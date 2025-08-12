Liderii celor trei mari federații sindicale din Educație s-au întâlnit pe 11 august cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre efectele Legii 141/2025, care prevede măsuri drastice în sistemul de învățământ, inclusiv creșterea normei didactice și comasarea de școli, informează EduPedu.

Simion Hăncescu, liderul FSLI, a declarat că premierul „se opune categoric” renunțării la creșterea normei, în ciuda unei aparente opoziții din partea ministrului Educației. „Ministrul are un rol decorativ în această poveste”, a spus Hăncescu, avertizând că protestele vor continua și că nu este exclusă o grevă generală la începutul anului școlar.

Marius Nistor (FSE Spiru Haret) a criticat poziția Guvernului: „Ni s-a spus că țara nu-și permite. Dacă nu ne permitem un popor educat, să facem pușcării”.

Guvernul susține că măsurile aliniate la media europeană presupun „mai multă muncă pentru aceiași bani”. Ministrul Educației, Daniel David, a transmis că poate doar să aplice legea și a admis că decizia finală aparține premierului.

Legea 141/2025 – cunoscută ca „Legea Bolojan” – aduce modificări majore în învățământ: creșterea normei didactice din septembrie, reducerea burselor, tăieri de posturi, limitări privind plata cu ora și creșterea numărului de elevi în clase. Sindicatele avertizează că sistemul riscă să intre în blocaj dacă Guvernul nu revizuiește aceste măsuri.

Citește și