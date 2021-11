„Super-Caravana” României furtișagului bine făcut a ajuns și la Cluj, condusă de firma care colectează deșeuri Supercom. Se pare că, peste tot pe unde trece Supercom, pute ceva și că Gazeta de Cluj a avut dreptate când a susținut că firma în cauză nu are deloc intenții curate. În primul rând, s-a dovedit faptul că la licitația pentru lotul 1 (cuprinzând zona municipiului Cluj-Napoca și Huedinul) ceva este putred, întrucât C.N.S.C. (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) ne-a dat dreptate, hotărând că ofertele trebuie reanalizate. Astfel, aceștia au termen în instanță pe data de 8 decembrie a acestui an, la Curtea de Apel Cluj. Acum vă prezentăm un nou episod din strategiile celor de la Supercom: situația nu miroase a bine.

Și cu gunoiul în sac, și cu banii în buzunar

În orașul de cinci stele, până și gunoiul va ajunge să fie scump, asta dacă firma Supercom va reuși să câștige la licitația pentru lotul 1 (care cuprinde Cluj-Napoca și Huedin). Deși la câștigarea licitației pentru celelalte loturi aceștia au avut prioritate și s-au angajat că vor aplica modalitatea de tarifare în funcție de principiul „Plătești cât arunci” (adică tariful va fi aplicat per kilogram, nu per persoană), reporterii Gazeta de Cluj au intrat în posesia unei facturi trimise unei asociații de locatari, unde, tariful a fost aplicat per persoană (8,78 lei/persoană/lună) și la prețuri mult mai mari decât ar fi fost vorba inițial! Practic, au câștigat licitația pentru că au avut promisiunile la ei, apoi, după ce s-au văzut cu gunoiul în sac, au făcut ce au făcut, încât să-și poată umple și buzunarul cu bani. Cei care au cel mai mult de suferit din această situație sunt clujenii, ai căror bani se duc, literalmente, la gunoi.

După cum se poate observa și din factură, unitatea de măsură pentru tarifarea deșeurilor apare în funcție de PERSOANĂ, și nicidecum de cantitate (în kilograme). Tarifele sunt, de asemenea, cu mult mai mari decât a prevăzut licitația și chiar mai mari și decât cele prevăzute de primăria Dej, unde sunt afișate tarifele tranzitorii. Cu toate acestea, tarifele tranzitorii nu au fost aprobate de nimeni: nici în contract, nici în vreo hotărâre de consiliu local.

Deși nici nu și-a început bine „mandatul”, dincolo de neregulile sesizate mai sus, Supercom a avut deja probleme și a fost reclamată în cadrul ședinței de consiliu local de la Câmpia Turzii, fiindcă nu se respectase programul referitor la colectarea deșeurilor vegetale.

