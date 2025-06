Statul român a ajuns dator vândut propriilor magistrați. În frunte cu cei de la Curtea de Apel Cluj, judecătorii din toată țara au câștigat în instanță drepturi salariale restante colosale – peste 6,7 miliarde de lei, potrivit unui raport recent al Curții de Conturi.

Într-o ironie amară, exact cei care aplică legea sunt cei care au profitat cel mai eficient de haosul legislativ creat de politicieni: sporuri salariale peste plafon, salarii mărite prin hotărâri definitive și executări silite pe bandă rulantă.

Deși legea limitează sporurile la 30%, judecătorii au primit până la 45% în unele cazuri. Numai la Curtea de Apel Cluj, sporurile au depășit plafonul legal, ajungând la 31,01%. Alte instanțe precum CA Galați (33,74%) sau CA Pitești (34,90%) stau la fel de „bine”.

În 2023, Guvernul a fost nevoit să transfere 3,59 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru a acoperi găurile uriașe din bugetul justiției. Asta în contextul în care Înalta Curte de Casație și Justiție a cheltuit 2,64 miliarde lei doar pe salarii. Situația a devenit explozivă, iar sistemul pare că se hrănește din propriile decizii, în timp ce deficitul bugetar amenință stabilitatea fiscală a României.

Raportul trage un semnal clar: legislația stufoasă și mereu schimbătoare a generat un haos juridic care alimentează un val constant de procese prin care statul este condamnat să plătească. Magistrații au dat statul în judecată, au câștigat, iar acum statul plătește în genunchi.

„În anul 2023, datoriile totale față de salariați au fost în sumă de 6.799.139.547 lei, din care: 3.500.534.280 lei – datoriile reprezentând drepturi de natură salarială prevăzute în hotărâri judecătorești (cu o vechime sub un an și peste un an); 3.298.605.267 lei – datoriile reprezentând drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative de salarizare”, este precizat într-un raport al Curții de Conturi.

Documentul precizează că în suma respectivă sunt incluse și dobânzile și rata inflației. Curtea de Conturi subliniază că de vină pentru această situație e „cadrul legislativ în materia salarizării, marcat de schimbări succesive ale mecanismului de calcul al drepturilor salariale”. Pe scurt, începând cu 2006 au avut loc diverse schimbări care au bulversat sistemul, legi peste legi și ordonanțe de urgență care au dus la situația în care judecătorii au acum de primit miliarde drept salarii restante sau sporuri.

„Sumarizând, cadrul legislativ complex și predispus la dificultăți de interpretare juridică, marcat de modificări frecvente a generat amplificarea fenomenului litigios. Astfel, personalul din cadrul instanțelor judecătorești a formulat, în calitate de reclamant, acțiuni în instanță și, invocând respectarea principiului nediscriminării, a solicitat alinierea salariilor efective aflate în plată la drepturile stabilite de instanțele de judecată prin hotărârile definitive pronunțate, precum și noi drepturi salariale, după caz”, mai este prezentat în raport.