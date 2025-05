Pe 22 mai 2025, Wonderland devine centrul dialogului dintre sectorul public și cel privat, prin conferința „Public-Private Partnership Conference & Networking”. Evenimentul aduce în prim-plan soluții colaborative pentru dezvoltare durabilă și securitate energetică, într-un format exclusivist de networking și schimb de expertiză.

Într-un context global dinamic, parteneriatele publice-private (PPP) reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea infrastructurii, progresul tehnologic și securitatea energetică. Acesta se constituie ca un forum generator de oportunitati de investitie pentru entitatile private, respectiv oportunitati de dezvoltare pentru sectorul public, cu posibilitati de asociere variate si beneficii reciproce. Acest summit reunește lideri din administratie, top-managementul dincompaniile de constructii, infrastructura, tehnologie, energie, investitori și inovatori pentru a explora soluții eficiente de finanțare, implementare și gestionare a proiectelor de anvergură.

Public-Private Partnership Conference & Networking este un eveniment din seria X Party & Networking in Co-organizare cu Grupul de companii Aqua Serv si M install.

DRESS CODE OBLIGATORIU: Business ( obligatoriu : costum sau sacou, camasa, pantofi eleganti, pantaloni costum ; interzis: tricou, pantaloni sport sau pantofi sport-„adidasi” si mocasini, pulover).

In cazul nerespectarii codului vestimentar se va restrictiona accesul la eveniment!

Taxa Early-Bird ( pana in 13 aprilie ) – 150 lei

Taxa Standard ( 14 aprilie -13 mai ) – 200 lei

Taxa Last Minute ( 14 mai – 21 mai ) – 250 lei

Taxa in ziua evenimentului ( 22 mai) – 300 lei

Pentru a va inscrie in baza noastra de date si a primi notificari in legatura cu editiile viitoare ale evenimentului va invitam sa completati formularul din urmatorul link:

https://mailchi.mp/2e7c3469075c/signupxpartynetworking

Detalii despre eveniment pe: xpn@intelglobalis.ro