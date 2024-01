Pe rețeaua de socializare Reddit, un internaut se întreabă cum se petreceau studenții înainte de 2020, în condițiile în care, acum, strada „dominată de studenți”, unde erau petreceri pe cinste și oferte ieftine la băutură, s-a transformt total.

Cel care a scris mesajul a precizat că după pandemie, strada Piezișă s-a umplut dintr-o dată cu bombardieri, cefe late trecute de prima tinerețe, botoxate și muzică proastă.

„(…) Pub-uri basinoase cu apucaturi de „cluburi de fițe”, ai de platit intrare peste tot pentru un bar care si-a retras scaunele in colturi si gata e club, apoi bautura costa la fel ca in centru. Adica in niciun caz un vibe studentesc, nici dupa aspect, nici dupa muzica, nici dupa publicul pentru care pare ca-s facute acele pub-uri.

Intrebarea mea e: era diferit vibe-ul in vreun fel inainte de 2020?

Si P. S., daca vreau sa ma simt chiar in studentie, sa merg intr-o bodega peticita sa beau ieftinache si sa ma anturez cu lume random, singurul loc care a mai ramas e La Țevi. De-ar fi langa camine o strada cu multe pub-uri ca-n țevi sa umbli dintr-unu’ in altu’ si sa-ti faci prieteni pe care nu-i mai vezi urmatoarea zi, as fi fericit”, a scris internautul pe Reedit.

La postare, un număr mare de persoane au reacționat, precizând că lucrurile s-au schimbat mult în ultimii ani, asta și din cauza pandemiei de COVID-19 și a exploziei drogurilor peste tot.

Printre comentarii amintim:

De la niste birturi pentru studenti au devenit acum puburi care se cred fancy.

Mie imi placea foarte foarte mult mai demult. Era plina ochi. O puteai compara cu orice faleza de la mare in plin sezon. Toate localurile erau pline si oamenii se ingramadeau si pe strazi sa danseze. Puteai bea linistit o bere pe bordura luata de la magazin sa iesi mai ieftin. Cand primdeai loc in localuri, era super. Alcool destul de ieftin ( in nico erau 4-5 lei maxim shorurile) si atmosfera era top. Coyote, care acum de cand si-a schimbat locatia e “club” de manele, era mai demult cel mai tare local. Aveau in spate o gradina marisoara unde se facea foc si venea mai tot timpul un tip si canta la chitara. Nu am multe amintiri din liceu sau primul an de facultate ( pre pandemie) de pe piezisa, dar imi amintesc cu placere de totate pe care le am.

Tot timpul mi s-a parut overrated „atmosfera” de pe piezisa. Nu zic ca nu era fain, dar nu la nivelul la care descriu unii.

Am fost de cateva ori si pe piezisa, in Solas, pe vremea cand era super la moda (prin 2012ish) si am renuntat repede la idee cand am vazut cate fite si basini se invart pe acolo intr-o bomba de 2 bani.

Am preferat sa merg in janis si in phi.

Citește și: Prin Spitalul Clujana, Emil Boc i-a dat familiei lui Vasile Blaga un milion de euro