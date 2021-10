Evolutia este cheia dezvoltarii in orice domeniu

Lumea pe care o cunosteau strabunicii nostri ne pare astazi atat de indepartata si este incredibil de crezut ca se putea candva trai fara televizor sau internet, ori telefon mobil.

In mod cert, cuvinte care astazi sunt uzuale precum risipa, reciclare, consumerism, nu isi gaseau locul pe atunci. Oamenii luau de la natura ce si cat aveau nevoie, cu grija si respect.

Odata cu progresul stiintei si accesul la mult mai multa informatie, noi oportunitati de afaceri au devenit posibile, noi industrii au fost create, lasand calea deschisa unui comportament extrem de periculos: consumerismul.

Prin definitie, consumerismul este o nevoie a omului de a consuma, de a cumpara indiferent daca nevoia este reala sau nu. O nevoie izvorata la nivel psihologic, care satisface sau suplineste alte nevoi psihologice si nicidecum vreo nevoie de baza.

Astfel, societatea actuala, lumea pe care noi o cunoastem, este din ce in ce mai orientata spre risipa.

Din fericire, odata cu cresterea consumului a fost promovata si ideea sustenabilitatii si a reciclarii. A limitarii exploatarii resurselor naturale si a recircularii produselor, cu scopul de a reduce poluarea si a conserva mediul inconjurator atat de afectat de consumul iresponsabil.

Imagineaza-ti consumerismul si sustenabilitatea ca pe doua linii paralele ce urmeaza un traseu comun. Creste consumul, creste si nevoia de a dezvolta tot mai mult procesul de reciclare si sustenabilitate.

De ce reciclare

Pentru ca aduce numeroase beneficii atat mediului, cat si economiei.

Prin reciclare se diminueaza necesitatea existentei gropilor de gunoi de la marginea oraselor si a tuturor implicatiilor acestora: miros, focar de infectii, pericol pentru mediu, etc.

Se reduce poluarea apelor si a atmosferei si se reduc emisiile de gaze cu efect de sera.

Reciclarea protejeaza si conserva resursele naturale.

Iti dau un exemplu. Gandeste-te la toate ambalajele de la produsele pe care le folosesti zi de zi – din sticla, plastic, hartie, aluminiu, etc.; marea lor majoritate poate fi reciclata si reutilizata la fabricarea altor ambalaje. In final, obtinem ambalaje noi, consumand mai putine resurse.

Dar suntem oare constienti de importanta reciclarii responsabile?

Stiai ca sticla este singura materie prima ce poate fi reciclata la infinit? Sticla reciclata este refolosita integral la fabricarea sticlei si ciclul se poate repeta la nesfarsit.

Probabil ca, daca oamenii s-ar fi limitat la folosirea materiei prime de origine naturala, necesitatea imperioasa a reciclarii nu ar mai fi existat acum.

Incepand cu anul 1907, odata cu inventarea bakelitei – un material plastic, a fost declansata o adevarata revolutie. Tot mai multe materiale plastice au fost inventate, iar usurinta utilizarii pasticului l-au facut unul dintre cele mai raspandite materiale utilizate la nivel mondial.

Dar si unul dintre cele mai poluante materiale.

Stiai ca peste 90% din tot plasticul produs pana acum nu a fost reciclat niciodata si ca durata medie de descompunere a plasticului depaseste 400 de ani? Ingrijorator, nu-i asa?

Gandeste-te la implicatiile exemplului de mai sus. Pamantul este sufocat la propriu de plasticul care exista pretutindeni si care, spre deosebie de materialele naturale, nu se va descompune prea curand.

O oportunitate excelenta

Asa cum spuneam, reciclarea si orientarea catre sustenabilitate este, deci, solutia protejarii mediului inconjurator, a diminuarii efectelor poluarii asupra sanatatii noastre si a consumului responsabil.

In spiritul sustenabilitatii au fost cautate numeroase variante de inlocuire a materiilor prime poluante si utilizarea unora mai blande cu mediul inconjurator, dezvoltandu-se noi industrii, prietenoase si mai putin poluante. O oportunitate excelenta pentru companii sa se alinieze curentului care militeaza pentru reducerea consumerismului si sa creeze materiale noi cu rezistenta mare, utilizand cat mai multa materie prima reciclata.

Astfel, una dintre solutiile extrem de practice pe care o avem astazi la indemana o reprezinta lemnul compozit sau WPC (Wood-Plastic Composite) ce are o gama larga de utilizari in viata de zi cu zi, de la gardul ce imprejmuieste locuinta pana la terase si pontoane, sau piste de joaca pentru copii.

Prietenos, ecologic si economic

WPC este un material ce are la baza amestecul de faina provenita din masa lemnoasa (peste 50% din compozitie, recicland rumegusul rezultat din prelucrarea masei lemnoase) cu deseuri de mase plastice, rezultand astfel un material prietenos cu mediul inconjurator si ecologic, utilizand 100% materie prima reciclata.

Foto – ponton realizat din profile WPC produse de BENCOMP SRL

Datorita tratamentelor aplicate in procesul de productie, lemnul compozit este un material de constructii:

rezistent si durabil;

cu rezistenta exceptionala la umiditate, radiatii ultraviolete, mucegaiuri, insecte sau variatii mari de temperatura;

nu necesita protejare prin vopsire sau lacuire;

are cel putin 15 ani garantie la actiunea intemperiilor;

poate fi ignifugat oferind o rezistenta la flacara de cateva ori mai mare decat a lemnului impregnat;

poate fi utilizat in toate sectoarele de constructii si amenajari exterioare, inlocuind cu succes lemnul;

Am vazut astfel cum din materie prima reciclata se poate obtine un material excelent din toate punctele de vedere, nepoluant si cu proprietati similare lemnului, folosit cu succes in proiecte de constructii de mici sau mari dimensiuni.

Lemnul compozit pluseaza totodata si la capitolul economie, prezentand si aici numeroase avantaje, deoarece obiectele confecţionate din WPC nu au nevoie de niciun fel de întreţinere (vopsea, lacuire, etc.).

Astfel, investiţia iniţială se amortizează în primii doi ani de folosire – comparativ cu lemnul impregnat, sau mai putin de 5 ani – comparata cu lemnul normal.

Unul dintre marii producatori de lemn compozit WPC din Europa este Bencomp – primul producator de lemn compozit din Romania si parte a unei companii cu traditie in reciclarea si valorificarea deseurilor de mase plastice, sticla, electronice sau ambalaje.

Datorita calitatii excelente a materialului WPC produs de Bencomp – un produs revolutionar cu multiple utilizari si posibilitate de reciclare 100%, misiunea companiei devine chiar sustenabilitatea, reciclarea si diminuarea risipei de materie prima naturala.

Prin fiecare proiect realizat, in tara sau in afara tarii, Bencomp a devenit deja unul din furnizorii importanti de profile din lemn compozit, actionand in permanenta cu responsabilitate, pastrand astfel garantia calitatii la cele mai inalte standarde, pentru toate produsele pe care le are in portofoliu.

Prin oferirea unei alternative la utilizarea lemnului natural, cu proprietati superioare, putem trage speranta ca padurile vor respira putin mai usurate, iar copacii vor fi lasati sa ne ofere oxigenul de care noi avem atata nevoie, in loc sa fie exploatati inutil.

Iata, deci, ca si in secolul consumului este posibil sa ne dezvoltam sustenabil, cu grija pentru mediu, construind lucruri care sa dureze foarte mult timp.

Foto – gard si balcoane realizate cu profile WPC produse de Bencomp SRL

