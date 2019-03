Fie ca e vorba de o aniversare sau o zi de nastere, cadoul pe care i-l oferi iubitei tale ii transmite sentimentele tale. Arata-i ca o iubesti si ia in considerare nevoile ei atunci cand alegi ce ii vei oferi in dar. Am adunat pentru tine cateva idei de cadouri care poate te vor ajuta sa decizi mai usor ce sa ii iei. Desigur, fiecare idee poate fi adaptata in functie de dorintele si personalitatea jumatatii tale.



Fa-i un update masinii pe care o conduce



Este deja un cliseu faptul ca femeile, indiferent de cat de bine conduc, nu sunt pasionate in general de mesteritul masinii. Daca tu stii ca masina iubitei tale ar avea nevoie de unele imbunatatiri, dar ea pur si simplu amana mersul la service, ocupa-te tu de asta pentru ea. Ca sa fie totul foarte simplu, nu este nevoie sa umbli prea mult pentru a cumpara piese, totul se poate face online. Spre exemplu, poti comanda de aici roti sau anvelope pentru masina ei, in cazul in care vrei sa i le inlocuiesti pe cele de iarna cu cele de vara.

Nu te gandi ca singurele piese pe care le poti comanda sunt rotile ori anvelopele, tot online poti comanda o gama larga de piese pentru aproape toate marcile de masini, de la cutii de viteza si pana la sisteme de aer conditionat.



Ofera-i timp pentru ea

Daca stii ca iubita ta este stresata, obosita sau munceste mult, atunci ii poti face cadou o zi de relaxare la SPA, masaj sau piscina. Poti opta pentru o zi la SPA in doi, daca doresti sa o insotesti. Activitatile pe care le ofera centrele SPA din ziua de astazi sunt diverse, de la saune, masaje, solar, acces la piscina, clase de sport si pana la terapii alternative, cum ar fi reflexoterapia.

Daruieste-i ceva ce ii va hrani pasiunile



Iubita ta este pasionata de make-up, gatit, fashion sau orice altceva? Fa-i cadou un curs in functie de pasiunea ei. Indiferent de specializarea profesionala, atunci cand ai o pasiune, un curs nu face altceva decat sa iti ofere timp invatand sa faci ceva ce iti place. Un curs de specializare poate reprezenta un nou inceput pentru cariera profesionala si ajuta la dezvoltarea profesionala de asemenea. Exista numeroase centre ce ofera astfel de cursuri, cu preturi variate. Poti chiar sa alegi centrul cel mai apropiat de unde locuiti, pentru ca ei sa ii fie cat mai usor sa ajunga.



Alege-i un parfum deosebit



In ultimii ani lumea parfumurilor a luat amploare, fiecare femeie avand cateva parfumuri preferate sau cateva pe care si-ar dori foarte mult sa le incerce. Alege sa ii daruiesti un parfum deosebit, poate chiar de nisa, pentru a-i demonstra cat este de speciala. Daca nu stii exact ce parfum si-ar dori, tine cont de parfumurile pe care le foloseste deja.



Sa alegi un cadou pentru iubita ta nu trebuie sa fie nici foarte costisitor, nici foarte dificil, tot ce trebuie sa faci este sa tii cont de ceea ce ea isi doreste si de ceea ce ii place. Femeile moderne prefera cadourile alternative, lucrurile practice si indraznete.