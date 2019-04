În centrul Clujului se dorește construirea unei clădiri de birouri, proiect ce a ridicat probleme și nemulțumiri încă de anul trecut. Atât vecinii din zonă, cât și reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca s-au arătat îngrijorați de proiect, inclusiv primarul Emil Boc a catalogat etajul retras drept unul ”monstruos”. În afacere sunt implicați câțiva oameni de afaceri din Cluj și un offshore cu sediul în Cipru.

În ultima ședință a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (CTATU) s-a discutat din nou proiectul ce presupune construirea unui imobil de birouri pe strada Avram Iancu nr. 4. Pe terenul respectiv există deja o clădire ce se vrea demolată și înlocuită cu un imobil de birouri cu două niveluri de subsol, parter, două etaje și un etaj retras. Potrivit documentației, proiectul ar beneficia și de o parcare subterană pentru 24 de autovehicule. Proiectul propus a adus controverse în ședința CTATU. Mai mulți vecini din zonă și-au exprimat îngrijorările în ceea ce privește felul în care viitorul șantier le va afecta casele, însă proiectantul din cadrul EStudio a dat asigurări că nu există vreun risc pentru clădirile vecine. Pe de altă parte, și reprezentanții primăriei au analizat situația și au precizat că sunt multe lucruri ce ar trebui rezolvate la acest proiect. Spre exemplu, viceprimarul Dan Tarcea a spus că proiectul ar trebui să ajungă și la Comisia de Estetică. Primarul Emil Boc a precizat că înainte de autorizația de construire, pentru un astfel de proiect ar trebui să se colaboreze cu Comisia de Monumente, astfel încât abordarea pentru centrul orașului să fie unitară. Referitor la etajul trei care este retras, Emil Boc a intervenit și a spus că este monstruos și că nu a văzut așa ceva nicăieri în lume, vorbind din perspectiva unui cetățean și a unui specialist în domeniu.

„Arată monstruos, o să ne trezim cu încă o urâţenie ca cea de pe bulevardul Eroilor? Ai o clădire şi mai pui o cocoveaţă de 6 metri pe ea? Nu e integrată în profilul zonei. Poate greşesc eu, luaţi-o ca pe o părere”, a mai spus primarul, potrivit actualdecluj.ro.

De asemenea, Claudiu Salanță, arhitectul șef al județului a precizat că șase metri pentru acel nivel retras este prea mult și să se elimine, să rămână doar de trei metri.

Potrivit sursei precizate, arhitectul Sorin Scripcariu, șeful Comisiei Zonale a Monumentelor a spus că într-adevăr, acel nivel retras poate părea ceva uriaș și ar fi bine să se mai studieze puțin.

”Trebuie avută în vedere şi dezvoltarea ulterioară a zonei. Dacă fac ei acum o clădire mai mică, vecinii se vor plânge mai târziu că ei nu pot dezvolta casele lor pe cât prevede regulamentul”, a spus Scripcariu.

În acest context, Salanță a atrs atenția că pe strada respectivă sunt clădiri care nu se vor schimba.

”Arhitecţii de acum 100 de ani cum au ştiut să facă aşa clădiri? Uitaţi-vă la clădirea de la Drept, la cea a Academiei! Ce vor zice oamenii peste 100 de ani, când vor vedea clădirea asta? Să găsim o soluţie care să reziste la timp! Totuşi, nu vorbim de o autorizaţie de garaje”, a spus Emil Boc, potrivit sursei precizate.

Cine vrea să construiască în centrul Clujului

Societatea care dorește edificarea clădirii de birouri pe strada Avram Iancu nr. 4 este este Gurghiu Energy SRL, firmă ce se ocupă de producția de energie electrică. Firma este administrată de Emil Eugen Bâlc și are ca asociați societatea Tero Edil SA și un offshore cu sediul în Cipru – Consiacio LTD. La rândul ei, Tero Edil SA este administrată de Textila Romat SA (administrată de Anica Zotea), asociații firmei sunt Gabriel Cîrlig (fondatorul Jolidon) și NEWCO.

