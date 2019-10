Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a atribuit licitația pentru tabletele SIMPV folosite la verificarea actelor de identitate ale alegătorilor la prezidențiale unei asocieri formate din firmele S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L. – S.C. WORLD PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. Prima societate este controlată de Ion Eduard Pughin, al cărui frate, Gabriel, este unul dintre ”clienții” DNA și are o interdicție, care nu este definitivă, de a participa la licitații. A doua firmă face parte din ”suveica” lui Sebastian Ghiță.

Spre sfârșitul lunii trecute, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a atribuit contractul ”furnizare TABLETE SIMPV ȘI SUPORTURI PENTRU TABLETE SIMPV” asocierii formate din firmele S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L. – S.C. WORLD PROFESSIONAL SERVICES S.R.L. pentru suma de 14.175.000 de lei, fără TVA. A fost singura ofertă depusă, iar estimarea inițială a valorii contractuale a fost de 13.797.000 de lei, fără TVA. Chiar dacă reprezentanții autorității care a contractat serviciul știau că în această toamnă trebuiau organizate alegerile prezidențiale, a fost invocată clauza de ”extremă urgență determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă și în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă” pentru justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitații la o procedura concurențială de ofertare.

Societatea World Professional Services SRL este noul nume al firmei Teamnet World Professional Services SRL, companie care face parte din ”suveica” controlată de Sebastian Ghiță.

Potrivit unei informări făcute de Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR), grupul Teamnet, înființat de Ghiță în 2001, face parte din primele locuri ale topului companiilor care au încheiat contracte cu statul în domeniul IT. Datele arată că în perioada 2001-2015, companiile din cadrul Teamnet încheiaseră 26 de contracte cu 17 autorități. Valoarea totală a contractelor este de 57,3 milioane euro. Chiar dacă fostul deputat susține că el nu mai controlează de ani buni afacerile din cadrul acestui grup de firme, în 2015, procurorii DNA au pus sechestru pe conturile bancare ale mai multor firme, inclusiv Teamnet, suspectate că ar fi controlate de acesta prin interpuși. După ieșirea lui Sebastian Ghiță din afacerile Teamnet, în cadrul grupului au devenit acționari International Finance Corpo­ration (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale, și Banca pentru Comerț și Dezvoltare a Mării Negre. În 2016, divizia Băncii Mondiale și-a majorat participația, după o investiție de 19,93 mili­oane de lei, La începutul lunii martie 2017, directorul Teamnet International, Bogdan Padiu, și administratorul Asesoft International, Cristian Anastasescu, au fost puși sub control judiciar în noul dosar care îl vizează pe Sebastian Ghiță, acuzat că a cerut peste 5 milioane de lei unor firme IT pentru contracte ale căror beneficiari au fost, între alții, Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Transelectrica.

Maguay are interdicție de a participa la licitațiile publice

Cealaltă societate din cadrul acestui parteneriat, SC Maguay Computers îi aparține lui Ion Eduard Pughin, care, până în urmă cu câțiva ani i-a avut ca parteneri de afaceri Gabriel și Pavel Pughin. Gabriel Pughin s-a retras din cadrul societății după ce a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru dare de mită. În urma procesului care a urmat el a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare, însă decizia fost contestată. Procesul respectiv încă nu a fost finalizat.

Cei de la Maguay sunt bine conectați la afacerile PSD.

Unul dintre foștii angajați ai patronilor, Bogdan Cojocaru a fost ministru PSD al Telecomunicațiilor. După ce a fost ”debarcat” de la conducerea ministerului a ajuns consilier al lui Sorin Grindeanu, șeful ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații). Potrivit CV-ului, Cojocaru a fost angajat la Isys Professional firmă de IT condusă de Eduard Pughin.

Firma Maguay este una dintre cele mai mari firme din domeniu având contracte pentru furnizare componente și servicii IT cu Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații, Ministerul de Finanțe, etc. În luna octombrie a anului 2011, Corvin Pughin și Daniele Drugus directoarea economică a Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași au fost arestați pentru o perioadă de 29 de zile de Curtea de Apel Iași fiind eliberați după câteva zile de Înalta Curte de Casație și Justiție. În data de 28 iulie 2017, Tribunalul Suceava l-a condamnat pe Pughin pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și dare de mită.

În anul 2011, procurorii DNA Iași au trimis însă în judecată și firma Maguay Impex, acuzată că ar fi în spatele fraudei de la UMF Iași. În urma procesului, la aceiași dată la care și-a primit și Pughin pedeapsa, firma Maguay Impex SRL a fost condamnată la 200.000 lei amendă penală pentru complicitate la abuz în serviciu, 30.000 lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită și la două amenzi penale de câte 10.000 lei pentru fals înscrisuri. Judecătorii au contopit pedepsele, iar Maguay a rămas cu o amendă penală de 200.000. De asemenea Maguay a primit interdicția de a participa la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă de 3 ani. Sentința nu este definitivă și a fost atacată cu recurs. În același dosar au mai fost condamnați la închisoare cu suspendare și fostul rector al UMF Vasile Astarastoae și directoarea Daniela Drugus.

Ea a primit pedeapsa cea mai grea, de 3 ani cu suspendare. În acest dosar procurorii DNA i-au trimis în judecată pe cei implicați pentru că au fraudat fonduri europene în valoare de 6.126.481 de lei, aprobate pentru dezvoltarea unei platforme de e-Learning la UMF Iași. Aceștia sunt acuzați, în primul rând, că au trucat licitația astfel încât licitația pentru implementarea proiectului să fie câștigată de firma Maguay.

STS are ”toată deschiderea”, dar atribuie contracte fără licitații

“Pentru o informare corectă și transparentă privind rolul și atribuțiile conferite prin legislație Serviciului de Telecomunicații Speciale în scopul asigurării suportului tehnic necesar desfășurării procesului electoral din luna noiembrie 2019 și pentru a evita neînțelegerea activităților desfășurate de instituția noastră, vom informa periodic asupra măsurilor tehnice și operaționale și a etapelor organizatorice stabilite pentru implementarea, testarea și punerea în funcțiune a sistemelor tehnice de comunicații și tehnologia informației, realizate conform cerințelor operaționale solicitate de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică.

Dorim să arătăm toată deschiderea noastră pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de funcționalitățile sistemelor și aplicațiilor informatice care ne-au fost solicitate să fie proiectate și implementate de către Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central. Ne exprimăm disponibilitatea de a răspunde concret la întrebările care țin de activitățile desfășurate de instituția noastră pentru furnizarea serviciilor de comunicații și tehnologia informației prevăzute prin legislație.

Vă asigurăm că aplicațiile și serviciile dezvoltate și furnizate vor respecta, ca și până acum, prevederile legale aplicabile și vor fi realizate cu utilizarea unor tehnologii moderne, în condițiile existenței unor măsuri de reziliență și securitate cibernetică adecvate”, susține prim-adjunctul directorului STS, general de brigadă ing. Ionel-Sorin Bălan.