Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat vineri convocarea unei reuniuni de urgență a Biroului Permanent Național pentru luni, în contextul tensiunilor din Coaliția de guvernare provocate de poziția USR față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Grindeanu a acuzat că acțiunile și declarațiile unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează relațiile dintre partidele aflate la guvernare și echilibrul necesar funcționării Executivului.

„Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională”, a subliniat liderul PSD, adăugând că respectul față de instituțiile statului, normele constituționale și memoria istorică trebuie să primeze, indiferent de diferențele ideologice sau interpretările istorice.

Reuniunea de luni are ca scop evaluarea impactului evenimentelor asupra colaborării guvernamentale și stabilirea unei poziții clare a PSD privind continuarea parteneriatului din Coaliție, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică.

PSD afirmă că rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar avertizează că loialitatea politică, buna-credință și dialogul sunt „fundamente indispensabile” pentru orice construcție politică durabilă.

