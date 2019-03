Vanzarile de case au crescut foarte mult in ultima vreme, mai ales ca romanii isi doresc tot mai mult sa traiasca intr-un confort sporit, fiind tot mai incantati de locuintele somptuoase in care traiesc oamenii in occidentul european sau peste ocean. Frumusetea si eleganta proprietatii cantareste foarte mult in ochii acestora, asa ca tot mai multi constructori si-au dat seama care sunt criteriile dupa care se ghideaza in achizitia lor.



Se pare ca un client este atras de casa chiar de la intrarea pe poarta, aceasta spunand practic multe despre proprietatea in sine pentru ca ofera practic un element de lux, in acelasi timp cu consolidarea securitatii sale. Mai ales daca ai in gand sa pui la punct o afacere, trebuie sa iei in considerare aceste sisteme de automatizare pentru porti culisante, potrivite pentru intrarile mari.



Iata care sunt avantajele unei astfel de porti:

Poarta se deschide sau se inchide doar prin apasarea unui banal buton de pe telecomanda. Nu vei mai fi nevoit sa te dai jos din masina pentru a intra sau iesi din curte, nici nu vei mai suporta vantul aprig al iernii sau gerul necrutator, ploaia abundenta sau zapada;

Nu poate fi usor fortata de hoti, asa ca vei observa ca ai parte de un grad sporit de securitate a proprietatii tale, pe langa faptul ca va arata foarte elegant, valoarea crescandu-i instantaneu, imediat dupa montarea portii;

In general, aceste obiecte au o greutate destul de mare si esti nevoit sa impingi sau sa tragi zilnic, implicand o mare forta fizica. Poarta automata te scuteste de efort pentru ca nu vei utiliza decat telecomanda sau telefonul mobil;

Daca proprietatea ta se afla pe un deal si esti nevoit sa montezi in panta poarta, nu iti face niciun fel de grija, totul se poate rezolva rapid si usor. Portile culisante pot fi montate pe o astfel de suprafata si nu trebuie sa o nivelezi ca in cazul altor produse;

Durata de viata este foarte mare, asa ca nu te gandi ca trebuie sa o inlocuiesti in scurt timp si nici ca va trebui sa o repari. Rezistenta materialelor din care este confectionata o face alegerea cea mai potrivita pentru orice proprietar care tine la bugetul familiei sale si nu doreste sa faca investitii proaste;

Ai control perfect asupra tuturor celor care vor sa intre in curtea casei sau afacerii tale, fara sa te mai stresezi ca poti fi luat prin surprindere de eventuali musafiri nepoftiti, fie ca este vorba despre rude sau cunostinte pe care nu ti le doresti in preajma, fie despre infractori;

Nu necesita intretinere, poate doar sa o cureti de noroi, praf sau zapada. De asemenea, trebuie sa tii cont si de faptul ca este silentioasa si nu vei auzi zgomote enervante.

Daca vrei sa ai o proprietate cu aspect elegant si modern, atunci cea mai buna solutie este sa instalezi o poarta de intrare automata. Aceeasi solutie este ideala pentru un proprietar care are nevoie sa detina controlul absolut asupra accesului in curtea locuintei sau a afacerii personale.

