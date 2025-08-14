Între 5 și 7 septembrie, WonderPuck aduce în Piața Unirii, strada Mihail Kogălniceanu și Muzeul de Artă din Cluj spectacole stradale, teatru de păpuși, concerte și ateliere gratuite pentru toate vârstele.

A 9-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck se va desfășura între 5 și 7 septembrie 2025, aducând în oraș o serie impresionantă de spectacole și activități artistice. Evenimentul, organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” împreună cu Asociația ESUA și LIONS International, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Județean Cluj, va avea loc în zone precum Piața Unirii, curtea Muzeului de Artă, strada Mihail Kogălniceanu și Parcul Poligon din Cluj-Napoca, oferind publicului o experiență culturală diversă și accesibilă.

Programul cuprinde peste 50 de evenimente artistice, printre care spectacole de teatru de păpuși, reprezentații de animație și concerte, dar și ateliere creative destinate tuturor vârstelor. Festivalul atrage artiști din țară și străinătate, iar anul acesta participă nume din Spania, Japonia, Polonia, Ungaria, Olanda și România.

Un moment aparte îl va reprezenta spectacolul „Verne”, prezentat de trupa spaniolă Grupo Puja, care va avea loc în Piața Unirii la o înălțime de 40 de metri, oferind o experiență vizuală impresionantă și inedită pentru participanți. Tot în această zonă, oamenii sunt invitați să viziteze o expoziție tematică inspirată din universul Mad Max, care completează atmosfera festivă și interactivă a evenimentului.

Pe strada Mihail Kogălniceanu vor avea loc reprezentații de teatru dedicate în special publicului adult, cu piese variate care îmbină elemente de comedie, dramă și performance artistic. Pentru copii și familiile lor, festivalul pune la dispoziție numeroase activități interactive și ateliere creative care stimulează imaginația și spiritul ludic.

Accesul la toate manifestările din cadrul Festivalului WonderPuck este gratuit, organizatorii invitând clujenii și vizitatorii să se bucure de trei zile de divertisment și artă în spații cu un aer prietenos și familiar, începând anotimpul rece cu energie pozitivă.