Marcel Ionescu Stîngă aka Super Marcel, patronul agenției Neo Imobiliare din Cluj-Napoca, a fost condamnat de magistrații clujeni la plata unei amenzi penale în valoare de 3600 de lei, după ce a distrus o mașină pe motiv că-l durea măseaua.

Super Marcel a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. Procurorii clujeni au reținut că, la data de 19 iunie 2020, în jurul orelor 08:30, în timp ce se afla în parcarea subterană a unui imobil de pe strada Soporului din Cluj-Napoca, a distrus un autoturism care îi blocase mașina în parcare. Marcel Ionescu Stîngă a renunțat la superputeri și a apelat la forța fizică pentru a-i da o lecție celui care îi cauzase neplăceri. Astfel, Super Marcel a început să rupă oglinzile retrovizoare laterale ale autoturismului, lovindu-le cu piciorul, după care a smuls ștergătorul de pe lunetă, pe care l-a folosit să spargă parbrizul autoturismului și a lovit aripa stânga față a autoturismul, îndoind caroseria mașinii. Prejudiciul provocat de patronul agenției imobiliare se ridică la suma de 14.163,82 lei. Potrivit documentelor cuprinse la dosarul cauzei, bărbatul care s-a ales cu mașina distrusă de Marcel Ionescu Stîngă este adevăratul proprietar al locului de parcare în care rămăsese blocat Marceluș. Cu alte cuvinte, bărbatul s-a văzut nevoit să-l blocheze pe patronul Neo Imobiliare pentru că acesta ocupase parcarea fără drept și nu lăsase niciun număr de telefon pe care să poată fi contactat.

Super Marcel, certat cu Zâna Măseluță

Super Marcel și-a recunoscut fapta în fața instanței, motivând că a recurs la acest gest din cauza unei dureri la dinţi şi a neplăcerilor cauzate prin blocarea autoturismului.

“În ceea ce priveşte gravitatea faptei, are în vedere următoarele: inculpatul şi-a parcat autoturismul pe locul persoanei vătămate, fără a lăsa un număr de contact, revenind la faţa locului doar a doua zi, motiv pentru care împrejurarea că ieşirea din parcare i-a fost blocată nu poate fi imputată persoanei vătămate şi nici nu justifică sau scuză comportamentul inculpatului. În plus, are în vedere modul de comitere ales (lovirea cu piciorul, ruperea oglinzilor retrovizoare, smulgerea ștergătorului, spargerea parbrizului şi lovirea aripii stânga faţă), care denotă un comportament impulsiv şi agresiv, precum şi prejudiciul însemnat adus persoanei vătămate, de aproximativ 14.163,82 lei, care nu a fost reparat nici măcar în parte.”, se arată în motivarea instanței.

În cursul urmăririi penale, bărbatul care s-a ales cu mașina distrusă de Super Marcel a declarat că se constituie parte civilă cu suma de 14163,82 lei, reprezentând daune materiale, astfel cum rezultă din facturile și chitanţele anexate la dosar.

Cu toate că Marcel Ionescu Stîngă a încercat, în timpul judecății, să se împace cu persoana vătămată, cei doi nu au reușit să ajungă la o înțelegere.

Și-a cerut “super” scuze și a promis că nu mai face

Super Marcel a susținut în fața instanței că îi pare rău pentru ceea ce a făcut, “este ceva care nu îl caracterizează, nu a mai făcut asta niciodată până acum şi nici nu mai are de gând să facă vreodată aşa ceva, îi pare rău pentru prejudiciul pe care i l-a făcut persoanei vătămate, ulterior, după ce a trecut momentul şi durerea pe care a avut-o atunci, a avut aparat dentar proaspăt pus, ştie că aceasta nu scuză acţiunile sale, dar a simţit dureri puternice în momentul în care nu a reuşit să iasă din parcare şi nu a reuşit nicicum să sune la un taxi, să reuşească să îşi ia nişte calmante, a avut o izbucnire de care îi pare foarte rău”.

Super Marcel putea la fel de bine să-și folosească superputerea și să reclame incidentul la Poliție, dacă s-a simțit nedreptățit, așa cum prevede legea. Iar dacă se simțea atât de rău pe cât a pretins, acesta putea să apeleze la 112, numărul unic de urgență sau să cheme un taxi.

Cu toate că Super Marcel a încercat să-i convingă pe magistrații de la Judecătoria Cluj-Napoca că s-a căit și nu mai face astfel de gesturi, instanța a decis la data de 24 februarie 2023, condamnarea lui Marcel Ionescu Stîngă la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3600 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere. De asemenea, Super Marcel a fost obligat la plata sumei de 14163,82 lei către persoana vătămată, reprezentând daune materiale. Decizia magistraților clujeni nu este definitivă și a fost deja atacată cu apel de Marcel Ionescu Stînga.

“În temeiul art. 396 alin. 2 şi 10 C.p.p., condamnă inculpatul I-S M, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3600 lei (120 zile amendă x 30 lei/zi amendă), pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prev. de art. 253 alin. 1 C.p. În temeiul art. 559 alin. 1 C.p.p., inculpatul este obligat să depună recipisa de plată integrală a amenzii la judecătorul delegat cu executarea, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Atrage atenția inculpatului că în caz de neplată, cu rea-credință, a amenzii penale, în tot sau în parte, numărul zilelor amendă neexecutate (din totalul de 120 zile amendă) se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea, potrivit disp. art. 63 C.p. În baza art. 397 alin. 1 rap. la art. 19 şi 25 C.p.p., cu reţinerea art. 1357 C.civ., admite acţiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal de către partea civilă D A C, în contradictoriu cu inculpatul I-S M. Obligă inculpatul I-S M la plata către partea civilă D A C a sumei de 14163,82 lei, reprezentând daune materiale. În temeiul art. 274 C.p.p., obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care suma de 83,4 lei este aferentă urmăririi penale, iar diferenţa este aferentă camerei preliminare şi judecăţii). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. În temeiul art. 405 alin. 1 C.p.p., pronunţată azi, 24.02.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpatului, a persoanelor vătămate/părţilor civile şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.”, arată soluția pe scurt a instanței.