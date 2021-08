Una din cele mai stridente probleme politice din spațiul românesc e constituită de vânzarea terenurilor agricole către străini – ori, cel puțin, cea care a reușit să creeze cele mai mari conflicte și discrepanțe între partidele politice în ultima vreme. Pe scurt, PSD dăduse o lege prin care să blocheze (ori să îngreuneze foarte tare) procesul de cumpărare al pământului de către străini, după care PNL, USR-PLUS și UDMR au propus un proiect legislativ care permite vânzarea de teren agricol străinilor, proiect susținut și de Ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

Avram Fițiu, profesor la Universitatea de Științe Agricole din Cluj-Napoca, și-a expus vehement punctul de vedere în spațiul public, privind această problemă. Fițiu a afirmat că „Ne manifestăm profunda dezamăgire și indignare față de această decizie. Vânzarea terenului străinilor, constituie un atentat la caracterul național, la unitatea și indivizibilitatea teritoriului României, la suveranitatea, independența și securitatea României ca țară, a poporului român ca națiune.” În acest sens, am invitat mai mulți politicieni clujeni să își expună părerile vizavi de subiectul controversat. Ca de obicei, părerile sunt împărțite, aflându-se la poli opuși.

„Terenurile agricole sunt o piață”

„I-aș prezenta situația din Banat, din Bărăgan sau din Insula Brăilei, unde terenurile, prin privatizarea prietenilor domnului profesor, au ajuns în mâna investitorilor străini încă din anii ‘90. Nu prea am ce comenta, terenurile agricole sunt o marfă. În mod normal, ar trebui lucrat, să creăm condițiile ca cine dorește să cumpere și să lucreze acel teren să poată s-o facă, indiferent unde este, dacă e la Oceanul Atlantic sau în orice punct din Uniunea Europeană. Acesta e motivul pentru care au fost aduse aceste modificări. Pe de altă parte, mi s-a părut aberantă acea situație din zona granițelor, unde se plângeau fiindcă acum vreo patru ani s-a introdus obligativitatea avizului de la SRI ca să-ți poți vinde un teren. Pur și simplu este o liberalizare a unei piețe.” a declarat Attila László, senator UDMR.

„Cele mai rele efecte au fost date tocmai de legislația propusă de PSD”

Și Sabin Sărmaș, deputat PNL, a motivat alegerea și propunerile opoziției:

„Desigur, din păcate, în general, afirmațiile în ce privește acest subiect sunt extrem de populiste. Trebuie să pornim de la niște realități. Faptul că ne aflăm pe o piață liberă, care nu ne permite nouă, ca stat european, să interzicem extrem de ferm vânzarea de terenuri. Fiecare proprietar, în definitiv, poate să vândă când și cui dorește terenul lui. Dacă încercăm să fim obiectivi, legislația propusă de Partidul Social Democrat, așa cum se întâmplă, din păcate, de foarte multe ori cu propuneri legislative care au o tentă de stânga, a fost una care, chiar dacă la suprafață părea că ajută proprietarii români să-și păstreze sau să achiziționeze terenurile, nu făcea decât să îngreuneze atât de tare procesul de vânzare a unor terenuri agricole, încât doar cei foarte bine instruiți să poată să achiziționeze terenuri. Și atunci, cine reușea să treacă prin acel hățiș de proceduri impus de legislația adoptată de PSD? Cei care aveau resursele financiare necesare și oameni pe care puteau să-i plătească pentru achiziția acestor terenuri. Oamenii simpli, din cauza procesului extrem de greoi, nu reușeau să achiziționeze sau să-și vândă terenurile. Toți cei care aveau interese extrem de mari și care dispuneau de resurse financiare au reușit să cumpere în continuare terenuri. Ei nu au făcut decât rău prin poziția aceasta. E o poziție care ține și de mentalitate, de background-ul ideologic, dar ei acum degeaba condamnă legislația propusă de noi, pentru că cele mai rele efecte (și puteți să vedeți asta dacă mergeți către proprietarii de terenuri și către cei care vor să achiziționeze) au fost date tocmai de legislația propusă de PSD, fără să ducem discuția într-o zonă populistă. E purul adevăr. Când complici niște proceduri foarte mult, vor reuși să treacă prin ele doar cei care au resurse, care nu sunt, din păcate, micii proprietari români. Adică ce au făcut ei trebuie corectat, pentru că situația în care suntem noi astăzi, pe principiul „cine-și vinde țara”, vorbește de la sine. Cred că colegii noștri de la PSD ar trebui să-și analizeze mai bine rezultatele propunerilor legislative făcute chiar de domniile lor.”

