setul al doilea, constanteanca castigand 11 game-uri consecutive. Partida s-a incheiat cu scorul de 6-1, 6-1, dupa doar 53 de minute. Halep a reusit patru asi, a avut un procentaj de 78% al punctelor castigate pe propriul serviciu si a comis doar 10 erori nefortate.

Simona Halep ramane fara set pierdut la turneul de Mare Slem de la Melbourne. In cele cinci meciuri disputate pana acum la Australian Open, romanca le-a invins cu 2-0 pe Jennifer Brady, Harriet Dart, Yulia Putintseva, Elise Mertens si Anett Kontaveit. De asemenea, sportiva din Constanta s-a calificat pentru a opta oara in semifinalele unui turneu de Mare Slem.

In semifinalele Australian Open, Simona Halep se va duela cu invingatoarea din partida Garbine Muguruza (32 WTA) – Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA). In celalalt penultim act se vor intalni liderul mondial Ashleigh Barty si Sofia Kenin (15 WTA).

Simona Halep: Acest an a inceput excelent si ma simt mult mai puternica decat in trecut

Simona Halep (3 WTA) a declarat ca se simte excelent la Melbourne, miercuri, dupa ce a obtinut calificarea in semifinalele Australian Open, in urma victoriei cu estona Anett Kontaveit (31 WTA), scor 6-1, 6-1.

„Va multumesc pentru astazi, pentru fiecare zi. E o placere sa joc aici, in Australia, si sa pot practica cel mai bun tenis al meu. M-am simtit foarte bine azi pe teren, am fost puternica pe picioare. Stiam cum sa joc contra ei, am fost concentrata si imi place foarte mult sa joc aici, la Melbourne. Am simtit ca ma pot concentra pe ceea ce am de facut in fiecare zi. Acest an a inceput excelent si ma simt mult mai puternica decat in trecut”, a spus Halep, imediat dupa victoria cu Kontaveit.

Romanca a vorbit si despre impactul pe care il are antrenorul Darren Cahill asupra carierei sale, dar si despre finala dramatica de la Australian Open 2018, cand a cedat contra danezei Caroline Wozniacki.

„Darren este o persoana foarte importanta de cand l-am cunoscut. A lucrat mult la atitudinea mea, la jocul meu, iar azi sunt o persoana mai buna, in primul rand, si abia apoi o jucatoarea mai buna. Ii multumesc pentru tot. E o persoana minunata, ma intelege, iar asta face totul mai bun. Am si amintiri placute din 2018, cand am ajuns in finala. Acel meci m-a ajutat sa castig cele doua turnee de Mare Slem pe care le am deja. Poate voi merge spre al treilea, dar vreau sa ma concentrez pe urmatorul meci. Vreau sa dau tot ce am mai bun si poate voi repeta performanta”, a mai spus Halep.