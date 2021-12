Pe data de 16 a acestei luni, instanța de la Curtea de Apel Cluj a pronunțat decizia definitivă în cazul procesului dintre Compania de Salubritate Brantner Vereș SA, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, Supercom SA, Polaris M. Holding SRL și Rosal Grup SA – mai pe scurt, toate companiile relevante de salubritate din Cluj și ADI. Se pare că instanța n-a împăcat nici capra, nici varza.

În ce condiții se va reorganiza licitația

C.N.S.C. (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) a decis reanalizarea ofertelor licitației pentru lotul 1 (cuprinzând zona Cluj-Napoca și Huedinul), deoarece, așa cum a scris și Gazeta de Cluj în materialele precedente, ceva este putred la Supercom. Practic, licitația trebuia refăcută. În acel moment, firma Brantner a contestat decizia C.N.S.C., cerând ca Supercom să fie descalificată automat de la licitație. În același timp, Supercom și ADI au respins, la rândul lor, hotărârea luată de C.N.S.C., deoarece Supercom voia să fie unicul câștigător, iar ADI nu voia să reorganizeze licitația. Deși, teoretic, toți s-au „unit” pentru aceeași cauză, intențiile au fost total diferite. Cu toate acestea, decizia instanței a fost simplă: a respins contestațiile tuturor și a hotărât reorganizarea licitației de la zero, fără descalificarea Supercom, după cum arată și soluția pe scurt a dosarului 772/33/2021, având ca obiect „litigiu privind achiziţiile publice – contestaţie atribuire Decizia CNSC nr. 2323/C6/1817,1829,2213 din data de 20.10.2021” : „Solutia pe scurt: Respinge plângerile formulate de petentele C.S.B.V. SA şi A.D.I. E.M. împotriva deciziei nr. 2323/C6/1817, 1829, 2213/20.10.2021 a CNSC, ca nefondate. Definitivă. Pronunţată în data de 16.12.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei. Document: Hotarâre 1470/2021 16.12.2021”.

Totul sau nimic, metoda de șantaj Supercom

Deși reorganizarea licitației ar fi putut reprezenta, totuși, motiv de bucurie, lucrurile nu stau chiar atât de simplu cum ne imaginăm, nici măcar din punct de vedere „justițiar”. Cu alte cuvinte, există riscul ca Supercom să reușească să pună monopol pe colectarea deșeurilor de la nivelul județului Cluj, printr-o formă de șantaj, potrivit surselor Gazeta de Cluj.

Situația pe scurt: până acum, Supercom a câștigat la licitațiile pentru lotul 2 (curprinzând Turda, Câmpia Turzii și comunele limitrofe) și pentru lotul 3 (cuprinzând Dejul și comunele limitrofe), cât și la CMID (fiind vorba despre licitația pentru gestionarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor). Firmei îi mai lipsește lotul 1 (Cluj-Napoca și Huedin), apoi se poate face stăpână pe tot județul. Deși licitația se va reorganiza, este foarte posibil să fie câștigată tot de Supercom, dar nu pe drept. Sursele noastre ne-au dezvăluit că Supercom ar fi făcut presiuni asupra Consiliului Județean Cluj, amenințând că își ia pubelele și mașinile de gunoi și pleacă dacă nu primește totul. Iar aici nu este vorba doar despre gestul de vanitate: calculele nu le-au ieșit prea bine celor de la Supercom și riscă să și-o ia în freză. Calculele lor inițiale ar fi fost făcute pentru toate loturile pe care le cuprinde județul Cluj și nu este de mirare că nu se prea descurcă cu banii. Știm deja povestea cu tarifele tranzitorii, mult umflate față de cele cu care au câștigat licitația. Pe lângă toate acestea, recent au avut loc proteste la sediul Supercom din Turda: angajații nu și-au mai primit salariile. Imaginați-vă situația, Supercom nu are bani nici măcar să își plătească angajații!

„E mizerie și la propriu și la figurat la Supercom”

În acest sens, reporterii Gazeta de Cluj au fost sesizați chiar și de foști angajați ai Supercom, care ne-au declarat că: „E mizerie și la propriu și la figurat și la Lotul 2 al firmei Supercom. Dezorganizare totală, muncă până la epuizare și 0 ore suplimentare plătite. Am lucrat din voluntariat luna trecută, și câte 10-12 ore pe zi și am primit banii doar pe 8 ore/zi. Am lucrat la firma respectiva 2 luni, după ce, din cauza organizării proaste a șefilor ca să scape ei, m-au învinovățit pe mine și a trebuit sa îmi dau demisia. Eram responsabilă de contracte, dar în același timp eram multifuncțională… Aveau acces la contracte încă 30 de fete care lucrează la firmă, dar dacă se amestecau contractele eu eram de vină… Deși am specificat de n ori că fetele amestecă contractele din răutate, din neștiință etc. 2 zile aranjam alte contracte (aveam în 3 locuri diferite contracte, ceea ce nu e ok, ar trebui să fie toate la un loc și lucram tot eu ca să fie toate la un loc). Din biroul unde erau cele mai multe contracte, câteva au fost amestecate de către altcineva (2 zile nu am fost la birou, eram jos într-un container), apoi a venit Clujul și s-a decis că nu îmi fac datoria. Deși lucram multe ore suplimentare ca să fac ceea ce trebuie, nu a contat pentru ei. De când am plecat, fetele nu mai au acces la contracte, cum am specificat de fiecare dată, contractele sunt toate la un loc, deci a meritat demisia mea, măcar s-au aplicat cerințele mele. Dezamăgirea mea însă a fost, când am văzut, că am lucrat până nu am mai putut și nu ni s-a plătit nici o oră suplimentară, deși ni s-a promis că ne plătesc dacă lucrăm peste program. Nu numai eu nu am primit orele suplimentare, nimeni din firmă. Cu 4 zile înainte să îmi ceară mie demisia, a fost dată afară o altă colega, fără niciun motiv.”

Șobolanii își schimbă domiciliul din capitală în orașul de cinci stele

Prin această formă șantaj, presupunând că Supercom ar câștiga licitația pentru lotul 1, situația ar fi clară: ar ajunge în faza de monopol asupra județului. Dar ce s-ar întâmpla mai apoi, având în vedere problemele lor cu banii? Probabil s-ar ajunge la umflarea facturilor. Într-un asemenea scenariu, am risca să ajungem ca în capitală, când firma Romprest a majorat drastic tarifele și primăria a deschis proces. Din cauză că primăria refuzase să mai plătească, nimeni nu a mai strâns gunoiul și acesta a ajuns să împânzească tot Bucureștiul și să fie invazie de șobolani. S-ar putea ca, în viitorul apropiat, șobolanii să se mute de la București la Cluj.

Patronul Supercom Cluj, alt mason

Se pare că Supercom este opera mafiei masoneriei – masonul Ilie Ciuclea (fost prim-vicepreședinte al UNPR București și ex-senator PSD în perioada 2004-2008. Denumit de presă ,,Lordul gunoaielor”, Ilie Ciuclea este membru al Ordinului Cavalerilor Templieri Masoni ai Ritului York din România, iar în 2013, a fost ales Mare Comandor al acestuia.) și-a adus „omul” la Cluj. Este vorba de Gabriel Oltean, și fost director executiv al Forte Asigurări. Gabriel Oltean este un mason care face partea din Marea Lojă. Să fie oare un plan al masoneriei pentru a pune monopol pe Cluj? Rămâne de văzut.