„Crede și nu cerceta”, acesta pare să fie principiul de viață al celor care au puterea de a decide pentru comunități întregi. Importantă e funcția, nu bunăstarea populației, dincolo de discursurile demagogice și perfide. Ne întoarcem la problema Supercom și la cum banii noștri sunt combustil pentru profitul altora. Ne întoarcem în punctul în care, întotdeauna când se deschide o ușă, cu chiu, cu vai, suntem redirecționați în altă parte. Reporterii Gazeta de Cluj s-au interesat și au făcut o investigație vizavi de problema pubelelor, pe care a invocat-o Supercom și pe care au pus-o și cei de la ADI Eco-Metropolitan Cluj la înaintare.

Potrivit investigației realizate în ce privește firma de colectare a deșeurilor, Supercom, vizavi de nerespectarea condițiilor asumate și a tarifelor tranzitorii, Supercom s-ar afla în legalitate cu tot ceea ce face, prin situația de forță majoră pe care au invocat-o: lipsa a 20.000 de pubele din cauza pandemiei. Cei de la ADI ne-au spus că Supercom a venit cu un certificat de forță majoră, emis de Camera de Comerț și Industrie București, conform căruia se poate prelungi perioada de mobilizare. Pe baza a ce s-a dat acest act? A făcut cineva vreo cercetare? Care sunt criteriile pe baza cărora se dau astfel de documente? Dincolo de interesul personal, bineînțeles, ca să putem vorbi și despre interesul comun, al plebei care plătește din buzunarul propriu.

Mai întâi, am încercat să luăm legătura cu conducerea Camerei de Comerț și Industrie București, însă ni s-a comunicat că persoana în cauză nu este disponibilă și că ni se poate face legătura cu șefa de cabinet. În regulă, am intrat în așteptare, după care ni s-a închis telefonul în nas. Încă o ușă trântită în față, la fel cum se întâmplă de fiecare dată când s-ar putea sesiza nereguli.

În acest caz, reporterii Gazeta de Cluj au luat legătura cu furnizorii trecuți de Supercom în precontract, unde era afișată lista mult-promiselor pubele și a containerelor destinate deșeurilor, care, culmea, n-au mai ajuns din cauza pandemiei. Am sunat la compania CTE SOLUTION UTILAJE SPECIALIZATE și am spus că ne-ar interesa o comandă de 20.000 de pubele, ca să vedem, pe pielea noastră, dacă într-adevăr am putea vorbi despre o întârziere nejustificat de mare (vorbim despre un document emis la data de 24.06.2020!), chiar și dacă am pleca de la supoziția că respectiva comandă ar fi fost dată mult mai târziu, și nu imediat după câștigarea licitației.

Reporter: Dacă aș face o comandă de 20.000 de pubele, ați avea pe stoc? Sau prin comandă, s-ar putea?

Furnizor: Da, sigur.

Reporter: Și, mai ales, în cât timp ar putea să ajungă?

Furnizor: Aproximativ în șase săptămâni.

Reporter: Adică dacă aș fi dat comanda în luna ianuarie, până acum ar fi trebuit să ajungă, nu? Chiar dacă au fost, să zicem, situația pandemică sau alte probleme…

Furnizor: Luna ianuarie anul acesta?

Reporter: Da.

Furnizor: Doamne ferește! Vă dați seama că ar fi trebuit să vină. Adică și noi avem probleme… în ce sens, că ni s-au dereglat termenele de comandă, dar pentru 20.000 de unități… ele nu-s așa multe. Avem comenzi și de 150.000 de unități și acolo întâmpinăm greutăți mai mari… și mai e o parte de greutăți la prețuri, fiindcă acolo, din cauza scumpirii materiei prime, transportului și combustibilului, au existat tot felul de rectificări de preț, câteodată și lunare, dacă vă vine să credeți. Dar… din ianuarie să faci o comandă și să nu o primiți până acum, în decembrie?

Reporter: Da, așa m-am gândit și eu, că în mod normal ar fi trebuit să vină. Aveți idee care ar fi cea mai mare perioadă posibilă de întârziere?

