Chiar daca locuiesti intr-un apartament micut, dar cochet la bloc sau pur si simplu esti proprietarul unei locuinte nu prea generoase cu spatiul, nu trebuie sa te demoralizezi. De acum, visul de a avea un semineu impreuna cu toate beneficiile pe care acesta le poate avea, poate sa ti se indeplineasca fara sa iti mai faci griji cu privire la spatiul limitat din locuinta ta.

Alego.ro pe langa o gama completa de seminee clasice care functioneaza pe lemne, carbuni sau peleti, focare sau diverse modele de sobe semineu, iti ofera solutia inteligenta si practica redata de achizitia unui semineu decorativ. Acesta din urma, are posibilitatea sa reproduca fidel senzatia unui semineu veritabil la costuri mult mai mici, fara nevoia utilizarii unui cos de fum. Asadar, daca iti doresti un semineu ieftin, dar in acelasi timp calitativ, amplasat pe colt sau construit in rigips, iti propunem cele mai bune solutii: biosemineu, semineu electric sau semineu pe gaz.

Si pentru aceasta, am ales sa vorbim in acest articol despre caracteristicile si avantajele achizitionarii unui biosemineu de calitate superioara.

Asa cum putem intui inca din denumire, aceste modele functioneaza cu bioetanol – o substanta non-toxica, care nu afecteaza sanatatea omului si a mediului inconjurator. Asadar, putem spune ca sunt mai avantajoase decat semineele electrice sau pe gaz, deoarece nu depind de sursa o sursa externa. Calitatea superioara a manoperei, siguranta, designul contemporan si usurinta utilizarii, reprezinta doar cateva avantaje de care se bucura aceste tipuri de semineu. Usor de montat si intretinut, sunt disponibile intr-o varietate generoasa de forme si dimensiuni, dintre care amintim biosemineele de perete, bioseminee mobile sau incorporabile (de tip portal).

Un semineu cu biocombustibil este prieten cu mediul inconjurator pentru ca reuseste sa imbunatateasca umiditatea aerului in interior si este potrivit pentru aromoterapie, recunoscuta pentru avantajele in ameliorarea sanatatii sistemului respirator si nu numai: ajuta la concentrare, reimprospateaza aerul ca o alternativa naturala la odorizantele chimice si are beneficii din cele mai diverse arii terapeutice.

Un alt avantaj important deriva din faptul ca absolut intreaga caldura produsa in procesul de ardere al biocombustibilului este emisa in interiorul incaperii in care este amplasat semineul, astfel incat acesta poate fi utilizat si ca sursa suplimentara de caldura.

Semineele cu bio-combustibil se bucura de un design deosebit ce va permita sa va bucurati de frumusetea flacarii naturale in orice spatiu, de la apartamente pana la case, gradini, terase, hoteluri si restaurante. Datorita caracterului lor decorativ predominant, biosemineele prezinta design-uri speciale si vin intr-o varietate larga de forme si dimensiuni.

Te simti in deplina siguranta mai ales cand stii ca biosemineele din gama profesionistilor de la Alego.ro sunt fabricate din materiale de inalta calitate si respecta standardele CE. Acestea sunt fabricate din otel de 1,5 mm si li se aplica un strat cu pulbere de cea mai buna calitate. Rezervorul de combustibil este fabricat din otel inoxidabil gros, care are rolul de a impiedica deformarile cauzate de expunerea la temperaturi extreme.

Si ca sa te bucuri la maximum de o experienta cat mai autentica, prietenii nostri de la Alego ti-au pregatit si o gama diversa de accesorii si elemente decorative, care vin sa completeze designul incaperii si cadrul in care va fi amplasat acel semineu. Si pentru a spori si mai mult farmecul, acestuia i se poate adauga un modul cu sunet, pentru ca senzatia de lemne care trosnesc pe foc sa fie veritabila si din punct de vedere auditiv.