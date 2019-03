Odata cu expansiunea extrem de accelerata a tehnologiei si a internetului, in opinia colectiva, comertul traditional isi pierde tot mai mult din popularitate, in favoarea magazinelor online. Studiile recente desfasurate asupra unor esantioane de tineri, infirma aceste predictii, accentuand nevoia si disponibilitatea clientilor de a avea o experienta directa cu produsele si personalul dintr-un magazin fizic. Comportamentul de consum variaza in functie de sezon, de categoria produselor achizitionate, precum si de profilul personal al consumatorului, existand, insa, un echilibru intre cumparatuile offline si online.

Iata, in continuare, cateva aspecte de care e important sa tii cont pentru a mentine popularitatea magazinului tau fizic:



In special in randul tinerilor, asa numitii mileniali, device-urile sunt o parte integrata in activitatile lor de zi cu zi, existand preconceptia ca acestia prefera in mod exclusiv, sa faca cumparaturi online, direct de pe telefon. Totusi, conform unui studiu derulat de Trendsource, 2017 Retail Industry Report, milenilaii sunt atrasi, in continuare, de experienta oferita de un magazin fizic. Domenii precum fashion, home&deco sau electronice, atrag cumparatori in magazinele fizice deoarece acestia isi doresc sa beneficieze de raportul interuman, de sfaturile si consilierea personalului avizat, precum si de experienta de a vedea, de a atinge si de a proba produsele inainte de a le achizitiona.



Personal avizat. Unul dintre principalele motive pentru care oamenii prefera sa se deplaseze intr-un magazin fizic, este posibilitatea de a se consulta cu un personal avizat, pentru a face cea mai buna alegere conforma nevoilor lor. Asadar, asigura-te ca angajatii tai au un caracter placut, sunt sociabili, empatici si atenti la nevoile clientilor. De asemenea,este esential ca personalul sa beneficieze de trainguri de specialitate pentru a dispune de competentele si expertiza necesara in a oferi clientilor o experienta de cumparare placuta si utila.

Echipament corespunzator. Ritmul extrem de alert in care traim zi de zi, impune buiness-urilor de tip retail, horeca, etc. sa vina in intampinarea clientilor cu servicii impecabile, sustinute prin resurse umane si tehnologice cat mai fluide si functionale. In cazul in care activezi in domeniu retail, magazinul tau are nevoie de device-uri actuale, performante, care sa faca fata unui volum mare de clienti, evitand riscul ca acestia sa-si piarda rabdarea asteptand interminabilele cozi. Investeste in echipamentul tehnologic de baza, si alege un cititor pentru codurile de bare de calitate, o casa de marcat performanta si dizpozitive utile de trasportare a marfurilor si de depozitare la raft.

Responsabilitate sociala. Alege sa te implici sau chiar sa initiezi diverse campanii umanitare cu ecou asupra generatiei tinere. Indiferent ca e vorba de actiuni de caritate, initiative ecologiste sau programe sociale, alege sa faci parte dintr-un proiect care rezoneaza cu valorile tale si ale buiness-ului tau, contribuind ca lumea aceasta sa devina un loc mai bun. Dincolo de atentia pe care o vei atrage asupra magazinului tau, constiinta ta morala va fi impacata prin faptul ca alegi sa privesti putin dincolo de interesul personal, implicandu-te intr-o cauza nobila.

Nu in ultimul rand, asigura-te ca magazinul tau fizic are o atmosfera calda, primitoare, in care clientii pot savura experienta raportului interuman, bucurandu-se ca au facut cea mai buna alegere. Alege sa folosesti canalele online pentru a-ti creste popularitatea magazinului, si pentru a atrage clientela. Ulterior, se vor evidentia clientii tai fideli care rezoneaza cu specificul si “vibratia” afacerii tale, resimtita doar la fata locului, in personalul, ambianta si profesionalismul cu care alegi sa-i intampini.

