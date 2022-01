Ana Coldea, singurul inculpat condamnat din dosarul angajatelor de la o filială a CEC Bank din Cluj Napoca nu va mai face închisoare. Curtea de Apel Cluj a decis suspendarea pedepsei.

”Admite apelurile declarate de către inculpata COLDEA ANA-OLGA împotriva sentinţei penale nr. 240/23 iulie 2021, şi de către partea civilă CEC B.A pe care o desfiinţează, în parte, în ceea ce priveşte: înlăturarea unor acte materiale ale infracţiunii prevăzute de art nr. 49 din Legea nr.161/2003, legea penală aplicabilă, soluţia dispusă cu privire la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, durata pedepselor aplicate inculpatei COLDEA ANA-OLGA, modalitatea de individualizare a executării pedepsei rezultante, modul de soluţionare a acţiunilor civile exercitate de către părţile civiel CEC B SA, L.M., şi rejudecând în aceste limite, Constată că legile penale mai favorabile inculpatei C.A.O. sunt Codul penal din 1969, legea nr. 161/2003 şi legea nr. 365/2002. Schimbă calificarea faptelor imputate inculpatei COLDEA ANA-OLGA după cum urmează: – din infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 alin. (1) ?i alin. (3) Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen. şi art. 5 C.pen în infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art.42 al.1,3 Legea nr.161/2003 rap. la art. 41 al. 2 C. pen. 1969, art.5 C.pen. – din infracţiunea de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice prevăzută de dispozi?iile art. 365 alin. (1) lit. b) Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen. şi art. 5 C.pen în infracţiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzută de art.46 al.1, lit. b din Legea nr. 161/2003 cu art.41 al.2 C. pen. 1969 şi art.5 C.pen. – din infracţiunea de opera?iuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice prevăzută de dispozi?iile art. 365 alin. 2 Noul Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen. şi art. 5 C.pen în infracţiunea de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, p.p.de art.46 al.2 din Legea nr.161/2003 cu art.41 al. 2 C. pen. 1969 şi art.5 C.pen. – din infracţiunea de fraudă informatică prev. de art. 249 Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen. şi art. 5 C.pen în infracţiunea de fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr.161/2003 cu art. 41 al.2 C.pen. 1969 şi art.5 C.pen. – din infracţiunea de efectuarea de opera?iuni financiare în mod fraudulos, este sanc?ionată de art. 250 Noul Cod Penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen şi reţinerea art. 5 C.pen în infracţiunea de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 al. 1 din Legea nr.365/2002 cu art.41 al.2 C.pen. 1969 şi art.5 C.pen. – din infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev de art. 322 Noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Noul C.pen. şi art. 5 C.pen. în infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290, C. penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal. În baza art. 16, alin. 1, lit. f, C. proc. pen. dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata COLDEA ANA-OLGA pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. prevăzută de art. 290, C. penal 1969 cu art.41 al.2 C.penal 1969 şi art.5 C.penal. Majorează pedeapsa aplicată inculpatei C.A.O.pentru icomiterea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 42 al. 1,3 Legea nr.161/2003 rap. la art. 41 al. 2 C. pen. 1969, art. 5 C.pen. de la 2 ani închisoare la 3 ani închisoare. Majorează pedeapsa aplicată inculpatei COLDEA ANA-OLGA pentru comiterea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, prevăzută de art.46 al. 1, lit. b din Legea nr. 161/2003 cu art. 41 al. 2 C.penal 1969 şi art. 5 C.pen. de la 9 luni închisoare la 1 an închisoare. Majorează pedeapsa aplicată inculpatei COLDEA ANA-OLGA pentru comiterea infracţiunii de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, p.p.de art. 46 al. 2 din Legea nr.161/2003 cu art.41 al. 2 C. pen. 1969 şi art.5 C.pen. de la 6 luni închisoare la 1 an închisoare. Reduce pedeapsa aplicată inculpatei COLDEA ANA-OLGA pentru comiterea infracţiunii operaţiuni financiare în mod fraudulos, prevăzută de art. 27 al. 1 din Legea nr.365/2002 cu art.41 al.2 C.pen. 1969 şi art.5 C.pen. de la 2 ani închisoare la 1 an închisoare. Menţine pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată inculpatei COLDEA ANA-OLGA pentru comiterea infracţiunii de fraudă informatică, prevăzută de art. 49 din Legea nr.161/2003 cu art. 41 al.2 C.pen. 1969 şi art. 5 C. pen. În temeiul art. 33 lit. a C.penal 1969, constată că infracţiunile pentru care au fost aplicate pedepsele de 3 ani închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare, 1 an închisoare şi 3 ani închisoare au fost comise în condiţiile concursului de infracţiuni şi în baza art.34 lit.b C.penal 1969, dispune contopirea lor, astfel că inculpata va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare. În temeiul art.861 CP 1969, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare, pe durata termenului de încercare, de 5 ani, potrivit art.862 CP 1969. În baza art.863 CP 1969, pe durata termenului de încercare, inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: – să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Cluj; – să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, locuinţă sau reşedintă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; – să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra cazurilor de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, conform art. 864 CP 1969. Potrivit art. 88 C.penal 1969, din pedeapsa rezultantă se scade reţinerea de 24 h din data de 11.09.2012. Respinge ca nefondat apelul declarat de către partea civilă L.M. Respinge acţiunea civilă exercitate de către părtea civilă L.M.şi B.C.ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală activă. Respinge acţiunea civilă având ca obiect daune materiale exercitată de către părtea civilă B.C. ca fiind îndreptată împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală activă. Respinge ca nefondată acţiunea civilă având ca obiect daune morale exercitată de către părtea civilă B.C. Reduce cuantumul daunelor materiale acordate părţii civile CEC B SA şi puse în sarcina inculpatei C.A.O. la 590.788,07 lei. Suma de 868 lei se avansează din Fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat P.C., în calitate de apărător din oficiu al inculpatei V.A.M. În baza art. 275, alin. 2, C. proc. pen. obligă partea civilă L.M. la plata sumei de 100 de lei reprezentând cheltuielile judiciarea avansate de stat în apel, restul rămânând în sarcina statului. Definitivă.”, arată soluția pe scurt a instanței.

În luna august a anului trecut, Tribunalul Cluj, instanța care a judecat procesul pe fond, a decis să o condamne pe Coldea Ana la cinci ani și o lună de închisoare cu executare.

În 2013, procurorii DIICOT Cluj au trimis în judecată trei angajate de la CEC Bank – Filiala Gheorgheni de pe strada Albac. Este vorba despre COLDEA ANA-OLGA, BRIE DANIELA LIANA și VINCZE ANA-MARIA care au fost acuzate că au furat din conturile clienților peste jumătate de milion de lei.

Cea mai mare parte a banilor nu a mai fost recuperată.