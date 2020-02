La aproape un an de la publicarea Raportului Inspectiei Judiciare privind aplicarea Protocolului nelegal PICCJ-SRI din 2009, SRI refuza sa declasifice anexele secrete cu echipele comune formate din procurori si ofiteri SRI, scrie luju.ro

În articolul semnat de George Tarata, se precizează că deși „CSM a cerut SRI declasificarea celor 19 anexe, nu a primit raspuns. Publicarea anexelor ar duce la devoalarea procurorilor care s-au transformat in colaboratori ai SRI, cu incalcarea grava a legii“

„Serviciul Roman de Informatii ascunde echipele mixte. Ne referim desigur la celebrele echipe comune formate din procurori si ofiteri SRI, echipe mixte constituite în baza nelegalului Protocol PICCJ-SRI din 2009, semnat de Laura Kovesi, Gabriela Scutea, George Maior si Florian Coldea. Desi i s-a cerut sa declasifice documentele in care se regasesc informatii inclusiv despre echipele mixte procurori-ofiteri SRI, institutia condusa de Eduard Hellvig se face ca ploua.

In aprilie 2019, Inspectia Judiciara a finalizat “Raportul privind modalitatea de aplicare a Protocolului de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul securitatii nationale, incheiat in anul 2009, declasificat si reinregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sub nr. 884/C/29 martie 2018”. Publicat in exclusivitate de Lumea Justitiei, Raportul Inspectiei Judiciare dezvaluie, printre altele, cum Laura Kovesi a cerut imperativ si in interesul celeritatii comunicarii si coordonarii, ca instiintarile efectuate potrivit art. 6 din protocol sa fie adresate direct lui Florian Coldea; cum generalul Adrian Ciocirlan, in prezent adjunct al SRI, a fost facut prin ordinul lui Kovesi “beneficiar secundar” al informatiilor obtinute in dosarele penale; cum generalului Dumitru Dumbrava, fost sef al Directiei Juridice a SRI, i s-a permis sa preia atributiile procurorului, acesta ajungand sa intocmeasca procese-verbale ce mai apoi erau folosite ca acte de sesizare in dosarele DNA care ajungeau la ICCJ (click aici pentru a citi Raportul Inspectiei Judiciare).