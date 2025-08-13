Un clujean a semnalat, prin aplicația My Cluj, o problemă care persistă de ani de zile în zona Aeroportului Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca: taximetriști care refuză să preia cursele scurte, invocând pretexte legate de distanță sau profit.

„Aseară, 12 august 2025, m-am lovit din nou de vechea problemă a taximetriștilor de tip ‘bișnițar’, care refuză cursele pe motiv că sunt prea scurte. Aeroportul este poarta de intrare în municipiu, iar comportamentul acestora este o pată pe imaginea orașului. Este frustrant să te întorci din zone civilizate și să fii întâmpinat cu astfel de atitudini”, a scris cetățeanul în sesizarea trimisă.

Reclamația scoate în evidență o problemă care afectează atât imaginea orașului, cât și confortul turiștilor sau al localnicilor care revin acasă cu avionul. Deși autoritățile au fost sesizate în repetate rânduri, situația pare să persiste.

