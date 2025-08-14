Sindicaliștii din Cluj, reprezentând cele mai mari patru confederații din România, anunță proteste săptămânale în fața Prefecturii pe 20 și 27 august, precum și pe 3 și 10 septembrie 2025. Aproximativ 800 de participanți își exprimă nemulțumirea față de politicile guvernamentale privind salariile, pensiile și condițiile de muncă, solicitând dialog direct cu autoritățile.

Patru confederații sindicale importante – CNS „Cartel ALFA”, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și CSN Meridian – au anunțat organizarea unei serii de proteste la Cluj-Napoca, chiar în fața sediului Prefecturii. Manifestațiile vor avea loc pe 20 și 27 august, respectiv 3 și 10 septembrie 2025, între orele 14:00 și 16:00.

Organizatorii estimează participarea a aproximativ 800 de persoane la fiecare acțiune, venite din diverse domenii de activitate, de la transporturi și administrație publică până la sănătate și educație. Scopul protestelor este exprimarea nemulțumirilor legate de măsurile guvernamentale privind salariile, pensiile, fiscalitatea și relațiile de muncă, dar și solicitarea unui dialog real cu autoritățile centrale și locale.

Reprezentanții sindicatelor au declarat că aceste acțiuni fac parte dintr-o campanie națională de presiune publică, menită să oblige Guvernul și Parlamentul să renunțe la politicile care, în opinia lor, „erodează puterea de cumpărare a angajaților și pensionarilor” și „diminuează drepturile fundamentale ale lucrătorilor”.

Prefectura Cluj urmează să primească în scris revendicările sindicaliștilor, iar dacă nu se vor găsi soluții, aceștia iau în calcul extinderea acțiunilor de protest și în alte locații din județ.