Strada Uliului din Cluj-Napoca se surpă din nou, la mai puțin de un an de la reabilitare. Localnicii dau vina pe Primărie

Clujenii din zona străzii Uliului trăiesc din nou coșmarul alunecărilor de teren. În această seară, asfaltul a început să se crape, semn clar că lucrările de consolidare finalizate toamna trecută nu au rezistat nici măcar un an. Echipaje ale ISU Cluj și Poliției Locale s-au deplasat de urgență în zonă pentru verificări.

„Ne pleacă strada iar!”, au exclamat localnicii, exasperați de noua surpare. Oamenii arată cu degetul spre administrația locală și acuză că, în loc să interzică definitiv construcțiile într-o zonă instabilă, Primăria condusă de Emil Boc a emis alte trei autorizații pentru locuințe cu fundații continue, ignorând recomandările pentru fundații pe piloți forați.

Strada Uliului fusese redeschisă circulației pe 4 octombrie 2024, în prezența primarului Emil Boc, care promitea atunci o revenire la normalitate pentru traficul din zonă. În realitate, fisurile reapar, iar locuitorii se simt abandonați și trădați de autorități.

„S-a lucrat pe 100 de metri liniari, am amplasat 60 de piloți forați la 20 de metri adâncime, am făcut drenaj, am introdus cablurile în subteran. Practic, a fost stabilizat acest versant, astfel încât oamenii să își poată relua drumul spre casă.”

„Locuitorii pot să revină la normalitate”, spunea edilul Emil BOC, vizibil mulțumit de rezultat.

Realitatea de pe teren însă îl contrazice, iar „normalitatea” promisă s-a transformat din nou în haos.

Locuitorii dau vina pe noile șantiere

Oamenii din zonă arată acum cu degetul spre noile construcții autorizate recent de Primărie:

„S-au dat autorizații pentru trei case în zonă, la distanță mică de locul unde a fost alunecarea. Au început să sape de două săptămâni. Fundații continue! Acolo era nevoie de piloți forați, ca să se ancoreze adânc în sol, nu așa. Doar știau că terenul e foarte problematic în zonă. Nu era o noutate. Acum s-a reactivat tot versantul. E o bombă cu ceas.”

Localnicii acuză Primăria lui Boc că ignoră natura instabilă a terenului și semnele evidente că zona nu este sigură pentru dezvoltări imobiliare agresive.

Iată cum arată noile săpături:

„Și pe hârtie la noile case totul e „bine”: 7 nivele, 21 metri. Stăm cu valiza la ușă. Ne e frică să nu plece și casele după drum”, mai spune un alt locatar care a văzut drumul crăpând la propriu.

Dezastru cu repetiție

Dezastrul de pe strada Uliului din Cluj-Napoca, pare un film dat pe repeat, un adevărat coșmar urbanistic. În mai 2024, o alunecare masivă de teren a dus la închiderea completă a circulației, iar în toamnă părea că totul s-a remediat. Acum, la nici nouă luni distanță, strada o ia din nou „la vale”, spre disperarea celor care trăiesc acolo.

Rămâne de văzut care va fi reacția oficială a Primăriei Cluj-Napoca și dacă Emil Boc va mai merge pe teren să dea asigurări.

Până atunci, clujenii din zonă nu cer decât un singur lucru: „Să nu ne mai plece strada. Măcar o dată, să stea.”

Sursa: Stiridecluj.ro