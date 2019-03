Astăzi, la Tribunalul Cluj sunt judecați în cameră preliminară CIASAR VASILE ŞTEFAN, unul dintre cei mai titrați hoți din Transilvania, și partenerul lui, TODOR MANUEL, pentru că în 2017 au furat din casa omului de afaceri din Huedin, Gheorghe Rauca, 80.000 euro. Rauca este proprietarul abatorului Maria Cris din localitate și face afaceri în industria cărnii.

Spargerea a fost făcută în urma unui pont. Gheorghe Rauca împreună cu soția lui programaseră să plece într-o excursie în afara localității însă, din cauza unor probleme cauzate de lipsa rezervării cazării, cei doi s-au întors acasă după câteva ore. Au găsit casa răvăsită și banii, care erau ascunși într-o casetă de valori, dispăruseră.

„Nu știa nimeni că am atâția bani în casă. Știau că am o mie, două, cinci, că mi-am mai împrumutat prietenii, dar nu știau de toată suma. A fost pont, clar, au acționat la pont. Am plecat până la Cluj pe la 10.00 și la 16.00 când m-am întors am găsit ce am găsit. Hoții au încercat să intre pe uși, dar nu au putut și au spart geamurile. Totul era răvășit în casă. Ne-am pierdut ul, acum munca de 25 de ani, ce mai urmează? Mai avem doar viața!”, a declarat după jaf Gheorghe Rauca pentru ziarulclujean.ro.

Potrivit unor surse judiciare, pontul a venit de la Todor Emanuel care, pentru că avea nevoie de un partener versat pentru această spargere, l-a contactat pe Ciasar.

În trecut, Vasile Ciasar a fost acuzat că a furat 110.000 de lei de la un om de afaceri din Bistrița și încă 100.000 de euro, bani sustrași din locuința unei familii care a vândut un teren. Polițiștii vorbesc că în trei spargeri, Ciasar a furat bani și bunuri care totalizează 500.000 de lei.