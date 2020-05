17 oameni din Iași și Sibiu au murit după ce au băut alcool sanitar contrafăcut. Unii dintre cei care au băut nu au murit, ba mai mult decât atât s-au enervat pentru că nu au reușit să se îmbete.

Un bărbat din Iași a băut spirtul contrafăcut și s-a supărat că nu a reușit să se îmbete: „De la Primărie mi-au dat o plasă cu o sticlă de spirt și mai multe lucruri pentru protecție în perioada asta. Eu seara am băut o jumătate de litru de rachiu. Când am terminat rachiul, am pus mâna pe sticla de spirt și am amestecat-o cu apă. Patru litri am făcut. I-am tot dat, i-am tot dat și am băut tot până spre dimineață.”, a declarat Teodor Sasu, potrivit stiripesurse.ro

Spirtul era făcut din alcool metilic și le-a fost fatal celor care l-au băut, deși pe ambalaj scria că e pentru uz extern.