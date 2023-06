Departamentele de HR, recrutare și retenție, Employer Branding, Communications & Marketing, Learning& Development, Events, Sustenabilitate, Diversitate și Incluziune, Office Manageri șamd) din cadru organizațiilor sunt azi mai mult ca oricând vitale pentru bunăstarea, creșterea și dezvoltarea lor.

Flexibilitatea, adaptarea, creativitatea, îmbrățișarea noilor trenduri și înțelegerea că organizațiile sunt organisme vii, în continuă schimbare, sunt asset-uri pe care THE PEOPLE trebuie să le aibă pe o piață a muncii atât de dinamică. Cum angajăm, cum facem retenție, cum ne menținem angajații fericiți și cum îi putem transforma în ambasadori de brand, ce beneficii (mai ) sunt atractive în 2023, cum transmitem către stakeholderii interni și externi corect mesajul companiei, ce tactici și acțiune sunt cele cu ROI WOW, cum măsurăm succesul și mai ales cum ne păstrăm kindnes-ul, sunt doar câteva din lucrurile pe care organizatorii conferinței WE ARE THE PEOPLE promit să le aducă în fața audienței la conferința din data de 14 septembrie 2023 de la Cluj-Napoca.

“O altfel de conferință. Una care recentrează ca și bază a organizațiilor THE PEOPLE. Pentru că o organizație fără oameni e doar un logo pe un perete alb. »

Printe vorbitorii primei ediți WE ARE THE PEOPLE se numără:

Magor Imre Csibi – Head of Leadership and Organizational Culture Practice at Trend Consult Group​

Andra Pintican- People Advocate Școala de HR

Raluca Dumitra- Head of Marketing ejobs Romania

Lucy Dodd- Chief People Officer Zenitech Group

Gyöngyi Hunyadi- Human Resources Manager la VCST Automotive Production Alba

Robert Katai- CEO platforma educațională de content marketing Markeero

Producer Marketing & Communication

Manager at Creatopy. Producer Katai Podcast

Orsolya Arros- Senior Business Developer at DreamJobs Romania

Claudia Gheorghiu- Coordonator Employer Branding MEGA IMAGE

Lista completă a vorbitorilor va fi updatată pe site-ul oficial.

În acest moment, organizatorii au pus la dispoziție un număr limitat de pachete early bird care include accesul la întreaga zi de conferință, coffe break, lunch dar și acces la zona de activări / surprize pregătite de brandurile care au ales să susțină conferința.

Pe lângă conținutul relevant din cadrul conferinței, WE ARE THE PEOPLE oferă contextul propice pentru schimbul de idei, experiențe și contacte în pauzele de networking, alături de vorbitorii invitați și alți profesioniști din domeniu prezenți la eveniment.

WE ARE THE PEOPLE este o conferință organizată de HOHA EVENTS , powered by EMERSON , alături de MEGA IMAGE, Fornetti Romania, Opticlinic Med, Zenitech , Daisler Print House , Iulius Mall Cluj.

HOHA EVENTS este o companie specializată în evenimente personalizate până în cele mai mici detalii. De la teambuildinguri, petreceri de Crăciun până la activări de Employer Branding sau celebrări interne, până la evenimente create pentru clujeni, cum este Conferința 10 femei de 10.