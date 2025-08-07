Spitalul Municipal Turda trece printr-un amplu proces de modernizare, care vizează atât eficientizarea energetică a clădirii, cât și dezvoltarea infrastructurii medicale, în beneficiul pacienților și al cadrelor medicale.

Lucrările de renovare energetică au început deja, iar intervențiile sunt vizibile. Etajul 5 a fost finalizat, iar la etajul 4 se lucrează intens. În scurt timp, urmează să înceapă lucrările și la etajul 3. În paralel, schelele au fost deja montate și pe blocul alimentar, semn că întregul ansamblu al spitalului este vizat de acest proiect de modernizare.

Proiectul include înlocuirea ferestrelor vechi cu geamuri termopan eficiente din punct de vedere energetic, modernizarea instalațiilor termice și electrice, precum și termoizolarea fațadelor, toate acestea contribuind la reducerea consumului de energie și la creșterea confortului interior.

Renovarea energetică este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5: Valul Renovării, iar valoarea totală a investiției este de 25.272.874,01 lei, TVA inclus.

În paralel cu acest proiect, administrația pregătește o investiție de anvergură, care presupune extinderea și dotarea Spitalului Municipal Turda. Noul proiect are ca scop relocarea secțiilor de Chirurgie generală, Obstetrică-Ginecologie și ATI într-un spațiu modernizat, precum și crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților medicale în domenii esențiale precum Urgențe, Oncologie, Radioterapie, Imagistică. Sunt prevăzute, de asemenea, cinci săli de operație, o secție ATI modernă, un bloc de nașteri, alături de alte spații medicale esențiale.

Toate aceste investiții sunt gândite pentru a răspunde nevoilor reale ale comunității și pentru a oferi servicii medicale la standarde ridicate. Turda face pași concreți spre un sistem medical modern, sigur și adaptat vremurilor actuale.

