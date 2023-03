Problemele din Composesoratul Muntele Băișorii sunt departe de a lua sfârșit. Gazeta de Cluj a scris în edițiile trecute cum zeci de funcționari publici, judecători, medici și influenți oameni de afaceri din județ au beneficiat de jaful de la Composesoratul Muntele Băișorii, după ce Maria Cirebea a ajuns în fruntea structurii. De această dată, vă prezentăm cum a luat naștere Stațiunea Muntele Băișorii, cine a fost primul chiriaș și motivul pentru care societatea care administrează pârtia de schi Buscat, Drisco SRL, nu a mai plătit chiria pentru 36,6 ha de teren din anul 2009.

Societatea care administrează pârtia de schi Buscat, Drisco SRL, a închiriat, în anul 2009, o parcelă de teren cu o suprafață de 360.600 mp de la Composesoratul Muntele Băișorii, în schimbul căruia s-a stabilit o sumă de plată de 10.000 de euro/an (0,027 euro/mp/an). Potrivit unui proces verbal al adunării generale încheiat în anul 2008, persoanele care doresc să închirieze terenuri în zonă sunt obligate să achite un tarif de 0,3 euro/mp/an. Cu toate acestea, societatea a beneficiat de o reducere consistentă.

Chiria neplătită din 2009

În ciuda faptului că suma la care a fost închiriat terenul reprezintă numai 10% din cât ar fi trebuit să se achite dacă s-ar fi respectat hotărârea composesoratului, societatea Drisco SRL nu a mai plătit chiria din anul 2009.

Administratorul societății Drisco SRL, Iancu Șerbănescu, a dezvăluit pentru Gazeta de Cluj principalele motive care au dus la decizia de a nu mai achita chiria pentru terenul din Muntele Băișorii în ultimii 13 ani. Acesta ne-a relatat că a început colaborarea cu Composesoratul Muntele Băișorii în anul 2007.

Iancu Șerbănescu susține că a propus composesoratului o o asociere prin care să atragă investitori pe terenurile lor. S-a ajuns la o înțelegere, însă la scurt timp după ce a început dezvoltarea zonei și a atras primii investitori Maria Cirebea, alături de un alt personaj controversat care a făcut parte din conducerea composesoratului au început să boicoteze proiectul.

„În 2006, am dorit să montez pe pârtia veche din Băișoara un baby lift și ulterior să lungesc pârtia, dar Primăria Băișoara nu a dorit așa ceva, drept urmare, împreuna cu un asociat am venit într-un loc unde schiam în copilărie, zona Buscat. În contextul în care creșterea animalelor nu mai era o activitate în acea zonă și totul arata părăsit, am propus adunării generale a Composesoratului Muntele Băișorii o asociere prin care noi să atragem investitori pe terenurile lor. Noi urma să facem planul de dezvoltare turistică, ridicările topo, PUZ-uri și management pentru 30% din chirii.

În 2007, adunarea generală a Composesoratului Muntele Băișorii a aprobat această asociere. Proiectul nostru de dezvoltare era gândit pe etape. Prima etapă era pe o suprafață de 36.6 hectare unde urma să facem 3 pârtii de schi deservite de o instalație de transport pe cablu, 13 unități de primire turiști și un centru spa, urmând ca ulterior să dezvoltăm alte suprafețe. Primul chiriaș a fost firma Drisco, cea care administrează acum Buscat Resort, care a și început realizarea noului domeniu schiabil.

După ce investițiile pentru realizarea pârtiilor erau începute (telescaunul și ratracul erau deja în Buscat) și găsisem o parte din investitori pentru structurile de cazare tandemul care conducea composesoratul, Ilie Grozav și Maria Cirebea au început să boicoteze proiectul și să aibă altercații cu asociatul meu. Dat fiind că proiectul se realiza pe terenul lor și noi aveam contract de închiriere, aveam nevoie pentru fiecare act/aviz/autorizație de semnăturile lor. Am ajuns într-un impas datorită faptului că Ilie Grozav și Maria Cirebea nu mai doreau să dea 30% din chirii unei firme să dezvolte și să administreze terenurile composesoratului pe motiv că pot face ei asta și nu mai au nevoie de o firmă. Subliniez că au realizat că pot face ei asta după ce Drisco a început investiție pentru domeniul schiabil și alte societăți comerciale așteptau autorizațiile de construcție pentru a începe lucrările.

A trebuit sa fac un compromis și să semnez un contract direct cu Composesoratul Muntele Băișorii și să eliminăm firma care administra terenurile.”, a declarat Iancu Șerbănescu pentru Gazeta de Cluj.

Negocierea cu Maria Cirebea și compromisul care ține pe loc dezvoltarea Stațiunii Muntele Băișorii

Iancu Șerbănescu susține că a închiriat suprafața de teren de la composesorat în urma unei negocieri cu Maria Cirebea și Ilie Grozav, care și-au asumat în adunarea generală că reziliază contractul cu firma care trebuia să se ocupe de dezvoltarea turistică și închiriază terenul de 36,6 ha în schimbul sumei de 10.000 de euro/an.

În 2009, forțați fiind de faptul că cei doi lideri ai composesoratului doreau să elimine firma care să le dezvolte zona turistică am negociat cu ei închirierea suprafeței de 36.6 hectare pe care aveam deja ridicarea topografică. Le-am făcut o ofertă financiară și le-am cerut să își asume în Adunarea Generala ca reziliază contractul cu firma responsabilă pentru dezvoltarea turistică și că ne închiriază nouă 36.6 hectare la suma agreată.