Timpul trece, banii vin, Supercom nu respectă contractele

În acest sens, reporterii Gazeta de Cluj au luat legătura cu Pintea Iancu, director executiv în cadrul ADI (Asociației de Dezvoltare Intercomunitară) Eco-Metropolitan Cluj, societatea care a încheiat contractul cu firma Supercom, pentru lămuriri. Acesta ne-a declarat că: „La acel contract încheiat între ADI și Supercom, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale din județul Cluj, pe lotul 2, care cuprinde Turda, Câmpia Turzii și comunele limitrofe și pe lotul 3, care cuprinde Dejul și comunele limitrofe, a fost, într-adevăr, semnat pe principiul legii „Plătești cât arunci”, respectiv poluatorul plătește. Dar, acesta a avut începerea la 1 iunie în anul curent. Având în vedere că Supercom a venit la noi cu un certificat de forță majoră, emis de către Camera de Comerț și Industrie București, în care spunea că îi lipsesc vreo 20.000 de pubele, din cauza pandemiei, nu a putut să își aducă trei utilaje pe care, între timp, le-au adus, și nu au putut să-și aducă soft-ul pe care să-l pună pe mașini și, respectiv, pe laptop-ul nostru de la birou, să putem urmări cât aruncă, cum aruncă, cât cântărește, cum cântărește. Pe baza acestui certificat, am întocmit un act adițional și am stabilit să se aprobe niște tarife tranzitorii, până la 1 ianuarie 2022, de fapt 31 decembrie 2021, în care tarifarea la persoană să se facă fix. Noi, în caietul de sarcini, le-am zis ofertanților să vină cu două tipuri de oferte: un set de tarife când CMID-ul (Centrul de Management Integrat al Deșeurilor) va fi finalizat, și un set de tarife când deșeurile se vor duce la RADP (Regia Autonomă a Domeniului Public). În momentul de față, CMID-ul nu este finalizat, iar deșeurile se duc la RADP. Deci, acestea sunt tarife tranzitorii. Tarifele tranzitorii de care vă aminteam se fac până la 31 decembrie 2022, astea cu cântărire, dar celelalte, pentru care am întocmit un act adițional la cele două contracte, se fac fix până la 31 decembrie anul curent, adică tariful a fost aplicat din 1 iunie 2021, până în 31 decembrie 2021, acestea fiind tarifele tranzitorii fixe, după care, de la 1 ianuarie anul viitor, ei trebuie să înceapă cu cântărirea; tot tarife tranzitorii până se finalizează CMID-ul.”

Justificarea primită este profund eronată, întrucât, în contract, situațiile de forță majoră sunt invocate în cazul unui război civil sau al unei calamități a naturii, pandemia nefăcând parte din motivele „pertinente”. Mai mult decât atât, problema pubelelor este o poveste de adormit copiii, dacă privim, negru pe alb, precontractul dintre Supercom și furnizori: actul spune clar că, prin comandă, pubelele respective vor ajunge în 120 de zile, dar, atenție! Acest act a fost semnat în iunie 2020. Ne aflăm la final de noiembrie 2021 și cei de la Supercom și ADI invocă lipsa a „vreo 20.000 de pubele” pe care, dacă le-ar fi comandat după ce au fost desemnați câștigători la licitație, le-ar fi primit până acum, adică Supercom ar fi putut evita situația pandemică „de forță majoră” pe care o invocă. Totul a constituit o scuză bine gândită pentru a ajunge la scopul final, adică prelungirea perioadei de mobilizare, iar timpul se scurge în favoarea lor. Cu alte cuvinte, trag de timp cât de mult pot, pentru a-și aplica propriile tarife și a colecta „cașcavalul” cât mai gros, fără costuri pentru pubele.

Supercom schimbă tarifele ca pe sacii de gunoi

Un tarif la oferta pentru licitație și altul la semnarea contractului, apoi, cum era de așteptat, iarăși altul la facturarea propriu-zisă, aceasta este strategia Supercom – teorie vs. practică. Cu teoria câștigi licitația, iar cu practica, banii. Supercom și-a modificat tarifele: tariful ofertat este diferit de tariful din contractul semnat. Cu toate acestea, ambele prevedeau ca unitate de măsură TONA. Apoi au intrat în scenă tarifele tranzitorii, care, chiar și ele, sunt diferite în realitate de cele prevăzute în „scenariul per persoană” afișat de primăria Dej.

Contractul cu Supercom din Hunedoara, catastrofă ecologică

Supercom a mai detonat o bombă ecologică la Deva, când a dat-o în bară lamentabil în cazul levigatului. De trei ani, „zeama de gunoi” a fost deversată, ajungând până în apele Mureșului. Analizele de laborator au arătat că azotul amoniacal are o concentrație de 100 de ori mai mare decât limita maximă impusă. Locuitorii din zonă au declarat că nu a fost prima deversare și, cu siguranță, nu va nici ultima, astfel de incidente se întâmplă doar de când administrează Supercom. Agenția pentru Protecția Mediului Deva a înștiințat primăriile din zonă să comunice proprietarilor terenurilor agricole faptul că nu se mai poate practica agricultura pe terenurile învecinate, contaminate și intoxicate, fiind compromise de către deversările Supercom.