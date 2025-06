România domină piața globală a videochatului, ocupând primul loc în lume, înaintea Columbiei și Rusiei. Industria generează aproximativ 6% din PIB-ul național, iar până în septembrie 2024, aproape 3.000 de firme și persoane fizice active în domeniu erau înregistrate oficial. Potrivit informațiilor obținute de Economedia, ANAF monitorizează constant acest sector prin analize de risc derulate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Standard Studio, profituri de milioane de euro

Unul dintre cele mai cunoscute studiouri de videochat prezente și în Cluj-Napoca este Standard Studio. Înființat în România în 2011, acesta este deținut în totalitate de acționari americani. Pe site-ul oficial, reprezentanții din România susțin că, de la intrarea pe piață, au „antrenat” peste 3.000 de modele.

Standard Studio operează printr-o rețea extinsă de locații în mai multe orașe din țară, printre care Sibiu, București, Arad și Târgu Mureș. Din punct de vedere juridic, studioul funcționează prin firma META WIN SRL, administrată de Popescu Daniela Irina. Beneficiarii reali sunt doi cetățeni americani: Boday Shawn Leon și Perkins Ross Donovan.

Firma are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7490, care acoperă o gamă largă de servicii – de la consultanță în securitate la consultanță în probleme de mediu. Așadar, dacă în timpul unei sesiuni de videochat modelul începe să ofere sfaturi despre securitatea națională, n-ar trebui să ne mire prea tare – se încadrează perfect în profilul „activităților științifice și tehnice”.

În anul 2024, META WIN SRL a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri din istoria sa: peste 2,1 milioane de euro. Este o creștere de aproximativ 18% față de 2023 și de aproape 70% față de 2022, ceea ce indică o perioadă de expansiune rapidă a activității. Firma pare să fi beneficiat de o creștere constantă a veniturilor în ultimii ani, însă saltul din 2024 este cel mai pronunțat.

Și profitul net a atins un maxim istoric în 2024, depășind 230 de mii de euro. Față de anul precedent, profitul aproape s-a dublat, iar în comparație cu 2022, creșterea este de peste 160%. Spre deosebire de anii anteriori, când câștigurile erau modeste sau chiar negative (cum s-a întâmplat în 2014 și 2015), în ultimii trei ani firma a intrat într-o zonă clară de stabilitate financiară. Ritmul de creștere al cifrei de afaceri este mai mare decât cel al profitului, semn că firma își reinvestește o parte importantă din venituri în operațiuni, personal sau extindere.

LCM CENTER e în cădere liberă

Pe strada Doina Cornea din Cluj-Napoca funcționează LCM Studio, parte a rețelei LCM CENTER, cu sedii principale în Timișoara și București și care își revendică o experiență de peste 20 de ani în domeniu. Potrivit site-ului oficial, compania are o prezență solidă în peisajul antreprenorial timișorean. La adresa din Timișoara, de pe strada Louis Pasteur, este înregistrată firma AFI LCM NETWORK LTD, administrată de Ionescu Adrian Florin, care figurează ca împuternicit. Totuși, Ionescu Adrian Florin controlează alte trei firme din același domeniu, recunoscute și premiate în mediul antreprenorial: AFI LCM AGENCY SRL, sucursala bucureșteană AFI LCM NETWORK LTD și AFI CAM AGENT SRL. Niciuna nu a înregistrat profit în anul 2024.

Pentru anul 2024, compania AFI LCM Agency SRL a înregistrat o cifră de afaceri de 21.413 euro, ceea ce reprezintă o scădere dramatică față de anul precedent, când cifra de afaceri era de 512.084 euro. Această reducere semnificativă indică o contracție importantă a activității comerciale în 2024.

Pe partea de profit, situația este și mai dificilă, compania raportând o pierdere de 68.363 euro în 2024, comparativ cu o pierdere de 109.957 euro în 2023. Deși rezultatul financiar rămâne negativ, pierderea din 2024 este mai mică decât cea din anul precedent, ceea ce ar putea sugera o încercare de redresare sau un control mai bun al costurilor.