Furnizor: Pot să întârzie două săptămâni, pot să întârzie trei săptămâni, dar noi n-am avut așa ceva. Hai că poate o săptămână am mai întârziat și noi, dar aici dumneavoastră vorbiți de opt luni de zile întârziere. Adică… astea ori n-au fost comandate, ori n-au fost făcute.

Trei minute, atât a durat să discutăm cu furnizorul și să ni se răspundă prompt și politicos la întrebări, trei minute pe care se pare că cei de la ADI nu le-au avut la dispoziție ca să verifice situația reală în cazul Supercom, fiindcă, probabil, erau în concediu. L-am contactat din nou pe Pintea Iancu, directorul executiv al ADI, întrebându-ne cum își fac treaba, fiindcă noi am reușit imediat să aflăm că ceva este putred, însă acesta ne-a declarat în felul următor: „Auziți, haideți să vă spun ceva: eu sunt în concediu acuma, mi-am luat două zile libere. Sunați-mă săptămâna viitoare. Dar, v-am repetat și data trecută, eu n-am fost numit de consiliu director ca să răspund pentru presă. Eu am fost numit să finalizez licitația și să mă duc mai departe cu toate problemele asociației. Acuma poate eu ar trebui să am aprobare și din partea consiliului director să vorbesc cu presa. Eu vorbesc și vă spun toate detaliile, că știu toate detaliile, dar ar trebui să am aprobare din partea consiliului director ca să pot vorbi.”.

Dacă tot se cunosc toate detaliile, de ce data trecută ni s-a pus la înaintare actul de Camera de Comerț? Sau e nevoie să fie discutate, pentru a nu fi nevoiți să apelăm la „inventate”, aceste detalii? Iar directorului executiv îi trebuie o anumită aprobare pentru a putea discuta informații de interes public? Un primar, de pildă, în momentul în care participă la o emisiune și primește o întrebare, invocă vreun purtător de cuvânt care să răspundă în locul lui?

În continuare, cum era de așteptat, situația rămâne în aer, deși dovezile persistă chiar în fața ochilor, rămânând, de fiecare dată, cu mai multe întrebări, fiindcă la noi așa a fost și va fi mereu: toți se feresc de răspunsuri, deoarece răspunsurile s-ar putea să aducă mai mult decât niște simple „neplăceri” sau ascunzișuri.

Supercom este afacerea lui Ilie Ciuclea, fost prim-vicepreședinte al UNPR București și ex-senator PSD în perioada 2004-2008. Denumit de presă ,,Lordul gunoaielor”, Ilie Ciuclea este membru al Ordinului Cavalerilor Templieri Masoni ai Ritului York din România, iar în 2013, a fost ales Mare Comandor al acestuia.

Compania Supercom a declarat pe anul trecut o cifră de afaceri de aproape 220 milioane lei, un profit de 8,5 milioane lei și 1.907 angajați. Ciuclea este administratorul și acționarul majoritar al firmei.

Primul loc de muncă al lui Ciuclea a fost de montator și lăcătuș la Uzina Grivița din București. După aceea s-a mutat la Uzina de Mecanică Fină din Capitală unde, din lăcătuș a ajuns șef de serviciu și apoi director! În 1990 și-a deschis firma Supercom prin care s-a ocupat de colectarea deșeurilor. Dacă, în perioada respectivă, România ar fi fost capitalistă, ascensiunea fulminantă al fostului lăcătuș ar fi fost demnă de o ecranizare, însă toți cei care au prins perioada respectivă știu că întreg sistemul era bazat pe filiera PCR.

Compania Supercom a devenit mai cunoscută după ce a reușit să câștige contractele de salubrizare și deszăpezire pentru sectorul 2 al Bucureștiului, condus de Neculai Onțanu, și el membru al UNPR. Printre contractele pe care le-a mai avut Supercom se numără și cel încheiat, în 2007, tot cu Primăria sectorului 2, pentru ridicarea autovehiculelor staționate ilegal.