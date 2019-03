Tânărul de 19 ani, suferind de un handicap psihic, se sprijină cu încredere de braţul mamei sale, în momentul când coboară scările spre cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj. Aflu de la femeie că băiatul ei a fost atacat în plină stradă – şi muşcat serios de picior- în momentul când a ieşit din curtea casei familiale, culmea, chiar alături de ea! Aceasta spune că s-a prezentat la I.M.L.Cluj, pentru a putea depune plângere la poliţie, pe numele proprietarului, datorită insolenţei acestuia care a susţinut, în pofida evidenţelor, că animalul nu este al lui!

Cristian Neluţu, tânărul din localitatea Livada, comuna Petreştii de Jos vorbeşte încontinuu cu mama lui, cu mare dificultate – şi, după afecţiunea pe care o manifestă faţă de ea, e limpede faptul că femeia este singurul său sprijin de pe această lume. Supărată, mama băiatului îmi mărturiseşte că evenimentul care le-a provocat atâta suferinţă s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, pe uliţa satului: „Ne pregătean să mergem împreună la o zi de naştere. Eu mă aflam în faţă şi fiul meu venea după mine, la o distanţă de câţiva paşi, tocmai ieşisem din curtea casei noastre. Brusc, a ţâşnit la băiat câinele d-lui Octavian, vecinul de zizavi – şi în momentul când încercam să-l „hăşâi” de la noi, acesta l-a înşfăcat cu dinţii de piciorul stâng pe Cristi. I-a lăsat piciorul din colţi, doar după ce am strigat la el din toţi bojocii, în timp ce bietul băiat era încremenit şi şocat! După aceea am mers acasă la proprietarii dar am fost trimişi la plimbare de feciorul gazdei care ne-a spus că animalul nu-i al lor şi îi aparţine de fapt unei vecine, Ema, deşi noi ştiam că de patru ani e al lor. Atunci vecina Ema ne-a spus că, într-adevăr, ea l-a crescut cât a fost mic dar apoi l-a dat d-lui Octavian, aşa că nu are nicio vină pentru ce i s-a întâmplat fiului meu”. Femeia adaugă, sub privirile băiatului – care, în ciuda faptului că nu poate vorbi, dă din cap aprobator, plin de speranţă – că animalul agresiv reprezintă o problemă reală în sat şi a mai atacat multă lume până acum: „Chiar săptămâna trecută era cât pe ce s-o muşte pe o vecină care-şi ţinea de mână fetiţa în vârstă de trei ani, dar câinele s-a speriat când aceasta a ţipat la el! Nu o singură dată până şi poliţiştii i-au spus să-şi ţină câinele legat, în curte, nu să-l lase să iasă afară şi să pună în pericol viaţa oamenilor”. Arată apoi că după ce i-a fost muşcat băiatul a chemat poliţia şi salvarea, victima fiind transportată de urgenţă – cu pantalonii sfâşiaţi şi piciorul plin de sânge – la Spitalul Municipal din Turda. „Acolo i-au dat injecţie antitetanos, l-au cusut şi anesteziat, iar de atunci am făcut câteva injecţii, urmând să mai facem două, în 16 şi 30 martie. Am depus între timp plângere la Postul de Poliţie Rurală Petreştii de Jos, şi vom merge până la capăt împotriva proprietarului câinelui, să ne plătească măcar cheltuielile pentru medicamente şi drumurile făcute. Plus că ne mai supără şi faptul că până azi dl. Octavian nici măcar nu s-a interesat de starea băiatului. Se face că plouă, de parcă bietul de el nici n-ar exista”! Cei doi sunt invitaţi în cabinetul de consultaţii şi după o scurtă şedere ies cu un certificat medico-legal în care i s-au recomandat lui Neluţu-Cristian două săptămâni de îngrijiri.