La momentul semnarii contractului dintre Drisco și Composesoratul Muntele Baisorii, consiliul lor director ne-a prezentat un proces verbal prin care Adunarea Generala a agreat inchirierea suprafeței delimitate de catre topograf și reprezentanții lor precum și stabilirea chiriei.

La momentul în care noi am început dezvoltarea turistică nu aveau niciun contract de închiriere și nu exista niciun interes pentru acea zonă. Practic Drisco a fost primul semnatar a unui contract de închiriere și a făcut și prima investiție.

În contextul în care în 2009 ajungeai la Buscat cu greu, cu mașina de teren, și interesul pentru acea zonă era zero, iar chiria pentru acea perioadă a fost chiar mare. Mai trebuie subliniat că o parte din teren a fost în fondul forestier și a trebuit să facem scoatere din fondul forestier o procedura greoaie, scumpă și lungă. Fară Drisco zona Buscat era ca și zecii de munți părăsiți din Apuseni și terenurile nu aveau nici un chiriaș.

O treime din terenul închiriat de Drisco a ajuns în posesia altor persoane

Societatea Drisco SRL a achitat o singură dată chiria pentru suprafața de 36,6 ha închiriată de la Composesoratul Muntele Băișorii, în anul 2009. Iancu Șerbănescu susține că după acea dată, composesoratul nu a mai emis nicio factură. Administratorul Drisco SRL a afirmat că suprafața de teren pe care a închiriat-o nu a fost evidențiată într-un CF, cu toate că această obligație revenea în sarcina composesoratului. Mai mult, Maria Cirebea nu a mai ținut cont de nimic și a început să închirieze teren din suprafața deja închiriată de Drisco SRL altor persoane. Potrivit unei expertize judiciare, Cirebea a închiriat nu mai puțin de 11,4 ha din cele 36,6 altor persoane.

„Am plătit chiria în 2009. În 2009 au emis o factură de atunci nimic deoarece și ei sunt conștienți că nu și-au respectat obligațiile contractuale. Composesoratul Muntele Baisorii avea obligația ca în termen de 3 luni de la semnarea contractului să evidențieze suprafață de 36.6 hectare. Aș specifica faptul că atunci toate terenurile Composesoratului erau trecute într-un singur CF indiferent dacă era pe Muntele Buscat sau pe Pietrele Mărunte sau în Muntele Baisorii. Înscrierea noastră într-un CF separat nu s-a întâmplat nici până la finele lui 2010, când era următorul termen de plată. Mai mult de atat pe terenul nostru au început să închirieze teren unor terți. Astfel am ajuns să ne trezim în mijlocul zonei de parcări cu diverse cocioabe/colibe/cabane. Practic toate construcțiile pe care le vedeți în jurul domeniului schiabil Buscat sunt făcute pe terenul închiriat de Drisco în 2009.

În 2011 am purtat negocieri cu noul consiliul director a Composesoratului (Maria Cirebea nu făcea parte, iar Grozav Ilie era vicepreședinte) pentru a remedia încălcările de proprietate și problemele apărute. Deja era o suprafață mare de teren, care ne-a fost închiriat nouă în 2009 și ulterior altor persoane. În acel consiliul director, Grozav Ilie si alți membri si-au dat demisia datorită neregularitatilor din Composesorat.

De la demisia consiliului director din 2011, Composesoratul Muntele Baisorii nu are conducere și este administrat abuziv de Cirebea Maria și Grozav Ilie, fără a avea vreun drept în acest sens.

Inițial aceste persoane erau agreate de Adunarea Generala, aceștia fiind practic „autorizați” de membrii composesori să negocieze și să încheie contractul de închiriere cu Drisco. Cu toate acestea, după cum a culminat și cu momentul din 2011, cand consiliul director și-a dat demisia (inclusiv Grozav Ilie din funcția de vicepreședinte), Adunarea Generala a membrilor composesori nu și-a mai dorit să colaboreze în niciun fel cu aceste persoane. Există mai multe hotarari judecatoresti prin care se stabilește că Cirebea Maria nu are calitatea de membru composesor, nu este secretarul composesoratului, și există totodată hotărâri judecătorești care demonstrează cu putere de lucru judecat ca Grozav Ilie și-a dat demisia în 2011 din consiliul director al composesoratului, iar aceasta institutie nu are nicio conducere valabilă din acel an. Astfel ca, din acel an și chiar pana astazi, totalitatea actelor încheiate de aceste doua persoane, „în numele composesoratului”, nu sunt legale și încalcă în mod clar contractul de închiriere cu Drisco.

O expertiză topografică judiciară de curând realizată arată ca pe cele din cele 36.6 hectare închiriate de noi, 11.4 hectare au fost închiriate către alte persoane. De exemplu, în 2020, în ciuda faputului că am inceput un proces prin care ceream să se evidențieze suprafețele de teren închiriate nouă și unor terți, cuplul Cirebea Maria și Grozav Ilie au continuat sa închirieze terenuri. De exemplu, Grozav Ilie închiriază un teren fiului sau care închiriază terenul unor chioșcuri să desfășoare activități economice, terenul făcând parte din suprafața închiriată inițial de Drisco.

Momentan, aspectul privind chiria este în dezbatere cu ANAF Turda, deoarece ANAF-ul realizează o acțiune de executare silită împotriva Composesoratul Muntele Băișorii.”, a declarat iancu Șerbănescu pentru Gazeta de Cluj.

Citește și: