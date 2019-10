Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) îi solicită preşedintelui României, Klaus Iohannis, să nu promulge Legea transportului alternativ, în forma votată recent de Parlament. Vezi ce spune Ioan Viorel Souca, directorul companiei Napoca Taxi.

Într-o scrisoare deschisă semnată de preşedintele COTAR, Vasile Ştefănescu, şi transmisă Administraţiei Prezidenţiale, reprezentanţii transportatorilor arată că această lege nu face decât să favorizeze companiile care au sfidat legislaţia din România, timp de 4 ani şi jumătate, iar votul „pe repede înainte” dat de parlamentari pentru a legaliza ceea ce până în prezent a funcţionat ca „piraterie” ar trebui, mai întâi, cercetat de DNA.



„Votul „pe repede înainte” dat de parlamentari pentru a legaliza cu celeritate ceea ce până în prezent a funcţionat în afara cadrului legal, ca „piraterie”, ar trebui, mai întâi cercetat de DNA, având în vedere faptul că în România nu se poate face lobby legal, ci doar trafic de influenţă, iar acţiunea concertată a parlamentarilor are semne clare de rezultat al unui lobby internaţional, astfel încât se poate considera că există suspiciuni rezonabile de trafic de influenţă”, se precizează în document.



Totodată, transportatorii acuză nerespectarea Legii dialogului social, prin sfidarea tuturor acţiunilor de protest din partea patronatului reprezentativ pe ramură, care s-a opus vehement legiferării în favoarea unor jucători despre care menţionează că au intrat pe piaţa de transporturi în neconcordanţă cu legile româneşti în vigoare.



Printre alte motive pentru care solicită şefului statului să nu promulge legea referitoare la transportul alternativ, COTAR aminteşte „graba în care s-a trecut prin comisiile parlamentare şi în Plen noua lege, generată de o Ordonanţă de Urgenţă votată cu aceeaşi celeritate, în luna iunie, pentru a servi interesele unor companii care nu au respectat legea”.



Pe de altă parte, Confederaţia subliniază că, deşi au primit o perioadă de patru luni pentru a intra în legalitate, operatorii care fac transport alternativ nu s-au conformat legii astfel încât au mai solicitat o amânare suplimentară de 4 luni.



„Prelungirea cu încă patru luni a perioadei de intrare în legalitate, pentru cei care fac „transport alternativ” de tip „ridesharing”, deşi nu au funcţionat într-un cadru legal, timp de 4 ani şi jumătate. Deşi acestor transportatori neautorizaţi şi nelicenţiaţi li s-a mai acordat o perioadă de 4 luni, pentru a intra în legalitate, nici măcar aşa nu s-au conformat cerinţelor legii făcute special pentru ei şi au mai cerut o amânare de încă patru luni – lucru ce nu s-a mai întâmplat în in istoria legiferării din România, după 1990 – şi care arată în mod evident favorizarea unor companii, în detrimentul celor care au funcţionat legal, în ultimii 30 de ani. Atât legislaţia din România, cât şi cea internaţională, prevăd egalitatea de drepturi şi obligaţii pentru toate companiile care desfăşoară activităţi într-un anumit domeniu, iar această nouă lege prevede condiţii speciale doar pentru unele companii, favorizându-le în detrimentul celor care până acum au îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea licenţelor de transport şi au plătit către statul român taxe şi impozite, conform legii”, se mai arată în scrisoarea deschisă transmisă preşedintelui României.

Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat, marţi, proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale. Conform actului normativ, persoanele fizice şi juridice care derulează operaţiuni ce intră sub incidenţa prevederilor menţionate beneficiază de o perioadă de tranziţie până la data de 1 februarie 2020.

Legea a fost aprobată în urma intrării, în ultimii ani, pe piaţa din ţara noastră a companiilor care folosesc aplicaţii pentru transportul alternativ de persoane. Actul normativ a fost necesar după ce, în 22 martie, guvernul Dăncilă a aprobat o ordonanţă de urgenţă – „ordonanţa taximetriştilor” – pentru reglementarea transportului autorizat de persoane. Guvernul a acţionat atunci sub presiunea confederaţiilor patronale – COTAR şi FORT – care au protestat mai multe zile, cu mii de taxiuri, în faţa Palatului Victoria. Aplicarea ordonanţei taximetriştilor a creat dificultăţi companiilor Uber, Clever, Bolt şi Taxify, care, iniţial, s-au confruntat cu o scădere a comenzilor şi cu o mărire a timpului de preluare a comenzilor.

Imediat după ordonanţa taximetriştilor, Ministerul Transporturilor a iniţiat un alt proiect de act normativ pentru reglementarea transportului alternativ de persoane. Deşi, iniţial, s-a dorit ca acest proiect să fie aprobat tot prin ordonanţă de urgenţă, ulterior a fost preferată dezbaterea şi votarea legii în Parlament, procedură care a fost finalizată la începutul acestei săptămâni.

