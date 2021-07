Camelia Sălcudean, unul dintre cei doi subprefecți ai Clujului va candida sâmbătă pentru șefia filialei USR-PLUS Cluj. Inițial s-a vehiculat că pentru conducerea filialei va candida și actualul președinte, Sergiu Hossu, dar el a preferat să o susțină pe Sălcudean.



“Am luat decizia să nu mai candidez deoarece consider că un președinte de filială județeană trebuie să fie în permanență între colegi, să le cunoască problemele și împreună cu ei să găsească cele mai bune soluții. Candidatul susținut de mine este Camelia Sălcudean, actualul subprefect de Cluj, fost consilier local la Florești. Camelia și-a construit o echipă mixtă, colegi din Cluj Napoca, colegi din județ, consilieri locali și consilieri județeni. Despre Camelia ar fi multe de spus. Este un om extraordinar de muncitor, un om de echipă. A fost omul care “a dus în spate” cele mai multe dintre problemele filialei Plus Cluj. Are o vastă experiență în domeniul bancar, în management iar de câteva luni, în calitatea pe care o are (de subprefect) a ajuns să cunoască o mare parte din problemele pe care le au primăriile din județul Cluj. Echipa pe care Camelia a gândit-o este una mixtă, cu persoane din diferite domenii de activitate: ingineri, it-isti, profesori universitari, medici, economiști, sociologi. O echipă, care am garanția că va construi o filială puternică. Cred cu tărie că această echipă, în frunte cu Camelia Sălcudean este ceea ce trebuie pentru USRPLUS Cluj”, a declarat pentru Făclia Sergiu Hossu, copreședinte al USR-PLUS.

Alegerile din USR-PLUS Cluj sunt foarte importante pentru că de rezultatul acestora depinde viitorul organizației. La sfârșitul săptămânii trecute, și-a ales conducerea filială municipală USR-PLUS Cluj-Napoca. Manuela Petrescu este de acum noul președinte al organizației locale. Ea este de profesie IT-ist și cadru universitar.

USR-PLUS se pregătește de un Congres, care va avea loc cel mai probabil în toamna acestui an, în care va fi aleasă o conducere unică. Pentru funcția de președinte și-au anunțat intenția de a candida Dan Barna și Dacian Cioloș.