„Niciun guvern nu are dreptul să piardă avuția națională”

Vasile Dîncu, din partea PSD, ne-a prezentat mecanismul gândirii din spatele acelei legi, arătându-și, la rândul său, dezamăgirea față de proiectele partidelor aflate în opoziție și de directivele Uniunii Europene:

„Este o directivă europeană, din păcate, aceasta, eu cred că toate țările europene și noi ar trebui să ne folosim minima suveranitate care ne-a mai rămas pentru a bloca acest lucru. Se spune, în acest moment, deși încă nu avem statistice foarte clare, că 30% din suprafața pământului din România are proprietari străini. Toate statele europene, inclusiv PSD a făcut o lege în acest sens, au politici prin care îngreunează foarte mult posibilitatea străinilor de a cumpăra pământ. Există soluții pentru cei care vor să dezvolte investiții, se pot concesiona terenurile și pentru străini, însă vânzarea acestora ar putea fi una dintre cele mai importante teme politice românești. Eu am făcut studii pe tema aceasta – sunt vreo 90% dintre români care spun că pământurile nu ar trebui vândute străinilor, fiindcă fac parte integrantă din avuția națională, pe care niciun guvern nu are dreptul s-o piardă. Eu sunt împotriva acestor tipuri de legi, care deschid drumul către înstrăinarea națională. Se pot găsi și alte forme. E adevărat că Uniunea Europeană ne constrânge într-un anumit fel, dar tot în Uniunea Europeană există practici, dacă ne uităm la Polonia sau în alte locuri, care fac aproape imposibilă fără acceptul comunității respective chiar și concesionarea de terenuri în anumite țări de către străini. Și noi ar trebui să facem acest lucru, dar, mă rog, USR-PLUS continuă politica lor globalizatoare și de eliminare a evenimentelor de suveranitate națională.”

Printre susținătorii blocării vânzării terenurilor agricole către străini se află și AUR, după cum a declarat deputatul Ilie-Alin Coleșă:

„Nu putem aplica regulile economiei de piață la vânzarea terenurilor agricole”

„Două sunt aspectele esențiale care țin de existența unei națiuni și a unei țări: oamenii care formează acea națiune și suprafața de teren pe care trăiește acea națiune. Când oricare dintre aceste două aspecte este amenințat însăși ființa națiunii este amenințată în mod direct. Orice popor și țară care dorește să trăiască bucurându-se de moștenirea dată de Dumnezeu prin înaintași trebuie să-și apere ființa. Ce se întâmplă însă în ultimii zeci de ani? Terenurile agricole sunt transferate într-o proporție tot mai mare către străini. Românii, în special cei tineri, pleacă din țară ca pe timpul unui război, natalitatea este într-o continuă scădere. Proporția capitalului românesc este mult mai mică decât a celui străin în domenii care nu țin de capacități tehnologice sofisticate, cum ar fi comerțul sau exploatarea și prelucrarea resurselor naturale brute. În toate domeniile ce țin de existența și siguranța țării, inclusiv în cel al deținerii de terenuri agricole, trebuie să protejăm elementul românesc. Orice altă soluție echivalează cu dezintegrarea țării și a națiunii. Nu putem aplica regulile economiei de piață la vânzarea terenurilor agricole, deoarece acest lucru înseamnă avantajarea elementului străin. În practică vedem că persoanele fizice și juridice străine care cumpără teren în România au o putere financiară mult mai mare cele autohtone. În proiectul de lege L107/2021, adoptat deja de Senat, legea nr. 17/2014 se modifică astfel încât ierarhizarea preemțiunilor la cumpărarea unui teren agricol favorizează în mod evident elementul străin: investitorii, arendașii și proprietarii vecini au fost plasați înainte de tinerii fermieri români și de statul român, prin Agenția Domeniilor Statului. Este evident că elementul românesc nu este nici măcar pus la egalitate cu cel străin, ci este dezavantajat. Cum pot fi catalogați inițiatorii și votanții unui astfel de proiect de lege, USR-PLUS, PNL și UDMR, în care tinerii fermierii români și statul român sunt puși la coada listei de posibili cumpărători de teren agricol?! În plus, sunt eliminate condițiile privind domiciliul și rezidența de minimum 8 ani, având în mod evident drept consecință încurajarea vânzării terenurilor agricole către străini.

Situația legislativă și din teren în prezent este deja foarte gravă:

– În plus față de terenurile cumpărate de la persoane fizice, companiile străine dețin în arendă 50% dintre pământurile Agenției Domeniilor Statului, contractele din perioada anilor 2003-2004 fiind semnate pentru 49 de ani!

– Principalii arendași ai Insulei Mare a Brăilei sunt cetățeni din Emiratele Arabe Unite, libanezi (Maria Trading), iranieni (Agricover), dar și foarte mulți olandezi, danezi și alți europeni;

– Legislația românească îi protejează pe cei care dețin o proprietate care, cândva, a aparținut ADS-ului. Acei proprietari au preempțiune la arendarea terenurilor Agenției Domeniilor Statului prin atribuire directă, fără niciun fel de licitație!- În cazul proprietăților mici și medii atractive, sunt într-o poziție dominantă cei cu resurse financiare, care angajează oameni pentru identificarea proprietarilor dispuși să vândă. În concluzie, vânzarea terenurilor către străini reprezintă un atentat la suveranitatea, independența și securitatea României.” a transmis acesta pentru Gazeta de Cluj.