Înainte de Consiacio Limited, Gurghiu Energy SRL avea asociat juridic un alt offshore din Cipru (Nicosia), respectiv Trebela Limited care apare ca asociat persoană juridică în mai multe firme din domeniul producției de energie electrică și de construcții. Offshore-ul Trebela LTD a fost reprezentată în adunările generale ale asociațiilor de milionarul Dorin Goia, în calitate de mandatar. În 2017, la Tribunalul Districtual din Nicosia s-a dispus fuziune prin absorbție între Trebla Limited (societatea absorbită) și Consciaco Limited (societatea absorbantă). Astfel că, toate drepturile și obligațiile societății Trebla LTD au fost preluate de Consciaco LTD.

Revenind la administratorul societății Gurghiu Energy SRL, Eugen Bâlc este un afacerist în domeniul energiei și fratele lui Laurențiu Bâlc, ambii făcând parte din Rotary Club.

În mare parte, familia Bâlc şi-a capitalizat averea, prin intermediul firmei Transilva Cluj, din afacerile cu lemn tăiat din Apuseni. Bâlc mai este partener de afaceri cu Gheorghe Coldea, iar legăturile de afaceri ajung până la Ioan Badiu şi afacerile firmei Elret, un distribuitor privat de energie electrică, adică ”băieţii deştepţi”.

Bâlc, partener de afaceri cu Demea, masonul clujean cu mari influenţe în lume

Laurențiu Bâlc, fratele lui Eugen Bâlc, a fost partener de afaceri cu Sabin Demea, despre care o sursă apropiată Serviciului Român de Informații spunea pentru Gazeta de Cluj spun că Demea are o mare influență mare în toată lumea. Publicăm, din nou, un fragment dintr-un articol publicat în anul 2011:

“Inteligent şi arogant, perfid şi vicelan când vrea, creştin şi ezoteric, unul dintre cele mai enigmatice şi inteligente persoane pe care am avut plăcerea să le cunosc, pe numele lui Demea Sabin-Mugurel- huedinean prin naştere.

Având o apartenenţă la temuta şi vestita lojă masonică „Propaganda 2”- P2- este considerat unul dintre locotenenţii şi apropriaţii lui „Il comantirore”- Licio Geli- prin intermediul căruia are acces în Vatican(Opus Dei) şi Sicilia, iar informaţiile despre el ne spun că este conectat şi cu serviciile italiene şi cu influenţi oameni politici(legătura cu Monti, unul dintre şefii clubului Bilderberger şi a Comisiei Trilaterale.)

Format fiind la şcoala marilor rabini europeni şi americani(cu care este prieten şi lucrează împreună) şi a comerţului cu diamante, are o influenţă deosebită în Parlamentul European(prin rabinul şef din Bruxelles Matusoff Levi), prin rabinii şefi din Washington DC( Shemtov şi Kotlansky) al căror birou este în Casa Albă, a penetrat şi are contacte la cel mai înalt nivel politic. Prin rabinul şef Berel Lazăr din Moscova are contacte înalte la Kremlin. Informaţiile despre Demea Sabin-Mugurel ne indică o activitate intensă şi strânse comntacte cu naţionaliştii chinezi.

Personal nu am întâlnit un personaj mai bine conectat, inteligent şi şarmant, fiind şi un discret om de afaceri, fiind cunoscător al mecanismelor financiare americano-evreieşti (nu avem informaţii cu privire la averea reală, dar credem în existenţa ei). Cred că Deamea Sabin-Mugurel este unul dinte marii lobbyşti pe care i-a avut România, fiind în acelaşi timp un naţionalist cu o doctrină creştină de extremă dreapta.

În acest moment se dedică educării tinerilor creştini alături de liderii spirituali din diverse confesiuni”.