Privind perioada mai lungă, se poate observa că în anii 2021 și 2022, AFI LCM Agency SRL avea cifre de afaceri mult mai ridicate, respectiv peste 800.000 euro în 2021 și aproape 780.000 euro în 2022. În aceste perioade, compania a înregistrat profituri nete pozitive semnificative, de peste 150.000 euro în 2021 și 75.800 euro în 2022, ceea ce arată că afacerea funcționa pe profit și avea o activitate robustă.

Scăderea bruscă a cifrei de afaceri în 2023 și 2024, împreună cu revenirea la pierdere, indică o deteriorare a performanței economice a companiei, posibil din cauza unor factori externi, schimbări pe piață sau dificultăți interne în gestionarea activității.

În concluzie, anul 2024 a fost unul foarte dificil pentru AFI LCM Agency SRL, cu o activitate comercială aproape la minim și o pierdere netă care, deși mai mică decât anul anterior, reflectă dificultățile companiei.

Ionescu Florin este asociat în firma NIKKI LCM STUDIO SRL, administrată de Racocianu Nicoleta. În 2024, cifra de afaceri a firmei Nikki LCM Studio a fost de 41.011 euro, ceea ce reprezintă o scădere semnificativă față de anul precedent, când a fost de 100.756 euro.

În același an, profitul net a fost de 107.856 euro, un nivel mult mai ridicat decât în 2023, când profitul a fost de 80.937 euro. Această diferență mare, în condițiile unei cifre de afaceri mult mai mici, sugerează că profitul provine din surse excepționale, cum ar fi vânzarea de active sau alte venituri nelegate direct de activitatea curentă.

Raportul dintre profit și cifra de afaceri în 2024 este peste 260%, ceea ce este neobișnuit Pe scurt, firma a avut în 2024 o cifră de afaceri în scădere puternică, dar un profit net excepțional, posibil datorat unor evenimente financiare punctuale, care nu reflectă neapărat performanța operațională curentă a companiei.

Piața videochatului din Cluj-Napoca și România traversează o perioadă de contrast puternic. În timp ce jucători precum Standard Studio înregistrează creșteri spectaculoase și profituri consistente, alte firme, precum cele din rețeaua LCM CENTER, se confruntă cu scăderi dramatice ale cifrei de afaceri și dificultăți financiare semnificative. Acest tablou reflectă o industrie în dinamică puternică, unde succesul depinde tot mai mult de adaptarea rapidă la schimbările pieței, de gestiunea eficientă și, nu în ultimul rând, de capacitatea de a naviga un cadru fiscal și legislativ în continuă evoluție.

Riscurile industriei de videochat

În România, industria videochatului se confruntă cu numeroase abuzuri, în special din cauza lipsei unui cadru legal bine definit. Multe tinere sunt atrase în acest domeniu cu promisiuni de câștiguri mari, însă realitatea este adesea diferită. Ele se trezesc muncind ore îndelungate, uneori fără un contract legal sau plata corespunzătoare, fiind adesea exploatate economic. Presiunile psihologice sunt frecvente, angajatele fiind supuse unor reguli stricte și control excesiv asupra comportamentului lor, ceea ce poate genera un mediu de muncă stresant și abuziv.

Pe lângă acestea, multe dintre tinere întâmpină dificultăți în a-și apăra drepturile, deoarece industria este nereglementată, iar stigma socială asociată videochatului le împiedică să reclame abuzurile sau să ceară ajutor. Există și cazuri de trafic de persoane, în care tinere din alte țări sunt aduse în România și obligate să muncească în condiții inumane sub pretextul activității în videochat. De asemenea, unele firme rețin ilegal veniturile sau documentele personale ale angajatelor, consolidând astfel situațiile de exploatare.

Un alt risc important este legat de confidențialitatea datelor și expunerea online necontrolată. Tinerele sunt vulnerabile la folosirea abuzivă a imaginilor sau videoclipurilor lor, ceea ce poate duce la șantaj sau hărțuire. Lipsa unor mecanisme eficiente pentru protecția datelor personale agravează această problemă. În ansamblu, sectorul videochatului din România este marcat de probleme serioase care necesită o reglementare clară și măsuri ferme pentru protecția lucrătoarelor.

Citeşte şi: