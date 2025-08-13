Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din România a fost catalogată drept „o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică” în raportul pe 2024 al Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului. Documentul subliniază gravitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie, care a invalidat scrutinul din 24 noiembrie pe motivul unor „multiple nereguli” ce ar fi afectat corectitudinea procesului electoral.

Raportul atrage atenția că hotărârea Curții a fost percepută de observatori independenți ca o ingerință politică majoră și fără precedent într-un proces democratic.

De asemenea, este contestată presupusa interferență a Rusiei în alegeri prin rețelele sociale, autorii raportului notând că „observatori independenți au sugerat că acea campanie în cauză a fost o activitate electorală organică a unui partid politic românesc”.

Printre alte deficiențe semnalate în domeniul drepturilor omului se numără presiunile asupra presei, slaba protecție a drepturilor lucrătorilor și ale copiilor, dar și o creștere a incidentelor de antisemitism.

Raportul anual al Departamentului de Stat rămâne un instrument esențial de monitorizare a respectării valorilor democratice și a drepturilor fundamentale la nivel global.