Parlamentul a schimbat ordonanta Uber. Se aplica de la 1 februarie si presupune o taxa de 100.000 de lei la fiecare 2 ani

Camera Deputatilor, decizionala, a adoptat, marti, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale, asa numita ordonanta Uber.



Deputatii au aprobat cateva amendamente la ordonanta de urgenta, intre care si abrogarea articolului 38 care prevedea, practic, ca legea era valabila doar pentru trei ani.



Potrivit celor adoptate, transportul alternativ este efectuat de un operator de transport autorizat, contra cost, pe baza de contract de transport alternativ incheiat intre pasager si operatorul de transport detinator al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, printr-o platforma digitala avizata tehnic de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale.



In situatia in care operatorul platformei digitale este o persoana juridica nerezidenta, acesta este obligat sa aiba, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul Romaniei, o filiala inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, prin care se deruleaza activitatile comerciale in Romania.



Ministerul Comunicatiilor va emite avizul tehnic pentru platforma digitala in termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea documentatiei complete. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni, conform unui amendament adoptat de deputati.



Actul normativ mai prevede ca pentru fiecare autoturism detinut in proprietate, inchiriere, comodat, contract de leasing si utilizat in vederea efectuarii transportului alternativ agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane – A.R.R., emitenta a autorizatiei de transport alternativ, elibereaza operatorului de transport alternativ, in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii, cate o copie conforma a acesteia, dupa depunerea documentelor, in copie, referitoare la autorizatia de transport alternativ, la certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autoturismului, declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea de catre autoturismul respectiv a conditiilor necesare, precum si la contractul de inchiriere a autoturismului sau contractul de comodat in forma autentificata a autoturismului, dupa caz.



Retragerea autorizatiei de transport alternativ se realizeaza de catre autoritatea de autorizare si are drept consecinta pierderea calitatii de operator de transport alternativ autorizat, precum si retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizatiei respective.



Autorizatia de transport alternativ poate fi retrasa daca operatorul nu indeplineste una dintre conditii, a folosit documente false, si-a incetat activitatea ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive sau la cerere. Deputatii au decis eliminarea din ordonanta a prevederii potrivit careia autoturismele cu care se efectueaza transport alternativ trebuie sa indeplineasca conditia de a avea maxim 5 locuri, inclusiv locul conducatorului auto.



Actul normativ mai prevede ca, in cazul in care se incaseaza direct de la pasager, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligatia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, de a emite si inmana bon fiscal pasagerului, precum si de a emite factura la solicitarea acestuia.



In cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizeaza exclusiv online, prin intermediul platformei digitale, prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentand contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice catre pasager, prin intermediul platformei digitale. Operatorul platformei digitale are si obligatia sa achite la bugetul de stat o taxa in valoare de 100.000 de lei la fiecare 24 de luni.



In trafic, pe durata efectuarii curselor de transport alternativ, autoturismele inregistrate pe platforma digitala vor avea afisat la vedere, in partea din fata si din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm X 10 cm, ce va contine, pe langa numarul de inmatriculare al autoturismului si elemente de siguranta care sa ateste autenticitatea ecusonului, denumirea platformei digitale pe care este inregistrat autoturismul.



Deputatii au decis abrogarea articolului 38 care prevedea ca avizul tehnic pentru platformele digitale, autorizatia pentru transportul alternativ, precum si copia conforma a autorizatiei pentru transport alternativ se elibereaza pentru perioadele corespunzatoare prevazute, fara a depasi data de 30 septembrie 2022. Legea a mers la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.



Cabinetul Dancila a adoptat, in iunie, ordonanta de urgenta care reglementeaza activitatea de ridesharing in Romania. In aceste conditii, companii ca Uber, Taxify si Clever Taxy au cadrul legal pentru a face transport de persoane fara a fi sanctionate.

Souca: “Trebuie să li se impună și lor ca și nouă”

Directorul companiei Napoca Taxi, Ioan Viorel Souca a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu concurența e marea problemă ci faptul că ei plaătesc multe taxe în plus.

“Nu e normal să practice aceast servici fără să plateasc taxe. Nu e normal să nu se ceară atestate, încasări. Că e concurență nu e o problemă, acceptam dar pentru uni e o masură pentru alții o altă măsură. Trebuie să li se impună și lor ca și nouă, să aibă aceleași condiții. Tot transport de persoane fac și ei dar lor le zic ridesharing. Pe noi ne obligă legea să dăm anumite costuri, nu e normal ca ei să fie scutiți de aceste costuri. Noi plătim imposit la finanțe și ei nu le au. Pe noi ne obligă să schimbăm ceasurile, ei nu le au. Toate încasările noastre se impozitează, trebuie asigurări pentru persoane, pentru bagaje, mașini sub 10 ani, ITP la 6 luni. Pentru ei este o altă măsură. Noi plătim autorizații, licențe la Primărie, avem taxe în plus de plătit. Dacă tot fac și ei aceași meserie de ce nu trebuie să plăteasca?”, a declarat Ioan Viorel Souca.