Un student din Constanța riscă ani grei de închisoare din cauza unui gest violent comis la nervi.

În vara anului trecut, supărat că primise nota 4 la examen, Andrei Oniscu a aruncat spirt pe profesorul său și a încercat să-l incendieze folosind o brichetă.

Vineri, pe 25 iulie, Tribunalul Constanța a decis că acesta trebuie să ispășească o pedeapsă de 5 ani și 8 luni de detenție pentru tentativă de omor și distrugere. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Studentul: „A spus că nu voi promova examenul de restanță” În urmă cu un an, în dimineaţa zilei de 27 iunie 2024, Andrei Oniscu a venit în sala PI05 a Facultăţii de Matematică şi Informatică din Constanţa, ca să-şi dea o restanţă. Tânărul de 22 de ani era student, la programul de licență „Informatică în limba engleză”, în an terminal. Dacă pica acel examen, el trebuia să intre în prelungire de studii, adică să mai facă încă un an de facultate, doar pentru a promova la materia respectivă. Era disciplina „Tehnici avansate de programare”, iar Oniscu era încrezător în el, căci lucra de trei ani la o firmă de software din Constanţa. La examenul de restanţă, „trebuia să dezvoltăm un program informatic”, a declarat Oniscu în sala de judecată, potrivit jurnaliştilor de la seapress.ro.



„Am scris respectivul program”, spune studentul, „pe care dânsul (profesorul – n.r.) nu l-a verificat. Doar s-a uitat la fereastra deschisă pe monitor, după care a spus că nu este corect… Dar a fost scurtă analiza. A spus, pur și simplu, că nu voi promova examenul de restanță. Nu am spus nimic. Am salutat și am ieșit din sală.” Era ora 11:00 când Andrei Oniscu a mers la un supermarket aflat în apropierea facultății, de unde a cumpărat un pet cu spirt, de 0,5 litri. L-a pus în geanta de laptop, apoi s-a întors în sala de curs. Înăuntru se mai afla doar profesorul examinator, Adrian Alexandrescu. În vârstă de 68 de ani, el era cadru didactic asociat, fiind angajat cu ora la Universitatea „Ovidius” din Constanţa.



Profesorul a stins focul de pe podea cu geanta de laptop „S-a îndreptat spre catedra”, şi-a amintit profesorul la proces. „Eu stăteam pe scaun. Mă așteptam să discutăm, să mă roage să-l promovez. El s-a apropiat, fără să zică nimic. Sticla de spirt nu era la vedere, dar ceva mi s-a părut suspect şi cred că m-am ridicat de la catedră. A venit spre mine, s-a apropiat cam la jumătate de metru. Între timp, a scos sticla de spirt, pe care o ținea cu mâna stângă și a aruncat spirt pe mine. Din fericire, doar o cantitate mică a ajuns pe vestimentația mea.”



Profesorul spune că a fost udat cu alcool sanitar pe umăr, „o suprafață mică”, dar şi pe partea laterală a bluzei, iar „restul s-a împrăștiat pe jos. Pentru că nu m-a nimerit, nu pentru că nu a vrut el”.

După ce a aruncat cu spirt, studentul şi-a scos bricheta şi a aprins lichidul inflamabil de pe podea. Procurorii spun că profesorul a reuşit să stingă rapid flăcările de pe parchet şi de pe mâneca tricoului și că doar „datorită prezenţei sale de spirit, nu a suferit arsuri pe corp în urma acţiunii de violenţă a inculpatului, astfel că nu a necesitat îngrijiri medicale”.



„Primul meu instinct a fost să ies din sală, să cer ajutor la cineva de pe hol… N-am găsit pe nimeni”, a povestit profesorul, în sala de judecată. „Am revenit în sală, să sting focul. Am reușit să-l sting, surprinzător de ușor, cu geanta de laptop”. Studentul spune că, atunci când a ieşit din sală, profesorul l-a îmbrâncit spre culoar, iar „după ce el a intrat înapoi, în sala de curs, eu am ținut ușa vreo 10-15 secunde, ca să nu poată să iasă, pentru că m-a jignit. El a încercat clanța, de 2-3 ori, apoi eu am ieșit din universitate cu totul.”

Universitatea va primi daune pentru distrugerea parchetului laminat.



Andrei Oniscu a fost reţinut în aceeaşi zi şi apoi arestat preventiv. În faţa anchetatorilor, el şi-a explicat gestul spunând că n-a vrut decât să se răzbune pe profesor şi să-l sperie, pentru că-l picase la examen. În iulie anul trecut, tânărul a fost trimis în judecată, sub acuzaţiile de tentativă de omor, dar şi de distrugere, pentru că, spun procurorii, prin incendiul provocat de el, au fost produse degradări ale plintei parchetului laminat de pe podeaua sălii de curs. Universitatea Ovidius din Constanţa e parte civilă în dosar şi solicită daune. Profesorul atacat cu spirt a precizat, la proces, că nu are pretenţii băneşti de la inculpat.



În procedura de cameră preliminară, avocatul care-l apără pe student a invocat nulitatea anchetei penale, pentru că procurorul care a efectuat-o ar fi fost incompatibil, în condiţiile în care şi el predă la Universitatea „Ovidius”, fiind coleg cu profesorul atacat cu spirt.

Formal, cu o zi înainte de finalizarea anchetei, chiar procurorul formulase o cerere de abţinere, care i-a fost respinsă de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, cu argumentul că el predă la Facultatea de Drept, şi nu la Facultatea de Matematică, unde a avut loc incidentul. Judecătorul de cameră preliminară n-a fost însă de acod cu criticile avocatului lui Oniscu şi a decis că ancheta a fost făcută cu respectarea drepturilor inculpatului.



Iar vineri, 25 iulie a.c., Tribunalul Constanţa a anunţat că Andrei Oniscu trebuie să execute 5 ani şi 8 luni de închisoare şi să plătească despăgubiri de 805,54 lei Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Decizia nu e definitivă, iar verdictul final va fi dat de Curtea de Apel Constanţa. Andrei Oniscu a stat închis în Penitenciarul Poarta Albă, iar în februarie anul acesta, după 7 luni de arest preventiv, Tribunalul Constanţa i-a înlocuit măsura cu arestul la domiciliu, obligându-l să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. La câteva zile după ce şi-a atacat cu spirt profesorul, Consiliul Facultății de Matematică și Informatică a decis sesizarea Comisiei de Etică a Universității „Ovidius” din Constanța, „cu propunerea de exmatriculare a studentului Andrei Oniscu”, pentru „încălcarea normelor de etică și deontologie universitară”.

