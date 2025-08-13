Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a fost catalogată drept „o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică” în raportul pe 2024 al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului. Documentul subliniază gravitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie, care a invalidat scrutinul din 24 noiembrie pe motivul unor „multiple nereguli” ce ar fi afectat corectitudinea procesului electoral.

Raportul atrage atenția că hotărârea Curții a fost percepută de observatori independenți ca o ingerință politică majoră și fără precedent într-un proces democratic.

De asemenea, este contestată presupusa interferență a Rusiei în alegeri prin rețelele sociale, autorii raportului notând că „observatori independenți au sugerat că acea campanie în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

Printre alte deficiențe semnalate în domeniul drepturilor omului se numără presiunile asupra presei, slaba protecție a drepturilor lucrătorilor și ale copiilor, dar și o creștere a incidentelor de antisemitism.

Raportul anual al Departamentului de Stat rămâne un instrument esențial de monitorizare a respectării valorilor democratice și a drepturilor fundamentale la nivel global.

Citește și

Deputatul Răzvan Ciortea critică boicotul miniștrilor USR la funeraliile lui Ion Iliescu: „Refuzul de a semna în cartea de condoleanțe nu lovește în fostul președinte, ci în România”

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.